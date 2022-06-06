Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ООН уполномочены заявить

Российские правозащитники попросили Объединенные нации задать вопросы властям РФ

Российские правозащитные организации направили в ООН совместный отчет о ситуации внутри страны в период «специальной военной операции на Украине». В докладе, который изучил “Ъ”, рассказывается о блокировках СМИ, введении уголовной ответственности за «дискредитацию» армии и угрозе принятия новых репрессивных законов. Информацию из доклада структуры ООН обсудят с делегацией российского правительства.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Еще в феврале коалиция российских НКО направляла в ООН доклад о соблюдении прав человека в 2020–2021 годах. Документ, как объяснял “Ъ”, должен был стать подспорьем Комитету прав человека (КПЧ) ООН во время ежегодной беседы с российскими чиновниками. Однако делегация РФ так и не приехала в Женеву в связи с началом «военной спецоперации». Заседание перенесли на лето, а члены комитета ООН попросили российских правозащитников обновить доклад с учетом влияния «спецоперации» на права россиян. Работу над «поясняющим» докладом вели юристы трех НКО: информационно-аналитического центра «Сова» (занимается исследованием проблем экстремизма и ксенофобии), правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (оказывает юридическую помощь участникам протестных акций и анализирует ситуацию со свободой собраний), а также Центра защиты прав СМИ. Все они внесены Минюстом в реестры иноагентов.

Доклад, с которым удалось ознакомиться “Ъ”, состоит из трех разделов. В первом («Цензура и блокировка СМИ») юристы напоминают: с 2020 года в закон «Об информации» было внесено 84 поправки. Они «стали полностью работоспособными после 24 февраля» и уже к 5 мая привели к блокировке более 3 тыс. сайтов — правозащитных организаций, политических движений, СМИ и физлиц. Главной причиной блокировок стало распоряжение Роскомнадзора от 24 февраля «использовать только официальную информацию о вооруженном конфликте». Среди прочих с блокировками столкнулись популярная радиостанция «Эхо Москвы» (работала с 1990 года) и телеканал «Дождь» (внесен в реестр иноагентов). Они были вынуждены закрыться. «Всего с 24 февраля заблокировано как минимум 181 СМИ, 21 медиа остановили или приостановили свою работу, 11 решили полностью перестать писать о военном конфликте,— сообщается в докладе.— Предсказать, вернутся ли они к работе, невозможно». Правозащитники отмечают, что Госдума приняла в первом чтении новые поправки к закону «Об информации». В случае их подписания Генпрокуратура сможет аннулировать регистрацию любого СМИ, если оно, среди прочего, «выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам».

Второй раздел доклада посвящен «уголовному преследованию за антивоенную позицию», но затрагивает и практику применения административных наказаний. Экстренные «спецоперационные» поправки к УК и КоАП, принятые одним днем и вступившие в силу 4 марта, направлены на тех, кто «публично дискредитирует» армию и «распространяет заведомо ложную информацию» о деятельности вооруженных сил. К 26 мая правозащитники зафиксировали минимум 52 уголовных дела по «распространительской» ст. 207.3 УК (предполагает до 15 лет лишения свободы) и более 2,1 тыс. «дискредитационных» дел об административных правонарушениях по ст. 20.3.3 КоАП (предполагает штраф до 50 тыс. руб.).

Юристы особо отмечают «невозможность» объяснить, по какому принципу полиция и суды квалифицируют «идентичные действия» граждан. «Авторы аналогичных постов в социальной сети об обстрелах мирных жителей российскими военными привлекались в одних случаях по статье 20.3.3 КоАП, а в других — по статье 207.3 УК,— указывают они.— Такая же ситуация произошла с кейсами за распространение антивоенных листовок, критикой знака "Z", публикацию статей независимых СМИ». Повторная «дискредитация» армии грозит возбуждением дела по статье 280.3 УК (до пяти лет лишения свободы). Правозащитникам известно минимум о четырех таких случаях. Также они сообщают о более 150 уголовных делах, связанных с протестами против «спецоперации». Авторы доклада относят сюда дела о «применении насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ) во время «антивоенных митингов» в феврале и марте, дела о вандализме (ст. 214 УК РФ) за «антивоенные граффити», а также преследование активистов движения «Весна», которое пыталось координировать протесты.

В этом же разделе доклада правозащитники рассказывают о предложенных 25 мая поправках к УК. Они вводят новую статью 275.1 УК — ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами и «международными или иностранными организациями, действующими в интересах специальной службы иностранного государства» (от 12 до 20 лет лишения свободы). Другая новая статья — призывы к «действиям против безопасности» страны (ст. 280.4 УК, до 4 лет лишения свободы). А понятие «шпионаж» в действующей ст. 276 УК предлагается расширить до «передачи, сбора, хищения информации, которая может быть использована против армии и государственных органов России». «Это очень двусмысленная формулировка — какая информация может быть использована против российской армии и в каком контексте, пока неясно»,— говорится в докладе. Правозащитники указывают на «стремительно увеличивающуюся» статистику по «экстремистским» и «террористическим» делам. Так, в 2019 году за «подстрекательство либо оправдание терроризма» (ст. 205.2 УК) были осуждены 103 человека, а в 2021 году — уже 199 человек. За «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК) в 2019 году было осуждено 117 человек, а в 2021 — уже 255. За «оправдание нацизма» (ст. 354.1 УК) в 2019 году осудили одного человека, а в 2021 году — сразу 30.

Третий раздел доклада посвящен иноагентам. Кроме еженедельно устаревающей статистики, авторы сообщают о законопроекте, объединяющем четыре существующих реестра иноагентов в единый список. Попасть туда можно будет за «нахождение под иностранным влиянием». Также предложено создать «реестр аффилированных с иноагентами лиц». «Больше всего пострадают те, кто выражает альтернативные и оппозиционные взгляды и ведет соответствующую деятельность»,— сообщают в ООН российские правозащитники. Законопроект будет рассмотрен 7 июня.

Последний раздел — список вопросов, которые Комитет ООН может задать России. Среди них, в частности, «Почему нельзя называть спецоперацию войной?» и «Почему пацифистские надписи и лозунги считаются порочащими вооруженные силы?». Также правозащитники просят уточнить, почему одни и те же действия квалифицируют по разным статьям УК и КоАП и соразмерно ли наказание до 15 лет лишения свободы за распространение ложной информации.

Как и прежде, у ООН нет инструментов, чтобы заставить РФ изменить законодательство. Однако организация может, как и в предыдущие годы, рекомендовать Москве ослабить цензуру и изменить подход к свободе собраний, сказала “Ъ” соавтор доклада, юрист «ОВД-Инфо» Виолетта Фицнер. В любом случае, Россия, оставаясь участницей Международного пакта о гражданских и политических правах, должна будет отреагировать на вопросы Комитета ООН. Госпожа Фицнер надеется, что российская делегация не только примет участие в летней сессии КПЧ, но и «не станет ограничиваться формальными ответами».

Мария Старикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...