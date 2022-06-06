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Коммерсантъ FM
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Российские алмазы задержались на родине

Объемы экспорта на ключевые рынки падают

Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Санкции, наложенные на АЛРОСА, позволяют ей поставлять алмазное сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой. Ограничения усугубили и без того наблюдавшийся на мировом рынке дефицит алмазов, так что падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен. При этом аналитики уверены, что проблемы с транспортной и финансовой логистикой в конечном итоге будут решены и серьезного падения добычи АЛРОСА ожидать не стоит.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Российские алмазодобывающие компании теряют объемы экспорта, но не проигрывают в выручке от продажи алмазного сырья, следует из данных статистики крупнейших стран-импортеров, с которыми ознакомился “Ъ”. По данным Минпромторга Индии (крупнейший мировой рынок необработанных алмазов, там гранится 90% камней), в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, составил 209 тыс. карат — вдвое меньше, чем в марте 2021 года. С января по март Россия поставила в Индию 718 тыс. карат против 1,3 млн за аналогичный период прошлого года. В то же время в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на 27%, до $78 млн.

Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах, но не по стоимости. По данным Eurostat, российский импорт в ЕС (Бельгия) составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года. Однако стоимость всего импорта в марте составляет €185 млн против €162 млн год назад. АЛРОСА, на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, не публикует данные о продажах.

По итогам 2021 года Россия увеличила экспорт сырых алмазов на 26%, до 48,6 млн карат на $4 млрд. Наибольшее количество алмазов было продано в Бельгию — 28,2 млн карат на $1,7 млрд, ОАЭ (13,2 млн карат на $1,2 млрд), Индию (5 млн карат на $755 млн). Вся добыча в РФ составила 39,1 млн карат.

АЛРОСА включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании, однако ключевые каналы продаж компании ограничения не затронули. США официально запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако, как разъяснил американский комитет по надзору в ювелирной отрасли, не запрещен ввоз алмазов, обработанных в других странах.

Индия не поддерживает санкции в отношении РФ, но сложности возникали с проведением оплаты. По данным Bloomberg, индийские трейдеры обсуждали в апреле с АЛРОСА способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии.

Санкции усугубили дефицит на мировом рынке алмазов. Аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на 15% на фоне высокого спроса и падающего предложения. Другой крупный игрок рынка, De Beers, ограничен в росте добычи, поэтому рост цен, по оценкам аналитиков, может продолжиться.

У цен на алмазы и бриллианты есть фундаментальная поддержка за счет «объективно ограниченного предложения», подтверждает Борис Красноженов из Альфа-банка. Новых месторождений с привлекательной экономикой и стабильным уровнем добычи алмазов для производства бриллиантов инвестиционного класса за последние 20 лет в мире почти не было разведано, поясняет эксперт, в то время как ряд больших шахт (например, рудник Argyle в Австралии) закрылись.

«По нашей оценке, цена на алмазы ювелирного качества АЛРОСА тяготеет к уровню $180 за карат, что на 25–30% выше уровня прошлого года,— уточняет господин Красноженов.— Индикативные цены агентства Rapaport на бриллианты массой 1 и 3 карата за первые четыре месяца 2022 года выросли на 9–11%. В 2021 году бриллианты массой 1,3 и 5 карат подорожали на 17–19%».

При этом падение продаж в количественном выражении в марте, по мнению Бориса Красноженова, во многом связано с высокой базой первого квартала 2021 года, когда АЛРОСА распродавала запасы, накопленные во время пандемии в 2020 году. «Можно предположить, что продажи во втором квартале несколько снизились из-за проблем с платежами и логистикой,— признает эксперт.— Однако это в любом случае временные проблемы, у которых есть решения. Мы видим потенциал роста цен на алмазы и не ожидаем существенного сокращения добычи АЛРОСА». В мире также растет спрос на инвестиционные бриллианты, добавляет господин Красноженов, что обеспечивает дополнительную поддержку отрасли.

Евгений Зайнуллин

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