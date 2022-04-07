Алмазы идут пеплом

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На состоявшемся на днях в Женеве крупнейшем часовом салоне мира Watches & Wonders несколько марок объявили, что приостанавливают закупки бриллиантов из российских алмазов. От них уже отказались такие известные бренды, как, например, Cartier и Tiffany & Co. Формально европейские санкции российского сырья не касаются и поставки не ограничены. Марки делают это сами в знак протеста, и, как опасаются эксперты, их примеру могут последовать другие участники рынка. Заменить российские алмазы непросто, и отказ от них вызовет рост цен, поставив одновременно под вопрос производственные планы АЛРОСА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На пресс-конференции в Женеве в ходе завершившегося 5 апреля салона Watches & Wonders руководители швейцарской люксовой группы Richemont, включающей, в частности, такие марки, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre, объявили о своем демонстративном выходе из состава Совета по ответственной ювелирной практике — Responsible Jewelry Council (RJC). Поводом стало присутствие среди 1,5 тыс. членов совета российской АЛРОСА.

Еще 3 марта представитель АЛРОСА добровольно покинул кресло в совете директоров RJC. Но, по мнению швейцарской группы, само членство российской компании в RJC противоречит его уставу. Совет был создан в 2005 году после скандала с «кровавыми бриллиантами» специально для того, чтобы, отслеживая и сертифицируя происхождение драгоценных камней, исключить использование доходов от торговли алмазами для финансирования военных действий. «С 24 февраля к нам больше не поступают алмазы из России»,— заверил управляющий директор Richemont Жером Ламбер.

С подобной инициативой выступили и французская группа Kering, владеющая ювелирными брендами Boucheron, Pomellato, DoDo и Qeelin, а также принадлежащая теперь LVMH американская Tiffany & Co.

Последняя заявила об этом еще 25 марта, опираясь на решение американских властей остановить ввоз товаров и сырья из России: «Уже более 20 лет Tiffany & Co. стремится к тому, чтобы ее продукция и каждый шаг на пути ее создания способствовали благополучию людей и планеты. Tiffany & Co. полностью следуют решениям президента Байдена, касающихся закупок непромышленных алмазов российского происхождения».

АЛРОСА находится под санкциями США и Великобритании, также эти страны запретили ввоз российских алмазов. Однако Вашингтон почти сразу уточнил, что речь идет только о сырье, в то время как бриллианты из него поставлять можно. Под европейские санкции ни АЛРОСА, ни ее продукция не попали. В результате и сама компания, и эксперты оценивали последствия ограничений достаточно оптимистично. Однако позиция брендов может изменить ситуацию.

Между тем специалисты Алмазной биржи в Антверпене плохо представляют себе, удастся ли обойтись без поставок АЛРОСА, составляющих, по оценке Минфина США, 28% мирового рынка и 90% добываемых в России алмазов. Запрет российского алмазного экспорта в Европу приведет, по их мнению, лишь к тому, что потоки сырья будут перенаправлены через Индию, Дубай, Израиль.

Та же Tiffany & Co. обещает отказ от российских поставок «независимо от того, где они были огранены и отшлифованы». Но, говорят источники “Ъ” на рынке, отследить это не всегда возможно: «Сквозь сети сертификации не могут просочиться крупные алмазы, но мелкие, а они-то в большинстве и поставляются из России, контролировать почти невозможно».

В АЛРОСА не стали комментировать демарш ювелиров и часовщиков. Решение брендов такого уровня об отказе приобретения российских алмазов, конечно, отразится на отрасли, полагает старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Другие компании могут последовать этому примеру — в частности, крупные публичные компании по инициативе комплайенс-департамента, поясняет он.

«Отказ от российских камней может привести к росту цен на алмазы нероссийского происхождения и, как следствие, на украшения с бриллиантами»,— говорит господин Лобазов. Для АЛРОСА, по его мнению, ситуация уже спровоцировала как минимум «неопределенность и снижение потенциала дальнейшего роста производства».

Алексей Тарханов, Женева; Евгений Зайнуллин