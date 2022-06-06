Аэропорты просят не делать пауз

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Отраслевые сообщества попросили Минтранс доработать проект федеральных авиационных правил о сертификации аэропортов и требованиях к их операторам. Претензии главным образом касаются требования об остановке работы аэропорта на 120 дней при выявлении нарушения вне зависимости от его тяжести, снятия ограничения на частоту плановых проверок, а также невозможности восстановить аннулированный сертификат оператора. Эксперты отмечают, что без корректировки документ может вызвать коллапс авиаперевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, аэропорты попросили Минтранс доработать два проекта федеральных авиационных правил (ФАП) — «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации» и «Порядок проведения обязательной сертификации аэродромов». Документы были опубликованы на regulation.gov.ru. В Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”.

Первый проект, который призван заменить собой и актуализировать действующий ФАП-286, требует существенной доработки, считают в Международной ассоциации аэропортов (МАА), чей отзыв за подписью исполнительного директора Сергея Никотина, по данным “Ъ”, был направлен в Минтранс 25 мая.

Больше всего вопросов у специалистов возникло к разделам о проверках и аннулировании сертификатов. Во-первых, новый проект снимает ограничение на проведение плановых проверок операторов не чаще одного раза в год, закрепленное в ФАП-286. Во-вторых, в случае выявления какого-либо нарушения при проверке документ фактически запрещает эксплуатировать аэродром в течение 120 рабочих дней из-за обязательной приостановки действия сертификата вне зависимости от серьезности нарушений. Сейчас в таких случаях работа аэропорта не останавливается, оператору просто выдается предписание на устранение нарушения. Если не изменить этот пункт, «по каждому мелкому нарушению, выявленному Ространснадзором, Росавиация обязана будет приостанавливать действие сертификата», полагают в МАА.

Кроме того, теперь план по устранению нарушений, со сроками и основными мероприятиями, нельзя предварительно согласовать с надзорными органами. «Такое исключение может привести к тому, что действия оператора по устранению нарушений могут быть постфактум признаны неадекватными или недостаточными, что повлечет дополнительные расходы на устранение выявленных нарушений»,— отметили в МАА.

Согласно проекту ФАП, аннулированный сертификат оператора аэродрома не восстанавливается. В МАА просят раскрыть, в каких случаях это происходит. В Ассоциации «Аэропорт», направившей свои предложения 2 июня, также предложили дополнить пункт возможностью подать новую заявку на сертификацию аэродрома через шесть месяцев после аннулирования.

Глава Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев полагает, что без значительной доработки документ «остановит деятельность аэропортов при первой же проверке». «Вообразить себе неработающие аэропорты Москвы сложно, поэтому проекты, хочется верить, будут скорректированы»,— пояснил он “Ъ”. В Шереметьево “Ъ” сообщили, что по проекту работали совместно с МАА, в Домодедово полностью поддержали предложения профильных сообществ. «Новый правовой режим вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для операторов аэродромов, а также способствует появлению необоснованных расходов операторов аэродромов»,— говорится в заключении МАА.

Собеседники в нескольких других крупных аэропортах отметили, что помимо «вопиющей остановки» деятельности на 120 рабочих дней, которая, вероятнее всего, будет скорректирована, опасение вызывает исключение правила о проверках не чаще чем раз в год. «Сейчас на фоне массы других возникающих проблем аэропортам хотелось бы сохранить понятные правила работы»,— говорит собеседник “Ъ” в одном из аэропортов.

Во многом строгость предложенных регулятором мер объяснима, отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, но приостановка работы аэропорта на несколько месяцев, по его мнению, «избыточно строгое решение, невообразимое нигде в мире». И если в Московском авиаузле в теории возможно перераспределение потоков между тремя крупнейшими аэропортами, то в регионах без альтернатив это повлечет коллапс перевозок. При выявлении критических нарушений в качестве компромисса эксперт предлагает предусмотреть «внешнее управление аэропортом» на время устранения замечаний.

Айгуль Абдуллина