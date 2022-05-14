Посадочные площадки пытаются пристроить

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В Минстрое дали разъяснения к своему новому своду правил для строительства и реконструкции посадочных площадок. Документ, предусматривающий появление на площадках пассажирских комплексов, охраны и дорогостоящего освещения, ранее вызвал беспокойство в отрасли. В Минстрое “Ъ” сообщили, что требования ориентированы на труднодоступные места и нефтегазовую авиацию. Но участники рынка настаивают, что правила прописаны для всех, что позволит угрожать собственникам площадок их закрытием или штрафами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минстрой разъяснил требования, предъявляемые новым сводом правил проектирования посадочных площадок (СП 511). Как писал “Ъ”, участники рынка опасаются, что новые требования повлекут за собой многомиллионные расходы на комплексы для пассажиров и сотрудников, сертифицированное светосигнальное оборудование и охрану объекта (см. “Ъ” от 11 мая).

Как указано в ответе Минстроя на запрос “Ъ”, разработка СП была инициирована для обеспечения создания авиационной инфраструктуры на нефтегазовых месторождениях в рамках задачи по загрузке Севморпути.

В нормативной базе, поясняют там, не было документа, регламентирующего требования к проектированию посадочных площадок, в особенности на труднодоступных территориях, что требовало разрабатывать на них специальные технические условия и повышало стоимость строительства.

Но в законе нет определения «труднодоступности» площадки, кроме того, СП прописан без этого указания, что распространяет его на все возможные площадки, указывает член рабочей группы при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения Андрей Медведев. Такое допущение, по его мнению, создает опасность «манипулирования и угроз штрафами и закрытием площадок».

В Минстрое также говорят, что СП не устанавливает обязательных требований по наличию на площадках объектов инфраструктуры. Там уточняют, что требование к наличию служебно-пассажирских зданий (с зоной предполетного контроля безопасности и помещениями для обработки почты) «предусмотрено только для нужд коммерческих воздушных перевозок».

На перевозки на самолетах и вертолетах вместимостью менее двадцати человек подобные требования не распространяются, возражает господин Медведев. Такое положение серьезно удорожит стоимость обслуживания для легкой авиации, говорит он. Большинство посадочных площадок Дальнего Востока, особенно при небольших поселках, не имеют ничего, кроме самой взлетно-посадочной полосы, подтверждает авиаблогер Евгения Горкина. В качестве примера она приводит поселок Синегорье, куда из Магадана летает авиакомпания «СиЛа». «От заброшенного аэропорта осталась хорошая полоса, и больше там ничего нет, билеты оформляют в автобусе»,— говорит она.

По статье 40 Воздушного кодекса, посадочная площадка не предполагает наличия инфраструктуры: это участок земли, льда или акватории. Появление на участке земли каких-либо сооружений «однозначно относит» объект уже к категории «аэродромов», отмечает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

«В этом и есть основная подмена понятий: когда на площадке есть что-то кроме "света" и утрамбованной оборудованной полосы — она перестает быть посадочной площадкой»,— поясняет он.

В Минстрое указывают, что «наличие сертифицированных элементов системы светосигнального оборудования устанавливается Воздушным кодексом». Статья 8 кодекса действительно предусматривает сертификацию светосигнального и метеорологического оборудования, но только на сертифицированных аэродромах — для коммерческих перевозок на самолетах вместимостью более двадцати человек. В Минтрансе указывают, что «требования СП 511 применимы только для соответствующих объектов инфраструктуры посадочных площадок и их оборудования при наличии соответствующих требований в составе задания на проектирование». «Но этот пункт читается как обязательное наличие сертификата на оборудование для всех посадочных площадок без исключения,— считает гендиректор "Вельтпласта" Дмитрий Шаповалов.— Таким образом, документ прямо противоречит Воздушному кодексу и лоббирует интересы производителей зарубежного сертифицированного оборудования». Он добавляет, что в документе множество других пунктов, не относящихся к сфере строительного регулирования, есть и трудноисполнимые требования.

Айгуль Абдуллина