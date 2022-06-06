Врачей подвел диагноз

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Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование уголовного дела заведующего отделением анестезиологии и реанимации столичной клиники «Медика 24» (бывшая «Медицина 24/7») Руслана Павлова и врача-реаниматолога того же медучреждения Павла Наумова. По версии следствия, в июле 2019 года они пытались оказать медпомощь пожилой женщине с инфарктом миокарда, но, поскольку в клинике не было необходимого оборудования, пациентка скончалась. Одновременно с этим “Ъ” стало известно о закрытии злополучного медучреждения, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отзыв лицензии у «Медики 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Об окончании расследования уголовного дела Руслана Павлова и Павла Наумова стало известно в ходе продления обоим срока ареста в Басманном суде столицы. Выступая с соответствующим ходатайством, следователь ГСУ заявил, что такое решение необходимо, поскольку потребуется еще три месяца для ознакомления обвиняемых с материалами дела. При этом он сообщил, что 21 апреля 2022 года дело медиков было выделено из большого уголовного дела о нарушениях в «Медике 24», которое было возбуждено в мае 2021 года. После чего, напомним, ГСУ СКР попыталось привлечь к уголовной ответственности главврача «Медицины 24/7» Олега Серебрянского. Но сделать это не удалось, поскольку тот успел покинуть Россию. По некоторым данным, объявленный в международный розыск господин Серебрянский до недавних пор находился в Турции, где продолжал руководить медучреждением по видеосвязи, пока у «Медики 24» не отобрали лицензию по решению столичного арбитражного суда.

В свою очередь, после выделения дела врачей Павлова и Наумова в отдельное производство в ГСУ им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Как уже писал “Ъ”, ГСУ вменило в вину подследственным эпизод, связанный со смертью в июле 2019 года пожилой пациентки. Однако еще до возбуждения уголовного дела в августе 2021 года постановление по оказанной данными медиками неквалифицированной помощи принял Московский арбитражный суд. Как следует из его решения от 5 февраля 2020 года «О наложении на клинику административного штрафа», женщина поступила в «Медицину 24/7» 4 июля 2019 года на частной скорой. Там ей был поставлен диагноз «острый инфаркт миокарда», после чего пациентка пробыла в медучреждении до 18:00 следующего дня. Однако врачи «Медицины 24/7» не смогли улучшить состояние больной, и та по требованию родных была переведена в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, где после стентирования скончалась.

При этом в решении Московского арбитражного суда прямо говорилось, что для оказания необходимых медуслуг «в клинике не были организованы кардиологический кабинет и кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, что свидетельствует о нарушении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями». После чего делался вывод о том, что «в ООО "Медицина 24/7" был не соблюден порядок оказания медицинской помощи, что свидетельствует о нарушении… положения о лицензировании медицинской деятельности».

Ответственность за попытки лечения в таких неблагоприятных условиях следствие и возложило на заведующего отделением Руслана Павлова и врача Павла Наумова, которые, как выяснилось, действовали с ведома объявленного в розыск главврача клиники Олега Серебрянского.

Мотивируя в Басманном суде ходатайство о продлении медикам срока содержания под стражей до августа 2022 года, следователь ГСУ сослался на то, что причастность бывшего заведующего отделением реанимации Руслана Павлова и врача-реаниматолога Павла Наумова к преступлению «подтверждается заключениями двух комиссионных судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших, специалистов, эксперта, а также протоколами осмотров медицинской документации». Содержание же под стражей обвиняемых необходимо, так как, находясь на свободе, те «могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства».

Согласившись с этими доводами, районный суд продлил медикам содержание в СИЗО до 9 августа. Впрочем, их вину еще предстоит доказать в суде. Но даже если их оправдают, вернуться на прежнее место работы им не удастся.

Дело в том, что по требованию столичного управления Росздравнадзора Московский арбитражный суд принял ранее решение об отзыве у «Медики 24» лицензии. А на днях Девятый арбитражный апелляционный суд признал это решение законным и обоснованным.

Алексей Соковнин