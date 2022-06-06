Промышленников поддержат цифрой

34 2 мин. ...

Доля российских программных продуктов на предприятиях промышленности РФ не превышает 25% от числа внедренных ключевых технологий. Об этом на конференции по цифровизации промышленного сектора сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Между тем именно внедрением цифры с одновременным дорогостоящим импортозамещением уже используемого зарубежного софта власти сейчас намерены повышать конкурентоспособность отечественной промышленности. Для стимулирования процесса они готовы предложить новые меры поддержки — согласно поручению премьера, соответствующие предложения Минцифры и Минпромторг должны представить Белому дому к 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу придумать способы поддержки отечественных альтернатив IT-импорту, чтобы сделать миграцию на них комфортной для промышленности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу придумать способы поддержки отечественных альтернатив IT-импорту, чтобы сделать миграцию на них комфортной для промышленности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Санкции ускорили поиски способов повысить конкурентоспособность российской промышленности — сейчас в этом процессе в Белом доме особо полагаются на применение цифровых технологий. «Наша информационно-технологическая сфера должна стать платформенным сервисом для российской промышленности, который поможет вывести ее на новый уровень развития»,— такую задачу обрисовал Михаил Мишустин на завершившейся в пятницу в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Реальность пока далека от заявленной цели. Как сообщил премьер, доля российских программных продуктов среди ключевых технологий (управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и прочее) на предприятиях сейчас составляет менее 25%.

Михаил Мишустин посетовал, что в обрабатывающей отрасли слабо применяют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных — они помогают увеличить производительность, снизить затраты и оптимизировать процессы. Основой дальнейшей трансформации промышленности, по мнению премьера, должна стать цифровизация всего жизненного цикла изделий: от идеи до утилизации. Эти изменения предполагают использование цифровых моделей проектируемых продуктов и производственных процессов, а также распространение IT-платформ.

Для продвижения к этим целям глава Белого дома поручил правительственной комиссии по цифровому развитию подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений российским софтом. Чтобы это могло получиться, поручено предусмотреть дополнительные меры поддержки для внедрения российских IT-продуктов и программно-аппаратных комплексов — соответствующие предложения Минцифры и Минпромторг должны представить правительству к 1 августа этого года. Для замещения иностранных цифровых технологий премьер-министр предложил создать индустриальные центры компетенций, предусмотрев участие в них представителей ведущих компаний — этот вопрос Минцифры проработает уже к середине июля.

О том, что ситуация с отключением российских предприятий от западного софта продолжает оставаться крайне серьезной, на конференции заявил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, компанию отключили от американского программного обеспечения уже через 20 минут после объявления санкций в отношении него (2 июня Минфин США внес в SDN-лист бизнесмена и его ключевые активы). «У нас есть два-четыре года, чтобы найти решение, но больше времени на это нет»,— отметил Алексей Мордашов.

Отметим, ранее глава Минцифры Максут Шадаев среди проблемного для импортозамещения софта называл нефтегазовые, инженерные и графические продукты. По его мнению, отставание в этом можно сократить в течение двух-трех лет за счет грантов, к импортозамещению же остального программного обеспечения Россия «готова неплохо». Как известно, западные разработчики SAP и Oracle, чьи системы используют почти вся российская промышленность, энергетика, транспорт, а также другие отрасли, объявили об остановке деятельности в РФ из-за санкций. Частично аналоги их продуктов в РФ уже есть, но, по мнению экспертов, экстренное замещение обойдется компаниям в миллиарды рублей (см. “Ъ” от 23 марта).

Венера Петрова