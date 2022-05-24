Госзакупки не находят технологий

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Из-за ухода зарубежных вендоров и нарушения логистики с начала года в России не состоялось 9,5 тыс. госзакупок в области технологий на 27 млрд руб. При этом денежный объем сорванных закупок, связанных с разработкой и внедрением IT-решений, год к году вырос более чем в полтора раза. Поставщиков отпугивают проблемы с ввозом оборудования и риск непредсказуемого роста себестоимости проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом электронной торговой площадки «РТС-тендер», посвященным статистике реализованных госзакупок (закупок бюджетных организаций, полностью контролируемых государством, по №44?ФЗ) в сфере IT с 1 января по 15 мая 2022 года. Согласно отчету, за этот период не состоялось 9,5 тыс. госзакупок на сумму более 27 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года не состоялось около 9 тыс. закупок на 24 млрд руб. В частности, не было реализовано около 1,1 тыс. закупок в области телеком-услуг, в области тестирования IT-решений — 704 тендера, в сфере оказания услуг по управлению компьютерным оборудованием — порядка 1,8 тыс.

Наиболее критично ситуация обстоит в сфере проектирования и разработки в IT: не состоялось более 2 тыс. закупок на 9 млрд руб., это на 56% больше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма сорванных в этой сфере закупок год к году выросла на 56%, рассказал гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков: «Это связано с общим оттоком IT-специалистов, а также уходом или частичным закрытием проектов иностранными компаниями. Качественных отечественных программных решений мало».

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 22 марта сообщала, что в первой волне релокации страну покинули порядка 50–70 тыс. IT-специалистов. Еще порядка 100 тыс. человек, по прогнозу аналитиков, могли уехать в апреле. При этом за последние три месяца с российского рынка ушли почти все крупнейшие IT-компании, включая Microsoft, SAP, Oracle, IBM, Nvidia.

Сейчас в реестре аккредитованных IT-компаний Минцифры более 25 тыс. организаций, но непосредственно продуктов отечественного ПО, по данным на 20 мая, только 13,4 тыс. После объявленных премьером Михаилом Мишустиным новых льгот для IT-компаний в реестре начали регистрироваться компании, не занимающиеся напрямую разработкой ПО, например, медицинские учреждения или учебные заведения.

Минцифры предлагает смягчить требования к компаниям, планирующим включать свои продукты в реестр ПО, например, ориентируясь не на долю российских бенефициаров, а на то, кто фактически контролирует разработку (см. “Ъ” от 16 мая).

Как объясняет председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, закупка по разработке и внедрению информационной системы подразумевает как выполнение работ по написанию или адаптации ПО, так и закупку вычислительной техники и другого оборудования, на котором система будет работать: «Вот тут и проблема — оборудования нет, поэтому за подряд мало кто берется».

Никто не хочет гарантировать поставки оборудования, не понимая, где его купить и как ввезти, соглашается собеседник “Ъ” на IT-рынке. Вопрос, подчеркивает он, не только в санкциях, но и в логистике, а также глобальном дефиците чипов, который остается актуальным.

Загвоздка еще и в рисках, связанных с инфляцией, добавляет господин Смирнов: «Подрядчик фактически рискует потратить на выполнение работ больше денег, чем он получит по факту исполнения контракта». Срыв госзакупок в IT связан с общим экономическим кризисом, подтверждает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Ситуация, по его мнению, будет ухудшаться как минимум в течение года, «а может, и дольше». «Многие продукты невозможно импортозаместить не то что быстро, а вообще»,— утверждает эксперт. Дополнительно, по его мнению, ситуацию осложняет сокращение бюджетов, а также чрезмерная сложность самого процесса госзакупок.

Татьяна Исакова, Никита Королев