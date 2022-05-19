Предложение гособвинения шокировало бывшего замминистра

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В Мещанском суде Москвы на процессе по уголовному делу бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич и ее предполагаемых сообщников прошли прения. Прокуратура предложила приговорить экс-чиновницу к семи с половиной годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб., начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова — к девяти годам колонии и 800-тысячному штрафу, предпринимателя Николая Попова и бывшего директора департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемия Рожкова — к семи годам и 800 тыс. руб. штрафа каждого. Фигуранты дела, напомним, обвиняются в хищении 50 млн руб., выделенных в 2016 году на исполнение госконтрактов, заключенных министерством с ООО «Центр развития науки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Лукашевич

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Марина Лукашевич

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мещанский суд рассматривает дело бывшего замминистра и трех ее подельников с июля 2021 года. Процесс уже вступил в финальную стадию, сейчас стороны выступают в прениях. Первым, как и полагается, выступил гособвинитель. Он заявил, что считает вину Марины Лукашевич и ее подельников в хищении бюджетных средств полностью доказанной, и запросил для них очень жесткие по вменяемой фигурантам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет максимум) сроки. Судя по реакции госпожи Лукашевич, предложение гособвинения вызвало у нее шок.

Как ранее сообщал “Ъ”, Марина Лукашевич, начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, его брат, руководитель проекта группы компаний «Омега» Николай Попов, и генеральный директор ФГБУ «Интеробразование» Алексей Рожков обвиняются в хищении бюджетных средств на общую сумму 50 млн руб. В материалах дела, по данным источников “Ъ”, речь идет о контрактах, заключенных в 2016 году тогдашним Министерством образования и науки с ООО «Центр развития науки» (ЦРН), который на тот момент возглавляла госпожа Лукашевич. В частности, речь шла о «разработке и реализации комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011–2015 годах и 2016–2020 годах» (стоимость проекта составляла 5,2 млн руб.), «разработке и экспертно-аналитическом сопровождении реализации организационно-правовой модели межотраслевого функционирования дополнительного образования детей» стоимостью 3,2 млн руб., «проведении комплексного анализа правоприменительной практики в системе высшего образования РФ и развитии нормативно-методических основ модернизации высшей школы» ценой 18,8 млн руб., «совершенствовании программно-целевых инструментов Минобрнауки России в научной сфере за счет межпрограммной координации» на 19,6 млн руб. и «разработке, научном обосновании методики оценки и рекомендаций по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов после завершения проектного финансирования на основе анализа результатов комплексного исследования устойчивости проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011—2016 годах» примерно на 2,4 млн руб.

По мнению следствия, ЦРН был создан Михаилом Поповым специально под эти контракты в 2014 году, хотя в 2016 году чиновник, занимавший пост директора департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки, к центру отношения не имел. При этом в руководство ООО помимо госпожи Лукашевич входил брат Михаила Попова, Николай.

Обвинение настаивает, что, получив бюджетное финансирование, ЦРН оплаченные госконтракты не выполнил, а представленные им в министерство отчеты о проведенных работах никакой научной ценности не представляли. Например, экспертами в них были обнаружены фрагменты студенческих рефератов, данные, взятые из учебников, открытых источников, и т. д. При этом отчеты о проведении исследований, по версии следствия, просто подделывались подсудимыми.

Потерпевшей стороной по делу выступает Министерство просвещения.

Госпожа Лукашевич, которая проработала замминистра два года и после своего задержания в июле 2020 года написала заявление об отставке, вину не признает. А ее защита настаивает, что выводы следствия не соответствуют обстоятельствам исполнения контрактов. Как уверены адвокаты, именно выполненные в рамках госконтрактов разработки ЦРН позволили наладить дистанционный учебный процесс во время ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что все подсудимые находятся в СИЗО, хотя, например, во время обжалования ареста госпожи Лукашевич за нее ручались член президентского Совета по правам человека профессор МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов, эксперт промышленного комитета «Общероссийского народного фронта» Александр Рудик, а также писатель и режиссер Авдотья Смирнова.

Отметим, что во время расследования была арестована недвижимость, принадлежащая бывшему замминистра.

Владислав Трифонов