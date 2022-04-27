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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который обяжет городские власти организовать машино-места на парковках с зарядками для электромобилей и гибридов. Число мест и необходимое финансирование субъекты федерации определят самостоятельно. На фоне санкций и падения авторынка не стоит ждать прироста парка машин с электродвигателями, отмечают эксперты. Спрос на специальные парковочные места будет небольшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки к закону «Об организации дорожного движения» подготовлены Минтрансом. Власти всех российских городов (а также федеральной территории «Сириус») должны будут организовать парковочные места, оборудованные зарядными станциями для электромобилей и гибридов. Число таких мест определят документацией по организации дорожного движения (ее утверждает каждый регион, город и населенный пункт самостоятельно).

В августе 2021 года, напомним, правительство утвердило концепцию по развитию производства и использованию электрического автотранспорта до 2030 года: 10% от всех производимых машин должны быть оборудованы батареями и электродвигателями. Документ предполагает обязательное оснащение электрозаправками и определение минимальной доли мест для электромобилей на парковках.

Одобрению поправок, по данным “Ъ”, предшествовали межведомственные споры. Минфин при поддержке Минюста и экспертного управления администрации президента РФ указывал на то, что новые обязанности для субъектов по организации парковок «могут повлечь необходимость выделения дополнительных ассигнований», поэтому сначала нужно определиться с их источником. Дополнительных денег регионам не понадобится, отвечал правительственный департамент транспорта: субъекты федерации, исходя из собственных финансовых возможностей, будут решать, где и в каком количестве создавать парковки. Организовать место для электромобиля вместе с зарядкой не всегда возможно из-за необходимости подводить электросети, писал, в свою очередь, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Разногласия в итоге были урегулированы: обязательство строительства зарядок рядом с парковками, по данным “Ъ”, в последней редакции законопроекта превратилось в опцию. В столичном дептрансе поддержали предложения по развития зарядной инфраструктуры и организации парковочных мест для электромобилей. Там напомнили, что в Москве с 2020 года выполняется программа по установке зарядных станций нового формата: сейчас их 93, еще несколько десятков подключаются, до конца 2022 года появится 250 новых зарядок. Рядом с каждой станцией оборудуются места для стоянки электромобилей, заявили “Ъ” в дептрансе, парковаться обычным машинам там запрещено.

В петербургском комитете по энергетике и инженерному обеспечению “Ъ” сказали, что намерены дождаться, когда поправки будут приняты Госдумой, только после этого, возможно, будут внесены изменения в региональную программу Санкт-Петербурга по строительству зарядок в 2020–2023 годах. Сейчас в городе действуют 83 зарядные станции, 6 расположены на территории дилерских центров и 31 — на парковках бизнес-центров, ТРК и гостиниц. В правительстве Севастополя “Ъ” заверили, что еще с прошлого года активно занимаются развитием инфраструктуры для электромобилей: сегодня в городе всего две зарядные станции, но в ближайшие два года откроют еще 36.

«Законопроект направлен на создание условий, которые бы стимулировали развитие экологически чистого транспорта,— комментирует поправки председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.— Развитие электромобильного транспорта невозможно без создания соответствующей инфраструктуры».

«Значительная часть комплектующих для зарядок поставляется из-за рубежа,— говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Поэтому не уверен, что инвестиции в эти парковки сейчас нужны. Особенно с учетом планов Минпромторга выпускать на российский рынок автомобили класса "Евро-0" (“Ъ” рассказывал об этом ранее.— “Ъ”). Наивно надеяться на то, что у нас в ближайшее время будет большое количество электромобилей, спускать подобные KPI в регионы преждевременно».

По данным ГИБДД, на конец 2021 года всего в России зарегистрировано 104 тыс. автомобилей с электродвигателями и гибридов. По данным «Автостата», в марте 2022 года россияне купили 1078 электромобилей с пробегом — на 91% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью является Nissan Leaf.

По данным “Ъ”, в рамках этого законопроекта планировались и поправки в ПДД, вводящие «идентификационные наклейки» для электромобилей в виде оранжевого ромба с молнией, которые должны размещаться под стеклом (их внешний вид уже описан в соответствующем ГОСТе 2020 года). Однако от этих планов в итоге отказались.

Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург