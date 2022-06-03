Контроль попал под надзор

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Вчера в рамках заседания правительства глава Минэкономики Максим Решетников представил материалы об актуальном состоянии контрольной и надзорной деятельности (КНД). Всего после введения 10 марта моратория на проверки бизнеса госорганами на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном — было отменено проведение более 218 тыс. контрольных мероприятий. Исключение — отдельные виды плановых проверок социально значимых объектов на предмет соблюдения санитарных и пожарных требований, а также контроль опасных производственных объектов. По оценкам Минэкономики, это сэкономило компаниям от 5 млн до 8 млн человеко-дней, или 60–80 млрд руб.

После заседания правительства глава аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко провел отдельное совещание с «экономическими» заместителями губернаторов субъектов РФ также по теме моратория на проверки — но с упором на его соблюдение региональными властями. Главным мотивом встречи стало смягчение регуляторного давления и переход от «карательного» подхода в КНД к профилактике невыполнения бизнесом обязательных требований. По словам господина Григоренко, власти «исходили из необходимости обеспечить баланс на всех уровнях контроля между снижением нагрузки на бизнес в сегодняшних условиях и минимизацией рисков».

Отметим, что региональные власти не находятся в прямом подчинении правительства — однако чиновник продемонстрировал им цифровую систему подачи жалоб на действия контрольных органов на портале госуслуг, напомнив, что срок рассмотрения таких обращений составляет сутки, а соблюдение моратория, в том числе в субъектах РФ, находится на контроле правительства.

При этом мораторий высвободил часть контролеров, которых сейчас переориентируют на профилактику нарушений обязательных требований, когда инспекторы подсказывают предпринимателям, что нужно сделать, чтобы исправить или не допустить нарушения. Если в 2021 году доля таких мероприятий в КНД составляла порядка 38%, то в 2022-м на фоне моратория уже превысила 77%. Среди лидеров по переходу к профилактике (см. график) в правительстве называют МЧС, Роструд, Россельхознадзор, Ространснадзор и Роспотребнадзор.

Олег Сапожков