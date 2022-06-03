По истечении срока сверхдоходности

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На фоне завершения в июне—июле сроков трехмесячных банковских вкладов с повышенной доходностью брокеры активизировали борьбу за эту аудиторию. Для этого они проводят специальные акции, позволяющие экономить на издержках при работе на фондовом рынке, а также предлагают инструменты, которые могут дать доходность выше, чем у депозитов. Однако эксперты считают, что консервативно настроенные владельцы депозитов могут продолжить хранить деньги на вкладах, проигрывая инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Брокеры планируют побороться с банками за клиентов, краткосрочные депозиты которых заканчиваются в июне—июле. В марте, по оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, население разместило на банковских депозитах около 1,1 трлн руб. Из них на трехмесячные вклады, оформленные по ставкам 19–22% годовых, могло быть направлено до 30% этой суммы, или 200–300 млрд руб. Однако с марта ключевая ставка Банка России трижды снижалась и к настоящему времени достигла 11% (см. “Ъ” от 26 мая). Ставки по депозитам снижались еще сильнее — по данным ЦБ, максимальная ставка по вкладам крупнейших банков в третьей декаде опустилась до 9,85% годовых.

Таким образом, вкладчики после окончания сроков депозитов столкнутся с дилеммой, куда разместить денежные средства, предупреждает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это очень перспективная и интересная аудитория, отмечает директор по маркетингу ФГ «Финам» Яна Ромашкина. Так как брокеры, в отличие от банков, не могут гарантировать доходность вложений, они привлекают клиентов различными программами и акциями, которые снижают издержки инвесторов при работе на фондовом рынке.

В «Финаме» «в основном предложения касаются льготных тарифов, начисления повышенных баллов программы лояльности, специальных цен на аналитические и консультационные продукты». В «Тинькофф Инвестициях» расширяют линейку инвестпродуктов, чтобы «предоставить клиентам возможность построить диверсифицированный портфель, в котором, в частности, присутствовали бы защитные активы». Одним из таких активов брокер считает золото, и для привлечения новых клиентов запущена акция, когда тысяча человек может выиграть золотой слиток.

В «Открытие Инвестициях» действуют две акции: согласно условиям первой, по 30 июня брокер начисляет до 2500 баллов (1 балл = 1 рубль) клиентам и их друзьям, а во второй дает возможность получить до 50 тыс. бонусных баллов кешбэка при открытии ИИС и пополнения счета при переводе бумаг от другого брокера. Кроме того, клиенту месяц будет возвращаться до 50% от комиссий со сделок. Для конкуренции с депозитами брокеры предлагают облигации со ставками выше депозитов и акции с высокой дивидендной доходностью (см. «Ъ-Онлайн» от 29 мая). Среди таких бумаг можно выделить акции «Газпрома» (17%), МТС (14%), компаний энергетики (10–16%), префы «Сургутнефтегаза» (13%). В БКС до сентября продлили акцию по отмене комиссии за совершение сделок за покупку ценных бумаг и валюты, а также продолжают развивать свое приложение и веб-кабинет. В «Фридом Финансе» не взимают комиссию за перевод бумаг от других брокеров.

По оценке Андрея Бархоты, пролонгированы будут не более 20% от ранее размещенных средств. Однако опрошенные “Ъ” эксперты не слишком оптимистично оценивают перспективы перехода средств на фондовый рынок. По мнению младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, на фоне сильного падения индексов (последние два месяца индекс Московской биржи находится вблизи минимума с марта 2020 года) и неопределенности относительно их восстановления инвесторы скорее обратятся к другим способам сохранения средств, таким как недвижимость или безналичная валюта.

По оценке Сергея Суверова, на покупку акций могут решиться лишь 10–15% вкладчиков. Он объясняет это в том числе инфраструктурными рисками в иностранных акциях и уменьшением финансовой прозрачности и дивидендных выплат российских эмитентов. Кроме того, по его мнению, владельцы депозитов пока будут вести себя консервативно, и значительная часть предпочтет пролонгировать вклады даже по убыточным с учетом инфляции ставкам или купить ОФЗ (доходность большинства выпусков опустилась ниже 9,5% годовых).

Ксения Куликова