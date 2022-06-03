Меньше полутора миллионов — не риск

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Участники финансового рынка просят власти повысить порог операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Пока регуляторы готовы поднять лимит только до 1 млн руб. Однако, по оценке банкиров, такое изменение не даст эффекта при большом количестве трансакций на эти суммы. Более высокая планка позволит банкам сэкономить десятки миллионов рублей в год при сохранении качества контроля рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В начале недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо (с ним ознакомился “Ъ”) главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову с предложением повысить лимиты по операциям, подлежащим обязательному контролю (ОПОК), регулируемые «антиотмывочным» законом, с 600 тыс. руб. до 1,5 млн руб., а по операциям с недвижимостью — с 3 млн руб. до 10 млн руб.

Банкиры ссылаются на оценки ФАТФ, в которых отмечалось, что в российском законодательстве существует слишком низкий порог сумм обязательного контроля, не соответствующий реальным рискам. В связи с этим кредитные организации несут повышенные операционные расходы по операциям, не несущим существенных ОД/ФТ-рисков (отмывочная деятельность / финансирование терроризма), отмечается в письме. О повышении лимита до 1,5 млн руб. власти просит и Ассоциация банков России (АБР). По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, предлагается «отменить контроль за низкорисковыми операциями, поскольку усилий банков и Росфинмониторинга на них затрачивается много, а отдачи нет».

Анатолий Аксаков заявил “Ъ”, что письма пока не видел, но «сейчас идет обсуждение о повышении лимитов до 1 млн руб. и до 5 млн руб. по операциям с недвижимостью». В ЦБ сослались на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на майской встрече руководства Банка России с представителями банков о необходимость поднять лимиты до 1 млн руб., а по недвижимости — до 5 млн руб. Росфинмониторинг не ответил на запрос “Ъ”.

Однако, по оценке банкиров, такое изменение лимитов по ОПОК не даст существенного снижения трудозатрат. Как говорится в письме НСФР, при повышении лимита операций до 1 млн руб. сокращение затрат составит 0,02–0,1% в зависимости от типа организации, тогда как при увеличении лимита до 1,5 млн руб. сокращение составит 1,15–10%. При повышении лимита операций с недвижимостью до 5 млн руб. сокращение затрат составит не более 0,005%, в то время как увеличение до 10 млн руб. приведет к сокращению затрат на 5–20%.

Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, «пять лет назад, когда обсуждалось повышение лимитов, многие низкорисковые операции переместились уже в диапазон от 600 тыс. руб. до 1 млн руб., но сегодня они находятся в диапазоне до 1,5 млн руб.».

Речь идет о миллионах сообщений в год. «Банки несут расходы на программное обеспечение, составление отчетности, проверки, штрафы за ошибки, наем дополнительных сотрудников для обработки сообщений. При повышении лимита до 1,5 млн руб. и 10 млн руб. соответственно экономия банков составит десятки миллионов рублей в год, а у крупных — до сотни миллионов рублей»,— оценивает господин Емелин. По его словам, когда сняли лимит в 100 тыс. руб. на контроль операций НКО (см. “Ъ” от 8 июня 2021 года), небольшому региональному банку пришлось дополнительно к двум имеющимся сотрудникам взять еще шестерых. Кроме того, по его словам, клиенты банка сегодня нередко дробят даже самый безобидный платеж, чтобы он не превышал 600 тыс. руб., при повышении порога общее число операций сократится и проводок станет меньше.

Существенное повышение лимитов, по мнению банкиров, не должно снизить качество контроля рисков, поскольку с 1 июля вводится в действие платформа ЦБ «Знай своего клиента». «Увеличение лимитов в два-три раза не несет дополнительных рисков: нынешние системы контроля над денежными потоками достаточно развиты, чтобы в фоновом режиме контролировать такие трансакции»,— считает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его мнению, целесообразно, «чтобы механизм индексации был распространен на все лимиты, связанные с процедурами ПОД/ФТ — упрощенной идентификации, переводов без открытия счета и так далее».

Максим Буйлов