IT-ипотеку разделили между крупнейшими

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Крупнейшие банки уже собрали несколько тысяч заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов. Согласно лимитам, предполагается выдать кредиты на 240 млрд руб. Больше половины этого объема придется на трех крупнейших игроков — Сбербанк, ВТБ и банк «Дом.РФ». Льготные программы выгодны для банков, так как компенсируют им разницу в ставках по выданным кредитам. Однако с учетом ожидаемого снижения ключевой ставки этот доход будет сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с итогами распределения лимитов на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний. Их распределением занимался оператор программы АО «Дом.РФ». Основной объем достался трем крупнейшим ипотечным банкам — Сбербанку (67,1 млрд руб.), ВТБ (cвыше 47 млрд руб.) и банку «Дом.РФ» (35,3 млрд руб.). Всего по этой программе банки могут выдать ипотечных кредитов на сумму 240 млрд руб., где более 62% приходится на первую тройку из 52 участников. Как уточнил оператор программы, средства распределялись пропорционально объему требований на основе поданных заявок.

Распеределение лимитов по льготной ипотеке для IT-специалистов среди крупнейших банков Название Объем (млрд руб.) Сбербанк 67,09 ВТБ 47,02 Банк «Дом.РФ» 35,31 Россельхозбанк 9,81 Альфа-банк 9,73 Московский кредитный банк 9,34 Тинькофф-банк 8,20 «ФК Открытие» 5,88 Банк «Ак Барс» 5,88 Газпромбанк 5,50 По данным АО «Дом.РФ».

По оценке гендиректора АО «Дом.РФ» Виталия Мутко, до конца года льготные кредиты получат до 10 тыс. сотрудников ИТ-компаний. В Минцифры спрос до 2024 года оценивают не менее чем в 50 тыс. человек. Расходы правительства на субсидии по этой программе в 2022 году составят, как ожидается, 1,5 млрд руб.

По условиям программы, максимальная ставка не должна превышать 5% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 18 млн руб. для субъектов РФ, численность населения которых больше 1 млн человек, с населением ниже 1 млн человек — 9 млн руб. Размер среднемесячного заработка потенциального заемщика должен составлять не менее 100 тыс. руб. На ипотеку могут претендовать сотрудники IT-компаний из реестра, в котором более 8,9 тыс. организаций. Кредиты доступны для объектов первичного рынка. Такую ипотеку нельзя сочетать с другими госпрограммами. Банкам бюджет компенсирует недополученные доходы между ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 2,5 процентного пункта (п. п., сейчас это 13,5%), а для целей кредитования на строительство индивидуального жилья — на 4,5 п. п. (15,5%).

Банки уже начали выдавать первые кредиты по госпрограмме. В Сбербанке сообщили, что получили более 3 тыс. заявок на сумму более 32 млрд руб., то есть в объеме 47,7% выделенного лимита. В банке считают, что «объем выделенных средств от правительства может увеличиться в будущем», и не исключают подачи заявки на дополнительный объем «в долгосрочной перспективе». В банк «Дом.РФ» подано в около 3,5 тыс. заявок, состоялось 85 сделок на 830 млн руб. В ВТБ говорят, что оценивать спрос на программу, равно как и увеличение финансирования, «пока преждевременно». Но уточняют, что доля банка в общем объеме финансирования «сопоставима с показателями по другим госпрограммам».

Для старта программы сам факт распределения лимитов является важной составляющей, отмечают эксперты. «Для начала программы текущего объема вполне достаточно, возможно, дополнительный объем и не понадобится»,— считает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. По его оценке, «факт наличия программы гораздо важнее ее результатов», поскольку основной эффект направлен на удержание IT-специалистов в России (см. “Ъ” от 24 марта). При этом эксперт подчеркивает, что значительная часть IT-специалистов — высокооплачиваемые сотрудники, которые получают кредиты «на нормальных условиях» и могут рассчитывать на льготную и семейную ипотеку, где нет ограничений в виде реестра юридических лиц. Но для некоторых категорий новые льготы будут «крайне приятным бонусом».

Сам объем лимита пока не имеет серьезного значения: в зависимости от спроса его могут расширить, считают участники рынка. При этом, как и в любой другой госпрограмме, банкам выгодно давать по ней ставку ниже установленного предельного значения, отмечает господин Гордейко. Так, исходя из текущего уровня ключевой ставки компенсация банку будет больше, чем сама ставка по кредиту: 8,5% против 5%. В Сбербанке и ВТБ уже установили минимальную ставку в размере 4,7% годовых, в банке «Дом.РФ» — 4,3% годовых. Вместе с тем, уточняет господин Гордейко, в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки в дальнейшем выгода этой программы будет с каждым месяцем уменьшаться.

Ольга Шерункова