Запрограммированные на отъезд

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В то время как российские власти обещают беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, чтобы остановить отток кадров за рубеж, каждый третий ее специалист ищет работу в иностранной компании с релокацией, выяснили в «Хабр Карьере». На рынок вышли даже те кандидаты, которые не были в активном поиске, подтверждают рекрутеры. Доступ к современным технологиям — самый важный фактор выбора места работа для IT-специалистов, объясняют эксперты. Именно поэтому многие компании уже перевезли разработчиков хотя бы в ближнее зарубежье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием «Хабр Карьеры» о состоянии российского IT-рынка. Портал опросил почти 3 тыс. IT-специалистов, в том числе разработчиков, администраторов и тестировщиков. Выяснилось, что в поиске работы находится почти половина (47%) опрошенных, при этом каждый третий (33%) сотрудник ищет работу в иностранной компании с релокацией, почти половина (46%) планирует в этом году начать учить иностранный язык.

В целом 77% опрошенных заявили, что их компании столкнулись с трудностями в течение последнего месяца: например, 60% из-за санкций ищут новые инструменты для работы, а в 32% остановили или уменьшили наем сотрудников.

Под сокращение попали 4% IT-специалистов, у половины увольнение связано с закрытием компании. При этом пятой части опрошенных повысили или обещали увеличить зарплату, но в то же время 7% ее понизили или задержали.

Релокация IT-специалистов сейчас одна из самых болезненных проблем для властей, поскольку потребность в кадрах как никогда высока. С 24 февраля количество IT-вакансий в госсекторе удвоилось (см. “Ъ” от 17 марта). Чтобы остановить отток кадров, правительство прорабатывает беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты, гранты, отсрочку от армии (см. “Ъ” от 23 марта).

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Россию уже покинули 50–70 тыс. IT-специалистов, в апреле к ним могут присоединиться еще 70–100 тыс. человек.

Запрос на позиции с релокацией вырос, на рынок вышли даже те кандидаты, которые не были в активном поиске работы, подтверждает руководитель по подбору направления IT в рекрутинговой компании Benchmark Екатерина Селезнева. По ее оценке, переезд рассматривают 60–70% IT-специалистов, ищущих работу: «Основные направления — Армения, Грузия, Турция, Казахстан, Сербия». Многие российские компании сейчас не предпринимают явных шагов в сторону увеличения зарплат, а случаи увольнения и сокращения есть, но пока не носят массовый характер, говорит госпожа Селезнева.

Пока увольняются единицы — либо люди уходят в знак протеста, либо уже ведут переговоры о работе на зарубежную компанию, рассказал “Ъ” топ-менеджер одного из крупных российских игроков. По его мнению, уедут «прежде всего специалисты экстра-класса, которые легко могут получать за рубежом в два-три раза больше, чем в России, но таких всего несколько процентов».

Идет отток профессионалов уровней middle и senior, подтверждает директор по персоналу «МойОфис» Екатерина Дементьева. На место уволившихся нанимают людей из иностранных компаний, покинувших РФ, говорят источники “Ъ”.

Главный вопрос для IT-специалиста — не где, а как и чем ему заниматься, отмечает гендиректор «Либерум Навитас» Айрат Мустафин: «Если есть хорошая работа, интересный проект — вопрос об отъезде не возникнет».

Рекрутеры стали предлагать больше интересных проектов в России, но «неясно, связано ли это с импортозамещением или оттоком кадров», отмечает эксперт сервиса поиска наставников в IT Solvery Екатерина Фатеева.

Возможность доступа к современным технологиям — самый важный фактор для IT-специалистов, поэтому для многих отъезд мотивирован именно этой причиной: не потерять навыки и не снизить свою стоимость на рынке, полагает руководитель IT-практики Magnum Hunt Ольга Новикова. По ее словам, многие разработчики перевезли своих специалистов в страны СНГ, где такой доступ к технологиям на фоне санкций в отношении России не будет ограничен.

Юлия Степанова