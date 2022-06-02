Смена всех

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В среду на ВДНХ прошел фестиваль «Большая перемена», приуроченный к международному Дню защиты детей и обещавший быть едва ли не стартом нового общероссийского детского движения. Во всяком случае, президент Владимир Путин адресовал гостям площадки видеообращение, в котором приветствовал создание такого движения. Соответствующий законопроект недавно внесли в Госдуму депутаты и сенаторы. Они настаивают на том, что движение будет едва ли не всеобщим, но при этом не политическим, хотя и нацелено на формирование у участников патриотических ценностей. Организаторы праздника на ВДНХ действительно постарались свести политическую повестку к минимуму, сосредоточившись на вопросах образования, выбора профессии и праздничных развлечениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Организаторами фестиваля детства и юности «Большая перемена» выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство просвещения, правительство Москвы и АНО «Большая перемена». По их данным, на фестиваль пришло более восьми тысяч гостей, среди которых участники «Большой перемены», Российского движения школьников, «Юнармии» и еще более 300 детских организаций, а также просто отдыхающие москвичи.

В полдень церемония открытия началась с торжественного шествия участников. Затем на всех сценах транслировалось видеообращение к фестивалю президента Владимира Путина — он был, кажется, единственным здесь, кто говорил о больших переменах. «Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно,— приветствовал детей глава государства.— Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, а это работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, и технологии, наука, многие другие сферы -– укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодежи». Господин Путин сообщил, что поддерживает инициативу о едином детском движении.

Как ранее сообщал “Ъ”, 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» к президенту обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская, предложившая создать общероссийское детское движение, и господин Путин эту идею поддержал. Затем 19 мая, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект «О российском движении детей и молодежи "Большая перемена"». Авторы законопроекта поясняли, что движение будет похоже на пионерию в том числе своим масштабом — предполагается, что участвовать в «Большой перемене» станут практически все дети школьного возраста,— но в отличие от нее не будет политизированным. В то же время источник “Ъ” в администрации президента пояснил, что воспитательная работа с детьми будет вестись, и в том числе им будут «разъяснять политические сюжеты».

На фестивале, который обещал быть чуть ли не первым слетом новой массовой организации, политических сюжетов в основном старались избегать. На беззаботный лад гостей настраивали расположившиеся у входа на фестиваль артисты на ходулях, которые крутили скакалку и предлагали всем желающим попрыгать. Тут же неподалеку дети охотно фотографировались с ростовыми куклами кота и динозавра. Всевозможные павильоны, шатры и площадки заманивали детей, а также их родителей разнообразными предложениями — например, павильон «Росатома» предлагал сделать «модель атомного ледокола и стильный значок из пробки от бутылки». «Роскосмос» обещал автограф-сессию с «настоящим космонавтом Иваном Вагнером». В павильоне РЖД участникам предлагалось в соответствии с актуальными энергетическими трендами запустить движение поездов на специально подготовленной трассе «ЛокоФормула 1» при помощи велотренажера, а также «совершить фотопортацию в красивейшие места России». Площадка «Институт воспитания» активно рекламировала игру «Трезвый взгляд»: ее участники надевали «очки, искажающие реальность», и в них преодолевали препятствия на импровизированной автодороге – видимо, чтобы ощутить опасность пьяного вождения. Также предлагалось решить литературный кроссворд, который «никто не может разгадать без Google». В павильоне «История тебя» можно было записаться на консультацию с экспертом, чтобы тот рассказал, как искать предков и составлять генеалогическое древо. Рядом на одной из площадок предлагалось построить «Город будущего» из песка.

Тем не менее едва ли не центральное место занимали на фестивальных площадках вопросы образования и профориентирования. Ряд вузов, в том числе МАИ и «Станкин», предлагали свои брошюры. На одной из площадок перед детьми выступали представители различных профессий с рассказами об их плюсах и минусах. Среди выступавших были спортсмен, актриса, телеведущая и следователь.

Чтобы ознакомиться с трудом людей более героических профессий, надо было пройти через все пространство фестиваля. Там расположился Всероссийский студенческий корпус спасателей. На площадке «Юный доктор» стояла скорая помощь и дети энергично делали искусственное дыхание манекенам. «Юные пожарные» учились регулировать струю брандспойта и пользоваться огнетушителями. «Юные спецназовцы», сидя за столом под флагами детско-юношеского движения «Гвардейская смена» и центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь», сосредоточенно собирали и разбирали макеты пистолетов. К столу были прикреплены два скромных плаката с надписями «Своих не бросаем, #Vоины cVета» и «Боремся за Zавтра».

Не обошлось и без концерта. Помимо финала конкурса «Битва хоров» на фестивале выступили профессиональные артисты, в том числе Александр Панайотов, Полина Гагарина и Пелагея.

Ксения Веретенникова