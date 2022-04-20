А с платформы говорят

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20 апреля президент России Владимир Путин встретился с членами наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников оценивает множество возможностей, предоставляемых платформой, президентом и самим человеком самому себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены наблюдательного совета демонстрировали свою наблюдательность даже в пресс-центре Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены наблюдательного совета демонстрировали свою наблюдательность даже в пресс-центре Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Платформа «Россия — страна возможностей» работает уже четыре года. Но только этой весной стало настолько очевидно, что Россия — страна именно возможностей, а не реального положения дел.

Все теперь делается для того, чтобы предоставить России дополнительные возможности. Все для нее, для ее новейшего блага — кризис, санкции, нелюбовь... Такого широко открытого окна возможностей, как прямо сейчас, у России не было, такое впечатление, еще никогда.

Так что проведение наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» именно 20 апреля в Екатерининском зале Кремля, без сомнения, лучшее время и место для этой ярмарки идей и достижений пытливого российского ума.

— У нас на связи будут и есть уже, да и здесь тоже, непосредственные участники, исполнители тех или иных инициатив,— предупредил членов наблюдательного совета Владимир Путин.

Алексей Комиссаров, возглавляющий проект, в свою очередь, предупредил президента, что у каждого члена наблюдательного совета есть подробный доклад. Но читать его никто не стал (подозреваю, потому, что господин Путин не стал читать свою вступительную речь). То есть начало встречи складывалось на удивление обнадеживающе.

— До того как вы приняли решение о создании такой платформы, социологи делали опросы, и в 2017 году примерно 35–39% населения верили в то, что в России у любого человека есть возможности для самореализации. На начало этого года число людей, которые верят, которые уверены в том, что такие возможности есть, выросло почти до 70%! — рассказал Алексей Комиссаров.

Ждем, когда число верующих исключительно в возможности вырастет до 100%. Это случится, когда и сегодняшние 30% убедятся, что реальность работает не на них.

Алексей Комиссаров пояснил и за санкции:

— Владимир Владимирович, я сейчас учусь на пилота самолета, и самолет всегда взлетает против ветра (все же Алексей Комиссаров летает, кажись, не на истребителе Су-35.— А. К.). Чем сильнее встречный ветер, тем быстрее и выше, большую высоту может набрать самолет после взлета!

С нетерпением ждем девятого и десятого санкционных пакетов. Наш вечно учебный самолет станет уже наконец вертикального взлета.

Победитель флагманского конкурса платформы «Лидеры России» Игнат Петухов (вице-губернатор Оренбургской области вообще-то) признался президенту:

— Если бы еще лет десять назад пацану из небольшого города Новоуральска сказали, что он будет работать на такой должности в таком важном для страны регионе, я бы точно никогда не поверил!

А может, и правда не стоило рисковать.

Я начал было ждать, кто из выступающих первым скажет про то, что увидел среди участников конкурса людей с горящими глазами, но все-таки удивился, что ждать мне, считай что, не пришлось.

— Мы с ребятами,— рассказал Игнат Петухов,— посовещались... Нам кажется, было бы очень здорово, если бы на базе цифровой платформы РСВ («России — страны возможностей».— А. К.) было создано кадровое агентство, где... работодатели, региональные администрации, бизнес могли бы находить самых талантливых, интересных людей с горящими глазами!..

— Я, честно говоря, удивлен, почему мы сами до этого до сих пор не додумались! — воскликнул Владимир Путин.

А я нет.

Еще один лауреат конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева (заместитель председателя правительства Камчатского края.— “Ъ”) призналась:

— Четыре года назад нам на финале конкурса сказали: «Ваша жизнь никогда не будет прежней»...

А кому-то это стало ясно всего-то без малого два месяца назад.

Александра Лебедева рассказывала, как она со всеми взаимодействует:

— Лето, жара, шесть часов утра — а у меня созвон с Камчаткой, потому что, когда в Москве три часа дня, в Петропавловске-Камчатском — полночь!

Я-то, воспитанный в советское время радиостанцией «Маяк», искренне верил, что в Петропавловске-Камчатском — всегда полночь.

— Вы там сейчас живете, на Камчатке, да? — интересовался президент.

— Да,— охотно рассказывала она,— мы в конце декабря вместе с дочкой переехали (так, в подробности не вдаемся.— А. К.), и сейчас я там живу.

Но быстро стало ясно, почему именно с дочкой:

— У меня три министерства — министерство культуры, образования, спорта и еще служба охраны памятников культурного наследия.

— А где вы работали до этого, в каких компаниях? — скорее всего, зря спросил ее президент.

— Я работала в трех компаниях,— сгоряча пояснила Александра Лебедева.— Первая – это авиакомпания Lufthansa, затем — Kelly Services (HR-рекрутмент) и затем финская компания Lindstrom.

В общем, все те, в которых больше не поработаешь.

— Влюбились в Камчатку, да? — понял Владимир Путин.

— Да...— вздохнула Александра Лебедева.

Вам бы предложили курировать три министерства...

Двенадцатилетняя Диана Красовская из Севастополя, участница конкурса «Большая перемена», рассказала:

— Восемь лет назад я вместе с мамой и старшим братом уехала из города детства, из моего Луганска, потому что там началась война и оставаться было очень опасно. Мне не было и пяти лет, я очень боялась летящих самолетов и взрывов. Знаете, я до сих пор не люблю воздушные шарики, потому что они громко взрываются. Помню, как ужасно выла сирена, и люди начинали бежать. Тогда я не понимала, что происходит, и просто было страшно.

Теперь в Луганске не боятся летящих самолетов. Привыкли. Почти что все равно.

Она прочла стихотворение, которое сама написала («Я — дочь Донбасса, дочь земли Луганской...»).

— Теперь мы помогаем детям Донбасса привыкнуть к новым школьным коллективам, помогаем им в учебе, собираем гуманитарную помощь, канцелярские принадлежности,— добавила Диана Красовская.

— К сожалению, и в Луганской Народной Республике тоже очень многое изменилось за эти годы,— кивнул Владимир Путин,— но в худшую сторону, потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия... По-другому складывалась жизнь людей в Крыму, в Севастополе, это очевидно. Но именно трагедия, которая происходила в Донбассе, и в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают.

Да что там — и не забудут никогда.

— Спасибо огромное,— поблагодарила девочка.— Я верю, что благодаря России наступит мир.

— Так и будет,— пообещал Владимир Путин.

Ведь Россия — страна возможностей.

Члены семьи Скатковых из Самарской области побеждали в конкурсах платформы «Делай добро», «Помни!» (на самом деле работу организаторов платформы следует признать беспрецедентной: конкурсов столько, что и правда поверишь хотя бы в один из них: просто по теории вероятности). На ходу придумали еще один, семейный...

— Миша,— спросил президент члена семьи Скатковых лет десяти,— а ты чем конкретно увлекаешься, когда говоришь об истории?

— Я люблю смотреть разные видеоролики, связанные с историей. Например, я недавно закончил смотреть ролики, связанные с династией Рюриковичей,— пояснил Миша.— Сейчас я хочу перейти уже на Романовых.

Было очевидно, что Владимир Путин не промолчит: его тема.

— Ты еще романовской эпохой не занимался, только Рюриковичами?..— уточнил господин Путин.— Ясно. Что в том периоде истории России, которая связана с именем Рюрика, что тебя больше всего привлекает?

— При Рюрике, скорее всего,— это его призвание, как это все происходило. Потому что ходят легенды, антинорманисты,— так и сказал мальчик,— говорят, что Рюрик был славянином, норманисты говорят, что Рюрик был варяг. Я больше отношусь к середине!

Тут многие засмеялись, как, например, член набсовета Максим Орешкин (помощник президента РФ.— “Ъ”), потому что ведь нельзя был наполовину варягом, а наполовину славянином. По крайней мере непривычно.

Да нет, оказалось, что можно.

— Кстати, может быть, ты и прав! — воскликнул президент.— Потому что если иметь в виду, что он варяг, то есть мнение, что у него то ли мама была из славян... Что-то в этом роде! И он не случайно оказался, Рюрик, в конечном итоге в Новгороде, что его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее!

Но я, честно говоря, так и не понял: а мы-то Рюриковичи? Рюриковичи ли мы?

— И я думаю, что ты абсолютно прав на самом деле, что эта правда и истина, как правило, она посередине находится, это и есть золотая середина наверняка. Но то, что один с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна нормандская теория образования русского государства. Его же призвали, кто-то же призвал его на служение, он же не сам туда заявился, он ничего там не покорял! — продолжал рассуждать Владимир Путин.

То есть он не допускал и мысли, что можно самому заявиться покорять, когда тебя никто даже не призывает на служение.

— А если его кто-то призвал,— развивал свою мысль президент,— значит, квазигосударственные или прогосударственные структуры (Он, наверное, имел в виду протогосударственные. Но не исключено, что по привычке имел в виду именно прогосударственные.— А. К.) уже существовали на этих территориях... Исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на которых строилось Российское государство.

«Из этого и будем исходить!» — ответил Владимир Путин 22 февраля на мой вопрос, можно ли остаться на стороне добра, если действовать силой, и добавил, что добро не должно быть бессильным.

— Спасибо! — от чистого сердца, уверен, поблагодарил Миша Скатков.

Владимир Путин рассказывал участникам встречи, что нам в России надо добавить с точки зрения технологий, конечно (но это не проблема), а людей талантливых у нас много, и, например, дизайн одежды мы точно осилим (не мешки ворочать).

— Я, честно говоря, раньше так не думал, но это вид искусства, конечно! — признался он.— У нас все время переиначивали известную фразу Владимира Ильича, что важнейшим искусством для нас является кино, а некоторые шутили, что самым важным у нас является кулинарное искусство (чтобы варить кашу из топора? — А. К.)... Тоже на самом деле искусство! Просто не так долговечно, как пейзажи… Или театральное искусство!

Тут и кулинарное искусство появилось в кадре. Молодой человек из Уфы пропагандировал свою сеть кафе Aibat Hallyar, в которой Владимиру Путину слышалось «айпад халява», и он приветствовал такой подход тоже.

Еще один финалист конкурса «Лидеры России» рассказал, что он работал в Китае, и заслужил от президента приветствие «Нихао!». Но рано было радоваться: финалист сообщил, что не только в Китае живет уже месяц.

— Удалось и в Японии пожить! — признался он.

Молодой человек слишком хорошо, видимо, понимал, что уж больше не удастся.

Впрочем, обнадежил тем, что родился и вообще «в Днепропетровске, УССР».

— А потом работали в Китае? — пытался выстраивать молодому человеку все же достойную биографию президент.— Сколько?..

— Отучился в Германии, потом был японский период...— вспоминал финалист «Лидеров России».

Нет, его биография откровенно оставляла желать лучшего.

Интересным оказалось замечание насчет подъема флага и звучания гимна в школах страны. Вопрос казался решенным, министр просвещения Сергей Кравцов уже накануне констатировал, что он так решил.

Между тем господин Путин, в целом согласившись, предложил, что если где-то все будет не очень готово к такому повороту событий, то лучше отложить, «чтобы сама процедура соответствовала значимости».

То есть каждый директор школы теперь сможет решить сам, готово у него все, чтобы процедура соответствовала значимости, или пока что нет.

И это будет трудный выбор.

Или, вернее, возможность.

Андрей Колесников