Владимир Путин провел совещание с детьми

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В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин встретился с родителями, награжденными орденами «Родительская слава», и их детьми. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что к званию «Мать-героиня» теперь будет прилагаться миллион рублей, что «мамы-солдаты» должны проходить скрининг на ранних сроках беременности и что Владимир Путин не собирается в ближайшее время на пенсию.

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Фото: пресс-служба президента РФ Российскому президенту в этот раз было на что посмотреть на экране монитора

Фото: пресс-служба президента РФ

Чтобы не мучить детей карантином, совещание с ними провели в режиме видео-конференц-связи. Владимир Путин обращался к родителям, награжденным орденами «Родительская слава», и к их детям, некоторые из которых тоже уже, кажется, родители, из Ново-Огарево.

И уже в самом начале господин Путин выступил с почином:

— При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата... Медали именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. За орден у нас была единовременная выплата 100 тыс. (руб.— “Ъ”), за медаль ничего не было. Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тыс. руб. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тыс. руб., как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тыс. руб. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать миллион рублей.

Сейчас выйти к людям и не дать им за что-нибудь денег просто не представляется, видимо, возможным. В этот день деньги давали за медали и ордена. Впрочем, это была уважительная причина.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая только что сидела, кажется, среди тех, кто в такой же день разговаривал с Владимиром Путиным по ту сторону экрана (уже во время пандемии.— А. К.), где родители с детьми, призналась:

— У меня есть такая особенность: когда возникают трудные моменты, я начинаю делиться своими переживаниями с каждым членом своей семьи — одним, другим, третьим. Под конец ты понимаешь, что не такие уж это и большие трудности...

А члены семьи, похоже, наоборот, эти трудности начинают испытывать.

— Буквально вчера мы общались с Денисом Владимировичем Пушилиным (главой Донецкой народной республики, про которого только что говорили, что он был ранен в Лимане, а он уже опроверг, и она сейчас по сути тоже.— А. К.) и договорились о том, что около ста ребятишек сейчас будут переданы в приемные семьи четырех регионов Российской Федерации: это Москва, Тульская область, Калужская область, Воронежская область...— продолжала Мария Львова-Белова.— Помимо того что дети находили родителей, они еще воссоединялись между собой — братья, сестры, потому что многие были по разным учреждениям. Например, 17-летняя девочка встретилась на перроне с двумя своими братьями: во время эвакуации они были разделены по разным городам. Она в охапку его схватила, плачет и говорит: я больше никогда никому вас не отдам! Рядом стоят приемные родители, и понимаешь в этот момент, насколько важно и нужно то, что мы делаем.

Это были те пронзительные истории, которые являются частью любой войны и даже военной операции.

Есть истории и мирного времени:

— Я недавно была в одном доме ребенка,— рассказывала Мария Львова-Белова,— и там малышка с синдромом Дауна. Мы понимаем, что она из относительно благополучной семьи, но при этом отказник и находится в учреждении. Лично созвонилась с мамой, стали работать. Она действительно просто испугалась! И когда необходимый ресурс мы собрали: инклюзивный садик, школу, организации, реабилитационный центр, кто может их поддержать, то она эту девочку забрала.

Мария Львова-Белова считает, что можно вмешиваться в такие истории и звонить маме, и на самом деле никто не знает, как тут надо поступать и кто и за что будет благодарен всем участникам таких историй, в том числе и Марии Львовой-Беловой, а кто за что и кого проклянет.

Пожалуйста.

Многодетная мать Инга Вилькишова из Нижневартовска, которая, надо сказать, ни секунды не раздумывала, оставить ли в семье, где уже было несколько детей, девочку, которая родилась с синдромом Дауна, поблагодарила Владимира Путина:

— Я понимаю, что на сегодняшний день в таких трудных обстоятельствах для нашей страны, когда у вас, наверное, очень загруженная голова всеми событиями — и экономическими, и связанными с военной операцией, вы нашли время для встречи с семьями, с нами, простыми людьми... Мы хотим сказать, что мы вообще вас поддерживаем, несмотря на то что вокруг происходит...

В первое мгновение показалось, что это похоже на бунт: как это — поддерживаем, несмотря на то что вокруг происходит?.. Вопреки происходящему, а то и творящемуся?..

Но Инга Вилькишова, не стоит сомневаться, просто оговорилась. Она хотела сказать как лучше.

— И что, может быть, давление огромное у вас и снаружи, и изнутри,— продолжала она,— люди, которые вас здесь поддерживают, очень вас уважают, любят. Мы за вас!

Да, хотя бы в этих-то людях он мог не сомневаться.

Рассказывая про восьмого, особенного, ребенка, Инга Вилькишова попросила президента:

— Увидели, какие трудности встречаются, оказывается, как живут семьи с детьми-инвалидами. Это мамы-солдаты, которые просто круглосуточно на службе находятся, которые для себя не находят отдыха, у них нет ни отпусков, ни больничных. Предложение именно от родителей детей-инвалидов есть такое, чтобы на федеральном уровне рассмотрели возможность оплачивать авиаперелет на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам и их сопровождающим вне зависимости от каких-либо условий, чтобы каждая семья могла получить возможность выбора, как им добираться на санаторно-курортное лечение... Мы находимся где-то в середине России, и пока мы доберемся до юга, это просто несколько суток приходится ехать.

Это, можно не сомневаться, они получат.

Между тем Владимир Путин неожиданно профессионально прокомментировал историю с синдромом Дауна:

— Что касается вашей ситуации, то в целом, конечно, что нам нужно сделать здесь? Нужно своевременно и в полном объеме на современном уровне проводить скрининг, проводить обследование беременной женщины. Это чрезвычайно важная вещь.

Что он давал понять? Что если вовремя провести скрининг и все увидеть, то можно решить проблему на раннем этапе? Или что-то еще?

Надо сказать, что медалисты и орденоносцы стеснялись выступать, и это делало им честь. Но все-таки президент России стал называть их по городам, и им приходилось. Это все были простые, хорошие люди, и даже мне хотелось их как-то приободрить.

Виталий Трубенков из Саранска рассказывал, что его дети увлеклись резьбой по дереву, «занимают места» и что надо бы получше вооружить уроки труда, «чтобы можно было у детей творчество развить посильнее».

А Махмут Халитов из Мурманска набрался еще больше смелости:

— Хотел вас пригласить к нам, в Мурманск, в гости лично. Я думаю, если сейчас не получится, то когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас!

И семья Халитовых начала ждать, когда Владимир Путин уже выйдет на пенсию. Да и остальные участники разговора, широко разулыбавшись, сочувственно, похоже, отнеслись к этой идее.

Этого нельзя было сказать про Владимира Путина:

— Спасибо вам за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию. Может, раньше получится.

То есть он однозначно дал понять, что в ближайшее время на пенсию не собирается и что дело это не близкого будущего.

Лично мне больше всего понравилось выступление Татьяны Новиковой из Норильска:

— Как-то про проблемы не хочется говорить, в общем-то и нет у нас никаких проблем. Слава богу за все!

Остается сказать, что еще один глава многодетной семьи, Петр Пестряков из Якутска, пригласил Владимира Путина на Ысыах.