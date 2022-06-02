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Коммерсантъ FM
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Ботокс прокололся на спецоперации

В клиниках красоты опасаются нехватки препарата

Косметологические клиники после повышенного спроса на ботулинотерапию ранней весной стали опасаться истощения запасов ботокса, созданных еще до начала военных действий на Украине. Производитель препарата — американская AbbVie в марте объявила о приостановке поставок в РФ. На замену пришли средства от Ipsen и Merz, но и их импорт сокращается, а массово переходить на российские аналоги клиники пока не готовы.

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Фото: Jacquelyn Martin / AP

В январе—марте импорт в РФ ботулотоксинов, используемых для коррекции морщин, упал год к году втрое, до 74,5 тыс. упаковок, следует из данных RNC Pharma. В подсчетах учитывались поставки препарата и в медицинских целях. Ввозилось всего два препарата — диспорт от французской Ipsen (на него пришлось 73,8% всего импорта) и ксеомин от немецкой Merz, причем их поставки сократились на 31% и 3% год к году соответственно. По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, это может быть связано со значительными запасами: в ноябре—декабре 2021 года импортеры завезли 30% годового объема ботулотоксинов. В Ipsen отказались от комментариев, в Merz на запрос “Ъ” не ответили.

В 2021 году 25,3% импорта ботулотоксинов пришлось на ботокс от Allergan, принадлежащей американской AbbVie, сообщили в RNC Pharma. Но в марте AbbVie объявила о прекращении в знак протеста против военных действий на Украине поставок в Россию продуктов эстетической медицины, включая ботокс. Ipsen и Merz тоже приостанавливали поставки, но уже возобновили их, утверждает соучредитель СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» (НАКЭМ) Юлия Франгулова.

Проблем с запасами этих двух препаратов опрошенные “Ъ” руководители клиник пока не наблюдают. «А вот иссякающие запасы ботокса уже вызывают тревогу у клиник»,— отмечает госпожа Франгулова. В «Медси» запасов ботокса, ксеомина и диспорта хватит минимум на три месяца, говорит завотделением дерматовенерологии и медицинской косметологии клинико-диагностического центра сети на Красной Пресне Светлана Кукушкина.

Ботокс до сих пор был абсолютным лидером российского рынка ботулинотерапии. В 2021 году, например, с учетом серых поставок препарат занимал 43% этого сегмента в стоимостном выражении, тогда как диспорт, например, — 18%, отмечает глава аналитического отдела GxP News Александр Одинцов.

По данным RNC Pharma, низкие темпы отгрузок импортных средств для ботулинотерапии наблюдались в январе—феврале, а уже в марте выросли в 2,2 раза. Как раз в марте, как показал опрос НАКЭМ 134 клиник, число процедур в среднем выросло на 41% год к году, поясняет Юлия Франгулова. Но ажиотаж спал в середине апреля, а число процедур в целом за январь—апрель выросло на 12% год к году, добавляет эксперт.

Клиники готовы перейти на российские препараты — релатокс от «Микрогена» и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова, но только в случае серьезных сбоев с поставками из-за рубежа и заметного роста цен на импортную продукцию. Пока, говорит Светлана Кукушкина, цены росли, наоборот, на отечественные препараты. Несмотря на это руководитель косметологического направления дистрибутора «БСС-Косметология» Анна Катсман, говорит о росте спроса на релатокс, который начался еще до конфликта на Украине.

Производство ботулотоксинов в РФ в январе—апреле 2022 года, по данным RNC Pharma, выросло на 68,6% год к году, почти до 105 тыс. упаковок. По данным «Ростеха» (владелец «Микрогена»), продажи релатокса в первом квартале выросли на 80%. «Ростех» обещает удвоить выпуск препарата. В 2018 году «Микроген» отчитывался о запуске дополнительных мощностей по производству до 200 тыс. упаковок релатокса в год, в 2021 году, по данным RNC Pharma, выпущено 164 тыс. упаковок.

Полина Гриценко

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