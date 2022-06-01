Дарья Касаткина сыграла под Земфиру

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В полуфиналы продолжающегося в Париже Открытого чемпионата Франции пробился только один российский игрок — Дарья Касаткина, которая обыграла в двух партиях Веронику Кудерметову и впервые достигла этой стадии на турнирах Большого шлема. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира полька Ига Швёнтек, продлившая свою беспроигрышную серию до 33 матчей. В мужском турнире из борьбы выбыл Андрей Рублев, которого после четырех с лишним часов упорнейшей борьбы на тай-брейке в пятом сете переиграл хорватский ветеран Марин Чилич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для 25-летней Дарьи Касаткиной полуфинал Открытого чемпионата Франции стал первым на турнирах Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Для 25-летней Дарьи Касаткиной полуфинал Открытого чемпионата Франции стал первым на турнирах Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Парижская встреча Дарьи Касаткиной с Вероникой Кудерметовой напомнила те уже довольно далекие времена, когда российские теннисистки постоянно находились в центре внимания и их противостояния на вторых неделях турниров Большого шлема считались привычным делом. В предыдущий раз подобное имело место в 2015 году на Australian Open, где в полуфинале тогдашняя вторая ракетка мира Мария Шарапова уверенно переиграла Екатерину Макарову, замыкавшую первую десятку.

Большинство прогнозов перед нынешним матчем сводилось к тому, что победит Касаткина, которая по ходу турнира в плане уверенности превосходила даже нынешнего лидера женского тенниса Игу Швёнтек и имела в запасе гораздо больше тактических вариантов. Правда, солнечная погода, установившаяся в Париже в первый день лета, была немного выгоднее Кудерметовой. Все-таки с ее хорошей первой подачей и резкими ударами сподручнее атаковать на более сухом и быстром покрытии. Но этот фактор, конечно, нельзя было считать решающим, тем более что исключительно на удержание мяча Касаткина играет далеко не всегда.

Значимость встречи была чрезвычайно велика для обеих соперниц. Касаткина, в чьей гостевой ложе были замечены певица Земфира и актриса Рената Литвинова, получила возможность выйти в полуфинал на мейджорах впервые за четыре года, а для Кудерметовой, ранее не проходившей на них дальше третьего круга, это был вообще уникальный шанс. Поэтому на первый план вышло умение справляться с нервами при розыгрыше самых важных очков. При равенстве в классе в таких ситуациях преимущество обычно получает теннисистка менее рискующая, а ею в данном случае опять-таки была Касаткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская теннисистка Вероника Кудерметова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российская теннисистка Вероника Кудерметова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Все это в конце концов и предрешило исход борьбы, которая, несмотря на кардинальное различие игровых стилей, в целом получилась равной. Кудерметовой в большинстве случаев удавалось находить разумный баланс между точностью и агрессией, без которых ей обыграть Касаткину было бы просто нереально. Результат первого сета предрешили несколько обидных ошибок, допущенных Кудерметовой в двух его последних геймах. Когда же Касаткина повела 4:2 во второй партии, создалось впечатление, что все закончится совсем скоро, но не тут-то было. Во многом за счет прекрасного приема Кудерметова сравняла счет, после чего четвертьфиналистки обменялись подачами еще один раз, а в одиннадцатом гейме Касаткина не смогла реализовать три брейк-пойнта.

И вот тут, как показалось со стороны, Кудерметова сделала ошибку. Поведя — 6:5, она взяла медицинский тайм-аут, с которым, возможно, можно было и повременить. Пока теннисистке накладывали фиксирующую повязку на левую стопу, она на время потеряла кураж и правильный ритм ударов. Когда через восемь минут игра возобновилась, Касаткина уверенно взяла свою подачу и обеспечила себе решающий отрыв на тай-брейке — 6:1. Кудерметова сократила отставание до минимума, да и на пятом матчболе старалась изо всех сил, но последний розыгрыш из 24 ударов Касаткина завершила ювелирным укороченным под самую сетку. В итоге — 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 18 минут. И теперь в полуфинале российская чемпионка юниорского Roland Garros 2014 года встретится с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек, которая, будучи заметно младше нее, уже имеет на своем счету победу во взрослом Открытом чемпионате Франции двухлетней давности, а в этом сезоне довела свою беспроигрышную серию до 33 матчей, разобравшись в полуфинале с американкой Джессикой Пегулой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российский теннисист Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Первый мужской четвертьфинал среды, между Андреем Рублевым и Марином Чиличем, должен быть ответить на вопрос, сможет ли опытнейший хорват, не оставивший в понедельник никаких шансов Даниилу Медведеву, пройти и второго элитного российского игрока. 33-летний Чилич проводит превосходный для себя Roland Garros. Столь успешно на самом сложном для себя грунтовом мейджоре он не играл с 2018 года, когда второй раз подряд вышел там в четвертьфинал, но сейчас против него были и возраст, и не самая простая жеребьевка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хорватский теннисист Марин Чилич

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Хорватский теннисист Марин Чилич

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Матч получился равным и на редкость напряженным. За четыре с лишним часа Чилич, обладающий одной из лучших подач в теннисе и превосходным ударом справа, выполнил 33 эйса и 88 ударов навылет. Рублев, уже проигрывавший хорвату в нынешнем сезоне на Australian Open, упорно отражал эту бомбардировку и, уступая 1:2 по сетам, использовал некоторый спад в игре соперника в конце четвертой партии. А в концовке пятого сета оба теннисиста отразили по одному брейк-пойнту и при счете 6:6 добрались до супертай-брейка, в котором Чилич, прежде страдавший склонностью к провалам в ключевые моменты, предстал несокрушимой скалой. Этот тай-брейк в исполнении хорвата, действовавшего предельно мощно и не допустившего в двенадцати розыгрышах ни одной, даже самой маленькой ошибочки, по словам экс первой ракетки мира, а ныне комментатора Eurosport американца Джона Макинроя, получился просто нереальным. Чилич победил — 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) и стал всего лишь пятым активным теннисистом после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея, имеющим на своем счету минимум полуфиналы на всех четырех турнирах Большого шлема. Рублев же остановился в четвертьфиналах мейджоров уже в пятый раз. И тот факт, что ранее ему не удавалось взять в них ни одного сета, вряд ли является для него утешением.

Евгений Федяков