Удобрениям дали месяц свободы

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Государство сохранило истекающие в мае квоты на экспорт азотных и сложных минудобрений до конца года, разрешив компаниям свободно экспортировать их только в июне. Хотя производители удобрений заинтересованы в росте экспорта на фоне высоких цен на мировом рынке, собеседники “Ъ” сомневаются, что существенное увеличение возможно в такой короткий срок, учитывая сохраняющиеся логистические ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Правительство продлило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они составят около 8,3 млн тонн и 5,9 млн тонн соответственно и будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Это решение, отмечается в сообщении на сайте кабинета министров, призвано не допустить дефицит удобрений на внутреннем рынке и рост цен на продовольствие. Срок предыдущих мер по ограничению поставок за рубеж закончился 31 мая: таким образом, в июне химические компании смогут вывозить удобрения без ограничений. В отраслевых компаниях и Российской ассоциации производителей минудобрений ситуацию комментировать не стали. В конце мая министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что в случае необходимости Минсельхоз может инициировать продление квот на экспорт удобрений и в 2023 году.

Источник “Ъ” на аграрном рынке связывает отсутствие квот в июне с окончанием посевной в России. По его словам, наращивать объемы поставок в течение этого месяца постараются производители азотных удобрений, которые больше не востребованы на внутреннем рынке, так как вносятся только весной, а к осенней посевной спрос растет на фосфорные удобрения. С такой версией согласен независимый эксперт Леонид Хазанов. По его словам, закупленные под весенний сев удобрения использованы, а запасы для летних подкормок аграрии уже сформировали или заканчивают это делать, так что риска дефицита в России нет.

Собеседники “Ъ” в химической отрасли отмечают, что рост поставок в июне на экспорт может дать компаниям возможность получить инвестиционный ресурс для ремонтов и других проектов, но увеличение отгрузок может упереться в логистические сложности, из-за которых многие производители с начала года не выбирали даже действовавшую квоту.

Хотя формально удобрения не находятся под санкциями, проблемы с фрахтом судов и проведением платежей не обошли их стороной. Собеседники “Ъ” отмечают, что провести переговоры с импортерами и найти логистические мощности для увеличения поставок — дело не одного дня и вряд ли компании смогут существенно нарастить экспорт в течение одного месяца. Другой источник “Ъ” на рынке поясняет, что, хотя большинство компаний химического сектора смогло перенаправить свои поставки на новые рынки, в том числе по железной дороге, общий объем отгрузок в последние месяцы все равно упал относительно прошлого года.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что объем новых квот сопоставим с уровнем поставок за второе полугодие 2021 года, так что вряд ли их введение приведет к новым скачкам цен на глобальном рынке.

14,2 миллиона тонн азотных и сложных удобрений смогут экспортировать российские производители в июле—декабре.

Частичный уход российских объемов с рынка, а также подорожание углеводородов существенно повлияли на мировые цены на удобрения. Стоимость аммиака в зависимости от базиса поставки составляет $1,1–1,4 тыс. за тонну, азотных удобрений — около $600 за тонну, фосфатных удобрений — около $1,1 тыс. за тонну. Это в два-три раза выше многолетних уровней.

Особенно сильно цены могут вырасти в странах, отказавшихся от закупок российских удобрений. Ожидается, что в Японии с июня по октябрь стоимость калия увеличится на 80%, мочевины — на 94%. После отказа от импорта из России и Белоруссии японским потребителям пришлось наращивать закупки в Канаде и Иордании. В Германии, по данным Федерального статистического управления страны (Destatis), цены на удобрения в апреле подскочили максимальным темпом за почти 50 лет — на 32%.

Ольга Мордюшенко