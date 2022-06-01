Гостевым домам ищут номера

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Гостиничный бизнес раскритиковал подготовленный Ростуризмом законопроект по регулированию гостевых домов. Участники рынка настаивают на необходимости закрепить механизм присвоения каждому такому объекту идентификационного номера, что позволит контролировать этот сегмент через системы бронирования. Отельерам не нравится, что владельцы таких средств размещения, где тарифы на 20–30% ниже, чем в гостиницах, создают им серьезную конкуренцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Фомичев / ТАСС Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Опоры России» вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с критикой подготовленного Ростуризмом законопроекта о регулировании гостевых домов. Предложенный вариант документа не решает задачу вывода таких объектов из серого сектора, говорится в обращении. По мнению авторов письма, обелению рынка поможет отсутствующий в текущем проекте механизм присвоения каждому объекту уникального идентификационного номера (УИН). Его будет необходимо указывать во всех публичных предложениях, включая на платформах онлайн-бронирования. Мера могла бы сместить систему контроля на сайты систем бронирования и оплаты, считают в «Опоре России». В организации просят господина Чернышенко поручить Ростуризму доработать законопроект с участием бизнес-сообщества.

В аппарате вице-премьера сообщили, что пока не получили обращение. В Ростуризме считают, что аналогом УИН станет федеральный реестр уведомлений. Законопроект уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами и регионами, добавили в ведомстве. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в этом году. В его последней редакции, которая есть у “Ъ”, гостевым домом считается средство размещения, оказывающее услуги в индивидуальном жилом доме, а допустимое количество комнат устанавливается властями каждого региона отдельно.

Деятельность гостевых домов в России частично оказалась вне закона после принятых весной 2019 года поправок в Жилищный кодекс, запрещающих оказывать гостиничные услуги в жилых домах. Формально ограничение представляет и норма, наложившая мораторий на работу неклассифицированных средств размещения. Но гостевые дома в России продолжают функционировать: по оценкам Ростуризма, только в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае сейчас их более 15 тыс. Год назад Владимир Путин поручил урегулировать деятельность таких домов.

Член правления «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» Наталья Петровская сомневается, что без обязательств по получению и использованию УИН гостевые дома будут заинтересованы в прохождении обязательной регистрации. «Выявить нарушения работы сможет только проверка, но таких объектов много по стране»,— объясняет она. Кроме того, продолжает эксперт, законопроект Ростуризма не содержит квалифицирующих признаков понятия «гостевой дом», которые позволили бы отличать его от обычного жилого. По этой причине, по словам госпожи Петровской, сложно будет отличить гостевой дом, например, от дачи, которая сдается на все лето.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников уверен, что сейчас гостевые дома создают существенную конкуренцию традиционному гостиничному бизнесу: такие средства размещения могут составлять 30–60% от номерного фонда в конкретной локации. По словам эксперта, у владельцев таких домов, в отличие от отельеров, издержек меньше: они зачастую не несут налогового бремени, не подвергаются проверкам контролирующих органов и рассчитываются за ЖКУ по тарифам для индивидуального жилья. Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян уверен, что себестоимость оказания услуг в гостиницах как минимум в полтора раза выше, чем в гостевых домах.

Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова подтверждает, что гостевые дома пользуются спросом у туристов за счет более низкой стоимости: средний чек в среднем на 20–30% ниже. Она уверена, что проблем с переводом таких объектов на новые правила работы не возникнет. Владелец «Суточно.ру» Юрий Кузнецов отмечает, что многие собственники профессионально управляют сетью объектов: «Граждане все чаще рассматривают бизнес посуточной аренды как инвестиции, доходность которых вдвое-втрое выше, чем при долгосрочной аренде».

Александра Мерцалова