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Коммерсантъ FM
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«Антикризис» прибавил десять пунктов

Белый дом обновил план поддержки экономики

Новое расширение правительственного плана антикризисных мер преимущественно продолжает логику уже введенных мер поддержки регионов и корпоративного сектора. Так, правительство готово реструктуризировать бюджетные кредиты субъектов РФ, предоставив им рассрочку. Среди новых послаблений для компаний — продление срока «удержания» выкупленных собственных акций и разрешение подсанкционным акционерным обществам временно не переизбирать совет директоров, если его состав значительно сократился.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил контрсанкционную донастройку корпоративных правил

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил контрсанкционную донастройку корпоративных правил

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил контрсанкционную донастройку корпоративных правил

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вчера на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых десяти пунктах, которыми планируется дополнить план первоочередных действий по противодействию кризису. Теперь в нем числятся уже около 300 мер. Новые решения направлены на поддержание финансовой стабильности. В частности, правительство продолжит оказывать помощь регионам. Ранее федеральный центр выделил практически бесплатные (под 0,1% годовых) кредиты для погашения долгов по облигациям и банковским кредитам (см. “Ъ” от 2 апреля), теперь планируется реструктурировать задолженность по бюджетным займам, взятым на покрытие дефицитов со сроком погашения в 2022 году.

Регионы, по сути, получают рассрочку: обязательства этого года можно будет перенести полностью, а в 2023–2024 годах платить по 5% от суммы задолженности. «Весь же отложенный платеж можно будет погасить равными долями в течение последующих пяти лет начиная с 2025 года»,— пояснил премьер. Как следует из опубликованного постановления правительства, за пользование федеральными средствами будет взиматься символическая плата — 0,1% годовых. Для получения отсрочки регионы должны будут взять на себя определенные обязательства — в частности, по уровню госдолга, дефицита бюджета, а также пообещать направить высвободившиеся средства на инфраструктурные проекты. Как сообщалось ранее, речь идет о сумме примерно в 60 млрд руб. и о 75 регионах.

Для бизнеса с 1 июня и до конца года вводится мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства (за исключением мероприятий, где уже выявлены нарушения — по ним проверка продолжится,— а также соблюдения специальных мер). Также обещана корректировка временного порядка обратного выкупа компаниями собственных акций (например, в случае падения их цены за три месяца более чем на 20%), действующего до 1 августа. Пока «удерживать» свои акции компании могут не более года. Правительство предлагает этот срок удвоить, что объясняется ожиданием стабилизации биржевых цен в течение этого времени.

Также в Белом доме намерены смягчить требования к управленческой части деятельности бизнеса, разрешив компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров, а в некоторых случаях (например, если сокращение его состава привело к отсутствию кворума) — сохранить полномочия совета без переизбрания. Как пояснил премьер, сейчас выполнение требований по формированию совета директоров «может быть затруднительным».

Эксперты с этим согласны: сложности действительно есть. Как поясняет юрист Platforma.Legal Анастасия Макарова, в случае внезапного сложения полномочий иностранными или попавшими под санкции российскими директорами компания сталкивается с длительными процедурами для переизбрания совета директоров, «вдобавок необходимо учитывать сложности, связанные с поиском кандидатов, требования к которым чрезвычайно высоки». Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова добавляет, что такие ситуации «приводят к сложностям в реализации всех корпоративных процедур, где задействован совет директоров», например, согласования сделок. Однако, полагает она, послабления не должны приводить к нарушениям прав других лиц и самой корпорации: необходимо выработать четкие критерии, по которым «неукомплектованные» или формально прекратившие полномочия советы вправе принимать легитимные решения.

Евгения Крючкова

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