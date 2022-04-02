Губернаторам меняют кредиты

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Федеральный центр поможет регионам расплатиться с приходящимися на этот год долгами по облигациям и банковским кредитам. Внесенный в Госдуму правительственный законопроект дает Минфину возможность выделить регионам 255 млрд руб. на погашение коммерческих обязательств этого года и предоставляет отсрочку по ранее уже реструктурированным бюджетным кредитам. Эксперты полагают, что 78 регионам, подпадающим под критерии законопроекта (исключены семь наиболее «богатых» субъектов), этой суммы для замещения относительно дорогих заимствований практически бесплатными должно хватить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новые кредиты, как и поблажки по обслуживанию старых, предоставляются «для поддержания финансовой стабильности бюджетов субъектов РФ в условиях внешнего санкционного давления», следует из пояснительной записки к законопроекту. Прежде всего, речь идет о выделении центром 255,3 млрд практически бесплатных бюджетных кредитов (по ставке 0,1% годовых) на замещение более дорогой коммерческой задолженности регионов по гособлигациям и кредитам банков.

По данным Минфина, общий объем госдолга регионов на 1 марта 2022 года составлял 2,474 трлн руб. Из этой суммы на госбумаги субъектов приходится 798 млрд руб., на банковские займы — 208 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1,411 трлн руб. (см. “Ъ” от 23 марта). Согласно законопроекту, новые займы от Минфина должны пойти на рефинансирование коммерческого долга, подлежащего погашению в марте—декабре этого года. Дадут эти деньги не всем — семи «богатым» территориям (с уровнем бюджетной обеспеченностью выше 1,5 единиц — это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тюменская и Сахалинская области, ХМАО и ЯНАО) они не достанутся.

По подсчетам руководителя группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, общий коммерческий долг остальных 78 субъектов по состоянию на 1 января 2022 года — 811 млрд руб. (558 млрд — облигации, 253 млрд — кредиты). Неизвестно, сколько кредитов было рефинансировано регионами в течение января—февраля (вряд ли много, так как в начале года поступления доходов невелики и график погашения с акцентом на первые месяцы, как правило, не формируется). Выплаты по облигациям, по данным АКРА, составят за 2022 год примерно 150 млрд руб. и менее (некоторые бумаги размещены не полностью). Что касается банковских кредитов, то в последние два года они выдавались преимущественно со сроком погашения год-два. «То есть можно предположить, что примерно половина банковского долга подлежит погашению в том году. В таком случае предлагаемая законопроектом сумма в значительной мере покрывает потребности субъектов в рефинансировании долга»,— пояснила “Ъ” Елена Анисимова.

Процесс замещения коммерческого долга бюджетным идет уже несколько лет, и сейчас он явным образом ускорится — ведь на покупателей облигаций регионам рассчитывать уже не приходится, а банковские кредиты из-за роста ставок стали недоступны. «Рынок облигаций для субъектов сейчас закрыт,— говорит Елена Анисимова.— Насколько мы можем судить, после резкого роста ключевой ставки субъекты еще не выходили на закупки кредитов. Последние по времени ставки, которые обозначены в условиях закупок муниципальными образованиями, достигают 26%. Множество закупок имеют статус несостоявшихся».

Кроме нормы о выдаче замещающих кредитов, в законопроекте есть еще несколько поблажек для регионов. В частности, они смогут пока не возвращать часть уже полученных бюджетных кредитов — те, что были рефинансированы в 2019 и 2021 годах. Выплаты по ним переносятся на 2029 год. Как ранее отмечали в правительстве, это даст регионам еще примерно 60 млрд руб. экономии в этом году.

В АКРА полагают, что меры федерального правительства в отношении долга субъектов будут результативными, но к муниципальным образованиям регионы, возможно, будут вынуждены применить зеркальные меры поддержки. В этом случае субъектам в некоторых случаях выделяемых средств может не хватить (муниципальный долг на 1 марта — это еще 352 млрд руб. к 2,474 трлн руб. задолженности регионов).

Вадим Вислогузов