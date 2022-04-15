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Коммерсантъ FM
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Криптовалютам расписали оборот

Минфин доработал законопроект о майнинге и обращении цифровых активов

Доработанный Минфином законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России содержит подробную нормативную базу и впервые детально затрагивает майнинг. Вводится понятие профессиональных и непрофессиональных приобретателей, а также обязательство тестирования. Эксперты считают, что документ открывает новые возможности для майнеров, которые нуждаются в выходе из серой зоны. Однако инвесторов он, напротив, может «загнать на черный рынок», а требования к операторам торгов выглядят чрезмерными.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалась актуальная версия законопроекта Минфина «О цифровой валюте», описывающего правила торговли и майнинга для таких активов. Подлинность документа подтвердили два источника “Ъ”, близких к отрасли. В Минфине оперативно не предоставили комментарий.

Документ закрепляет связанную с цифровой валютой терминологию, нормативную правовую базу для ее обращения и выпуска и ряд других аспектов. Он вводит большое количество требований по идентификации, учету и сертифицированию, однако, как отмечают опрошенные эксперты, операций с криптовалютой вне объектов российской информационной инфраструктуры эти требования не коснутся.

Согласно проекту закона, цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций, при этом в отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо. Трактование последнего аспекта, по словам СЕО InDeFi Smart Bank Сергея Менделеева, вызывает вопросы: так, например, на сайте Tether указано, что у него нет обязанного лица, однако российские правоприменители считают, что им является Tether LTD.

Организовывать оборот виртуальных валют смогут оператор обмена (с капиталом не менее 30 млн руб.) и оператор цифровой торговой платформы (не менее 100 млн руб.). Первый будет осуществлять куплю-продажу цифровой валюты «от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен», а второй — проводить организованные торги.

Законопроект закрепляет достаточно жесткие требования к обоим операторам. Например, создание отдельного структурного подразделения, составление годовых отчетностей, требования к органам управления, требования к внутреннему контролю и аудиту и другие. Операторы должны войти в специализированный реестр, определяться как субъекты ПОД/ФТ, а их деятельность будет лицензировать и контролировать уполномоченный орган, который определит российское правительство. Также им придется вести реестры владельцев цифровых валют, а также хранить и ежедневно создавать резервную копию информации по торгам. Юрист в сфере блокчейн Михаил Успенский считает требования для операторов «крайне завышенными», выполнить их будет «под силу только крупнейшим кредитно-финансовым организациям страны».

На роль обоих операторов могут претендовать только российские юрлица. Иностранные криптобиржи, чтобы получить лицензию на осуществление деятельности в РФ, должны создать хозяйственное общество.

Как считает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, вероятным кандидатом на приземление в России может стать биржа Binance, если «очередные санкции прямо не запретят ей работу со страной в целом». Вместе с тем, как указывает управляющий партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин, согласно проекту закона россиянам не запрещается регистрироваться на иностранных биржах и пользоваться их услугами.

Продавать или покупать цифровые валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета. Таким образом, по мнению авторов документа, и те и другие будут проводить идентификацию клиентов при их приеме на обслуживание, а также проводить комплаенс-процедуры и сообщать Росфинмониторингу о подозрительных операциях.

Еще один закрепляемый термин — «электронный кошелек цифровых валют», они должны будут проходить обязательную сертификацию. На сертификацию кошельков «вряд ли кто-то пойдет, если только эта сертификация не будет выдаваться при создании кошелька на популярных ресурсах», считает Чэнь Лиминь.

Михаил Успенский подчеркнул, что речь идет только о кошельках в рамках российской криптоинфраструктуры.

Наконец, в законопроекте впервые подробно рассматривается процесс майнинга, который смогут осуществлять юрлица и ИП после включения в соответствующий реестр. ЦОДы могут быть предоставлены в пользование для майнинга, если его собственником является российское юрлицо. Налогообложение будет установлено отдельно. Господин Успенский считает ведение реестра майнеров наиболее удобным и быстрым способом для государства «как-то взять эту сферу под контроль».

Андрей Тугарин констатировал, что в РФ выбран путь легализации криптовалюты и ее оборота. Эксперт считает Россию привлекательной юрисдикцией для майнинга из-за дешевого электричества, а дополнительная легализация статуса, по его мнению, увеличит спрос на эту деятельность. Финансовый директор крупнейшего майнинг-пула в Восточной Европе EMCD Станислав Акулинкин считает, что не все российские майнеры поспешат зарегистрироваться в реестре, но инициатива будет способствовать появлению новых крупных игроков на крипторынке и сделает возможным кратное увеличение инвестиций в отрасль.

Однако, по мнению господина Менделеева, «разрешительный» проект Минфина ничем не отличается от «запретительного» проекта Центробанка — «никто не будет выполнять заложенные в нем формулировки, люди уйдут либо на черный рынок, либо в DEX (децентрализованные биржи.— “Ъ”), либо на западные биржи». Чэнь Лиминь согласился, что предложенным проектом «совершенно невозможно» сократить объем серого рынка.

Ксения Куликова

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