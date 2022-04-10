Ваша крипта бита

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Пятый пакет санкций Евросоюза вводит ограничения на использование россиянами криптокошельков — в юрисдикциях ЕС и Швейцарии на них может быть не более €10 тыс. Реализовать меры несложно, поскольку с идентификацией владельцев кошельков проблем не возникнет, отмечают эксперты. Впрочем, у российских граждан остается возможность открывать кошельки на крупные суммы в других юрисдикциях или пользоваться холодными кошельками, где не надо подтверждать гражданство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Одним из принципиально новых элементов европейских финансовых санкций против России стало их распространение на криптовалюты. «Наиболее важными для россиян в целом являются новеллы из статьи 5b регламента, связанные с депозитами и криптовалютами, поскольку именно данные новеллы коснутся их возможности использовать денежные средства в ЕС»,— подчеркивает руководитель практики международного арбитража и трансграничных споров КА «Регионсервис» Мария Любимова.

Так, российским гражданам теперь запрещено владеть криптокошельками на сумму более €10 тыс. Ранее ЕС уже запретил россиянам держать на банковских счетах в странах-участницах более €100 тыс. Директор Alfacash Никита Сошников считает решение ЕС логичным продолжением других мер. О том, что европейские страны видят в криптовалютах возможность для обхода своих санкций со стороны России и Белоруссии, говорили уже давно, отмечает эксперт, и «какое-то подобное решение назревало».

«Регулятор осознает, что криптоактивы могут стать средством обхода действующих ограничений капиталовложений, и стремится закрыть пробел. Эти ограничения не распространяются на граждан России, которые длительно законно проживают на территории ЕС, то есть имеют двойное гражданство или вид на жительство»,— уточняет старший юрист КА Delcredere Никита Тюрин.

Также «запреты не применяются к депозитам, которые необходимы для незапрещенной трансграничной торговли товарами и услугами между ЕС и Россией», отмечает Мария Любимова. Но, как и в случае других санкций, компетентные органы ЕС и стран-участниц в отдельных случаях могут разрешить принятие такого депозита или предоставление кошелька.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 16 сентября 2021 года: «Мы считаем, что эта сущность (криптовалюта.— “Ъ”)… является высокорискованной, имеет признаки финансовой пирамиды».

Ограничения по открытию кошельков, торговле криптовалютами на бирже и так далее уже вводили для россиян по собственной инициативе небольшие участники рынка. Позиция крупных бирж, в частности, Binance, Kraken, KuCoin и AAX, состояла в том, что они не могут замораживать счета российских клиентов «без законного требования сделать это» (см. “Ъ” от 28 февраля).

В начале марта Coinbase заблокировала десятки тысяч кошельков, связанных с российскими лицами, которые занимались незаконной деятельностью (см. “Ъ” от 7 марта). В середине марта криптобиржа Binance ограничила использование способов оплаты через российские банки, попавшие под санкции, на платформе Binance P2P.

По словам Никиты Сошникова, определить, что кошелек принадлежит гражданину РФ или Белоруссии, достаточно просто. «Во-первых, многие криптокошельки уже требуют проходить KYC/AML (требования “знай своего клиента” и выполнение антиотмывочного законодательства.— “Ъ”) в рамках пятой директивы по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег, добытых преступным путем»,— поясняет эксперт. Во-вторых, при наличии «современных инструментов, анализирующих транзакции в блокчейне, выяснить, какие из кошельков кому принадлежат, тоже не составляет проблем», добавляет он.

Господин Сошников полагает, что в силу суммы ограничения «для рядовых пользователей с небольшими депозитами ничего пока не меняется».

Однако, судя по ситуации вокруг более ранних санкций, европейские компании и банки склонны перестраховываться — например, проблемы со счетами возникли у многих граждан, не попадающих под действие ограничений (см. “Ъ” от 8 апреля).

Управляющий партнер адвокатской коллегии ГРАД Мария Аграновская уточняет, что ЕС или Швейцария не могут заблокировать кошельки, которые зарегистрированы не в компаниях этих стран. А многие популярные у россиян юрисдикции, например ОАЭ и Турция, санкций не вводят, отмечает она. Однако, добавляет эксперт, «многие сервисы добровольно присоединяются к санкциям и без прямого указания». Это обычно происходит, «если рынок, где введены санкции, представляет для компании интерес и является одним из основных рынков», уточняет Никита Сошников.

В качестве еще одной альтернативы эксперты указывают на возможность хранения криптовалюты на холодных кошельках, таких как Ledger и Trezor. «Адрес, который создается в холодных кошельках, не привязан ни к какой юрисдикции, а значит, невозможно проследить, кто его создал, россиянин или нет»,— поясняет госпожа Аграновская. При этом, добавляет эксперт, с них также можно снимать наличную валюту в р2р-сервисах или на внебиржевом рынке (ОТС) без предъявления документов.

Ксения Куликова, Анна Занина