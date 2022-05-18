Проект «Анти-Запад»

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Четыре заместителя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в среду, 18 мая, встретились в московском отеле «Метрополь» с представителями почти ста иностранных посольств. Мероприятие было приурочено к предстоящему 30-летию совета, однако говорили на нем не столько о политике России в сфере безопасности, сколько о коварстве США и их союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители Совета безопасности РФ рассказали дипломатам о преступлениях западных стран, совершенных в том числе и в прошлом веке

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Представители Совета безопасности РФ рассказали дипломатам о преступлениях западных стран, совершенных в том числе и в прошлом веке

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В «Метрополь» по приглашению Совета безопасности РФ в среду утром прибыли дипломаты из 96 стран постсоветского пространства, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Затерявшиеся в толпе серб и швейцарец общей картины не меняли: это был тот самый «незападный мир», на который теперь делает ставку Россия.

При этом, судя по выступлениям представителей Совбеза РФ, Москва хочет сделать его «антизападным». Пока счет не в пользу РФ: предложенную США и их союзниками резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением «агрессии России в отношении Украины» и требованием «немедленно вывести войска» поддержала 141 страна при 35 воздержавшихся и пяти проголосовавших против.

Среди тех, кто собрался в среду в «Метрополе», были и представители целого ряда стран, поддержавших этот документ. Николай Патрушев (его приветствие зачитали) и четыре его зама (Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов) транслировали им ключевую мысль: США и их союзники представляют угрозу не только для России, но и для всего «незападного» мира.

Так, по словам Николая Патрушева, «отдельные страны, опасаясь утратить геополитическое доминирование и не считаясь с интересами других, пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности».

В речи секретаря Совбеза не уточнялось, о каких именно государствах идет речь.

Их назвал в своем выступлении Александр Венедиктов: США и Великобритания. Они, по его словам, рассматривают своих союзников «с потребительской точки зрения, исключительно как источники ресурсов для достижения собственных узкокорыстных целей». «Тех же, кто стремится идти независимым курсом, они пытаются переломить и насильно встроить в свои геополитические конструкции»,— сказал замсекретаря Совбеза. По его словам, о последствиях таких шагов, включая односторонние санкции, «никто не задумывается».

«Уже в ближайшей перспективе, кроме роста цен на сырье, дестабилизации рынков, нарушения цепочек поставок, подобные деструктивные действия Запада могут привести к росту безработицы, голоду, социальным волнениям во многих странах»,— предупредил Александр Венедиктов, призвав собравшихся решать эти проблемы сообща. Отметим, что западные страны обвиняют Россию в блокировке вывоза зерна с территории Украины и использовании поставок продовольствия как инструмента «гибридной войны». Россия эти претензии отвергает.

По словам Александра Венедиктова, «гибридную войну» против России и других стран, «проводящих независимый внешнеполитический курс», ведет сам Запад, и санкции в ней — «лишь вершина айсберга».

«Вашингтоном постоянно наращивается применение всего комплекса имеющихся в его распоряжении гибридных инструментов, предназначенных для насаждения псевдодемократических ценностей, реализации сценариев цветных революций, усугубления межнациональных и межконфессиональных разломов в целях стравливания между собой различных государств, дестабилизации рынков, провоцирования роста цен на энергоносители, социальной напряженности»,— перечислил он. В этих же целях, как следовало из речи выступавшего, Соединенными Штатами «используется терроризм, криминал, незаконная миграция, торговля оружием, наркотиками, людьми и их органами».

Еще одной «крайне опасной угрозой из арсенала западных гибридных инструментов» являются, по мнению Александра Венедиктова, «попытки возрождения европейского фашизма». «Такая работа ведется Вашингтоном фактически с момента окончания Второй мировой войны,— объявил он.— Именно поэтому ужасы и безумие, творимые украинскими неонацистами, тщательно замалчиваются западными СМИ. Более того, ими ставится под сомнение целесообразность денацификации Украины, обозначенная Россией в числе приоритетных задач (спецоперации.— “Ъ”)». Цель РФ, подчеркнул Александр Венедиктов, в том, чтобы «разгромить плацдарм неонацизма», созданный «усилиями Запада» у ее границ.

Рашид Нургалиев также коснулся темы неонацизма, упрекнув «западных кураторов киевского режима» в том, что они, «как обычно, делают вид, что ничего не происходит» и «продолжают безоговорочно поддерживать и накачивать Украину вооружениями, параллельно оказывая давление на международное сообщество с целью сворачивания сотрудничества с Россией». В то же время он заверил: «Несмотря на все существующие трудности, специальная военная операция будет доведена до конца, а ее задачи, в том числе по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донецкой народной республики и Луганской народной республики, полностью выполнены».

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), на Украине и в Донбассе с 24 февраля по 16 мая погибли 3752 мирных жителя, включая 250 детей. В Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Киеву территории 1926 убитых. На территории, контролируемой ДНР и ЛНР,— 124 убитых.

Олег Храмов рассказал дипломатам о том, как США и их союзники препятствуют выстраиванию глобальной системы борьбы с угрозами из киберпространства. А Юрий Коков — о том, как они же применяют двойные стандарты к террористам.

Вопросы в ходе официальной части мероприятия были не предусмотрены.

Елена Черненко