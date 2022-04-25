Новая упаковка нужнее мятой

147 2 мин. ...

Вице-премьер Виктория Абрамченко 22 апреля объявила о разработке административных и экономических мер поддержки производителей упаковки, предложив включить их в список системообразующих предприятий. На этом фоне недавние заявления ППК РЭО о введении 100% норматива утилизации упаковки с 2023 года, за счет чего госкомпания хотела финансировать инфраструктуру управления бытовыми отходами, реализованы не будут. В правительстве признают, что текущий приоритет — «не допустить снижения ассортимента или скачкообразного роста цен на упаковку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В прошедшую пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко объявила о мерах, призванных сдержать рост цен на упаковку, не допустить ее дефицита в отдельных сегментах и поддержать ее отечественных производителей (в том числе признав такие предприятия системообразующими) на фоне ухода иностранных компаний из РФ и сокращения импорта. Большинство мер должны быть готовы к 5 мая. В частности, Минпромторгу и ФАС поручено разработать механизмы сдерживания цен на сырье и материалы для производства упаковки; Минсельхоз и Минфин должны предложить льготные кредиты для компаний АПК, пищепрома и обработки на ее покупку; Минпромторг и Минэкономики — рассмотреть вопрос обнуления импортных пошлин на оборудование и сырье для производства упаковки, а также план поддержки соответствующих производств. Среди обсуждаемых мер госпожа Абрамченко называет, например, разрешение молочной отрасли использовать упаковку вдвое большего объема (0,5 литра вместо максимальных 0,25 литра) для отдельных категорий детского питания.

Между тем еще в среду, 20 апреля, глава ППК РЭО, ответственной за реализацию мусорной реформы, Денис Буцаев заявлял: «Отсутствие мощностей по переработке отходов… обусловлено незаинтересованностью инвесторов реализовывать проекты в отрасли. Мы работаем над тем, чтобы с 2023 года вступили в силу правила, по которым норматив по упаковке составит 100%, отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10%». Заметим, как уже отмечал “Ъ”, несмотря на то что экономика и морфология отходов неизбежно изменятся в силу происходящих структурных сдвигов в потреблении и спросе, в ППК продолжают рассуждать и действовать в докризисной логике (см. “Ъ” от 21 марта). Господин Буцаев настаивал, что для переработки отходов нужно построить еще 900 объектов и привлечь инвестиции в размере 550 млрд руб., тогда как собираемость платежей с граждан по тарифу за услугу обращения с отходами составляет около 200 млрд руб., а от уплаты экосбора в рамках расширенной ответственности за отходы товаров и упаковки производителей и импортеров (РОП) — всего около 5 млрд руб. Повышение норматива на упаковку до 100% и выплаты производителями и импортерами экосбора в рамках РОП и должны были обеспечить львиную долю новых инвестиций.

«Пока нет решений об ужесточении требований к РОП, действует существующее регулирование»,— заявили “Ъ” в аппарате Виктории Абрамченко. В прошедшую пятницу, 22 апреля, заслушав соответствующий доклад Минприроды, госпожа Абрамченко заключила, что «цифры реализации реформы в субъектах не впечатляют… введена четверть мощностей по обработке от потребности с учетом уровня образования отходов», и поручила ППК и руководителям регионов «взять под личный контроль выполнение реформы и не допустить сдвижку сроков строительства объектов» — но дополнительных источников вложений (кроме тех, что уже заложены нацпроектами) в эту инфраструктуру в обозримом будущем не предвидится. «В текущих условиях важно поддержать участников потребительского рынка, настроить логистические цепочки и альтернативные поставки упаковочных материалов, не допустить снижения ассортимента или скачкообразного роста цен»,— заявили “Ъ” в аппарате вице-премьера.

Алексей Шаповалов