Таможенник взял не тот курс

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Вынесен приговор бывшему начальнику Астраханской таможни ФТС Ильдару Саидову. Генерал-майор таможенной службы признан виновным в покровительстве контрабанде и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн руб. По версии следствия, генерал дал незаконное разрешение на отправление за границу теплохода, арестованного в рамках административного дела, а также за взятку содействовал беспрепятственному оформлению товаров одной из компаний.

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Фото: Федеральная таможенная служба Ильдар Саидов

Фото: Федеральная таможенная служба

Судья Советского районного суда Астраханской области Наталья Попова вынесла решение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдара Саидова. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России. Генерал получил семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 10,1 млн руб.

Ильдар Саидов обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд признал, что в августе 2019 года генерал-майор Саидов дал незаконное письменное разрешение на отправление арестованного в рамках дела об административном правонарушении теплохода. Речь идет о морском грузовом судне «Генрих Гасанов», которое, несмотря на принятые в отношении него обеспечительные меры, вышло с грузом в Иран. Арест на теплоход был наложен в рамках дела о несоблюдении таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие "Альянс-Шиппинг"».

Как сообщал “Ъ”, ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» задекларировало сухогруз «Морское грузовое судно "Дюрсо"» 1993 года выпуска для переработки (процедура, используемая для ввоза на территорию Евразийского экономического союза иностранных товаров с различными целями) в июне 2017 года. В сентябре 2018 года судно было зарегистрировано в Российском международном реестре судов морского порта Таганрог под названием «Генрих Гасанов». Собственником корабля является ПАО «Трансфин-М», которое передало его в лизинг ООО «Трансморфлот». ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» должно было отремонтировать судно. Летом 2018 года астраханская таможня в ходе камеральной проверки выяснила, что на сухогрузе ведутся ремонтные работы двумя компаниями (ООО «СПП "Судоремстрой"», ООО «Сокар») и четырьмя индивидуальными предпринимателями. Все они не были включены в перечень организаций-переработчиков, что является нарушением.

23 ноября 2018 года таможенный орган вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» по ч. 2 ст. 16.9 КоАП РФ (пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры). Через неделю на теплоход «Генрих Гасанов» был наложен арест с указанием в протоколе об аресте о передаче на ответственное хранение и о запрете распоряжаться данным судном.

Постановлением Советского районного суда Астрахани от 19 июля 2019 года ООО «СП "Альянс-Шиппинг"» был назначен штраф в размере 83,14 млн руб. без конфискации самого теплохода.

Взятку, как признал районный суд, Ильдар Саидов получил несколькими траншами с марта по июнь 2020 года. Общая сумма незаконного вознаграждения от представителя ООО «Сан Лайт-Астрахань» Джаваншира Мамедова составила 2,1 млн руб. Деньги, согласно судебному решению, генерал-майор Саидов получил через посредников, которыми выступили начальник Астраханского таможенного поста Астраханской таможни Максим Горбатов и первый заместитель начальника таможни Олег Галичкин. За взятку Ильдар Саидов должен был обеспечить «Сан Лайт-Астрахань» благоприятные условия для ускоренного и беспрепятственного совершения таможенных операций в отношении товаров, находящихся в зоне ответственности складов временного хранения.

В отношении Джаваншира Мамедова тот же Советский районный суд Астрахани в марте прошлого года рассматривал уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Следствие считало, что его компания вывезла помидоры со складов без уплаты пошлины. Так как в ходе предварительного расследования платежи были внесены, дело было прекращено и суд ограничился судебным штрафом в размере 150 тыс. руб.

Кроме колонии и штрафа Ильдару Саидову в течение пяти лет запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Вину генерал-майор таможни не признавал, приговор уже обжалован в Астраханском областном суде.

Сергей Петунин, Саратов