Следственный комитет взялся за таможню

В Астраханской области задержан начальник областной таможни Ильдар Саидов. Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, господина Саидова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В астраханской таможне задержание руководителя не комментируют. В минувшее воскресенье сотрудники Следственного комитета задержали бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни по подозрению в получении взятки.

Следователи и сотрудники ФСБ задержали начальника астраханской таможни Ильдара Саидова, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. По данным “Ъ”, господин Саидов подозревается в превышении должностных полномочий, совершенном должностным лицом и повлекшем тяжкие последствия (п. «в», ч. 3, ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что господин Саидов мог принимать решения о снижении таможенных пошлин для некоторых коммерсантов.

Начальнику таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). В управлении СКР по Астраханской области “Ъ” сказали, что в оперативных мероприятиях участвовали столичные следователи и областной СКР не имеет отношения к задержанию начальника таможни. В региональном управлении ФСБ не отвечали на звонки.

В Южном таможенном управлении “Ъ” сообщили, что не обладают никакой информацией о задержании господина Саидова. В астраханском таможенном управлении “Ъ” сказали, что в течение дня сотрудники спецслужб и правоохранительных органов действительно работали в ведомстве, однако пояснить, с чем это связано, не смогли.

Источник в правоохранительных органах сообщил “Ъ”, что после задержания Ильдар Саидов может быть этапирован в Москву для проведения следственных действий.

51-летний Ильдар Саидов руководит Астраханской таможней с 9 июня 2017 года, до этого с января 2017 он исполнял обязанности главы ведомства. В таможенных органах господин Саидов служит с 1995 года. Согласно официальной биографии, до сентября 2010 года занимал должности в Татарстанской таможне, с ноября 2011 по сентябрь 2014 был начальником таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни, с сентября 2014 по февраль 2015 года — первый заместитель начальника Краснодарской таможни. С февраля 2015 года — первый заместитель начальника Южной оперативной таможни.

В понедельник же Следственный комитет РФ сообщил о задержании бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что в декабре 2018 года господин Гусев потребовал от представителей ООО «Таллер» 20 млн руб.

Взятка предполагалось за «непринятие предусмотренных законом мер в рамках мероприятий таможенного контроля» в отношении этой коммерческой организации. Товары торговой марки «Таллер» проходили таможенный контроль с мая 2018 года. Следствие считает, что Олег Гусев получал деньги через посредников с декабря 2018-го по январь 2019 года.

Бывший начальник отдела Санкт-петербургской таможни Олег Гусев (справа) Фото: Басманный районный суд

С осени 2019 года Олег Гусев скрывался от следствия и был объявлен в розыск. В минувшее воскресенье, 14 марта, он был задержан в московском аэропорту Шереметьево, а в понедельник по ходатайству следствия арестован Басманным судом.

Сергей Петунин, Саратов