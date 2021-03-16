Арест из-за ареста

Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия и заключил под стражу начальника Астраханской таможни генерала Ильдара Саидова по делу о превышении должностных полномочий. Господин Саидов будет находиться под стражей до 12 мая. Следствие считает, что он дал незаконное распоряжение о выходе в Иран судна, арестованного по административному делу о нарушении таможенных процедур. Следствие считает, что из-за действий начальника таможни оказалось невозможным взыскать штраф в размере 83 млн руб.
Басманный суд Москвы принял решение об аресте начальника Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдара Саидова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе суда, о мере пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие, господин Саидов помещен под стражу до 12 мая.
Как писал “Ъ”, Ильдар Саидов (занял пост начальника астраханской таможни в июне 2017 года) был задержан 15 марта сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) совместно с ФСБ России, а затем этапирован в Москву для проведения следственных действий. Сегодня, 16 марта, ему было предъявлено обвинение.
В СКР сообщили, что в августе 2019 года в Советском районном суде Астрахани рассматривалось дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие “Альянс-Шиппинг”», в рамках которого был наложен арест на морское грузовое судно «Генрих Гасанов».
«Его противоправные действия повлекли невозможность взыскания наложенного судом штрафа в сумме более 83 млн руб. и существенное нарушение установленного законом порядка деятельности подразделений ФТС России»,— отметили в Следственном комитете.
Как выяснил “Ъ”, ООО «СП “Альянс-Шиппинг”» задекларировало сухогруз «Морское грузовое судно “Дюрсо”» 1993 года выпуска для переработки (таможенная процедура, которая используется для ввоза на территорию Евразийского экономического союза иностранных товаров для совершения ряда действий (например, ремонта) и обратного вывоза) в июне 2017 года. В сентябре 2018 года судно было зарегистрировано в Российском международном реестре судов морского порта Таганрог под названием «Генрих Гасанов». Собственником корабля является ПАО «Трансфин-М», которое передало его в лизинг ООО «Трансморфлот». ООО «СП “Альянс-Шиппинг”» должно было отремонтировать судно.
Все они не были включены в перечень организаций-переработчиков, что является нарушением.
23 ноября 2018 года таможенный орган вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «СП “Альянс-Шиппинг”» по ч. 2 ст. 16.9 КоАП РФ («Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры»). Через неделю на теплоход «Генрих Гасанов» был наложен арест с указанием в протоколе об аресте о передаче на ответственное хранение и о запрете распоряжаться данным судном.
Постановлением Советского районного суда Астрахани от 19 июля 2019 года ООО «СП “Альянс-Шиппинг”» был назначен штраф в виде половины стоимости товара, являющегося предметом административного правонарушения, 83,14 млн руб. без конфискации предмета административного правонарушения.
ООО «Трансморфлот» попыталось обжаловать решение об аресте судна в арбитражном суде.
Суд первой инстанции в марте 2019 года согласился с доводами истца, признал арест «Генриха Гасанова» незаконным и вернул его владельцу, однако в июле 2019 года апелляция отменила решение, а в ноябре 2019-го с апелляционной инстанцией согласилась кассация.
Директор ООО «СП “Альянс-Шиппинг”» Мехти Шарифов сказал “Ъ”, что судовладелец действительно заключил договор с компанией на таможенную переработку судна, однако компания ремонтные работы на нем не выполняла. «Мы не занимались этим пароходом, я его не видел, мы не получили за него ни копейки, но нас привлекли к ответственности: якобы мы начали работы без разрешения. На самом деле, я думаю, что судовладельцы подделали мои подписи, чтобы начать работу. Я на суде говорил, что в документах не мои подписи, но это не приняли к сведению, процесс уже был запущен и нас признали виновными»,— отметил Мехти Шарифов. По его словам, из-за штрафа судоремонтному предприятию пришлось распустить сотрудников и объявить о банкротстве.
Связаться с ООО «Трансморфлот» “Ъ” не удалось, по указанному компанией номеру телефона никто не отвечал.
По данным “Ъ”, Ильдар Саидов не признает вину.