Природе оставляют некоторых охранителей

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Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, призванный снять ряд экологических ограничений при застройке особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Его авторы сначала предлагали разрешить возводить на Байкале и на территории других ООПТ «приоритетные инфраструктурные проекты» без государственной экологической экспертизы. Ко второму чтению от масштабных новаций остались точечные: послабления получат лишь строители магистральных трубопроводов. Впрочем, экологи из WWF России считают, что и эти нововведения могут увеличить риск возникновения техногенных катастроф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поправки к Градостроительному кодексу РФ, законам «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», «Об охране озера Байкал» и ряду других внесло в Госдуму правительство в конце марта 2022 года. В Белом доме предложили «в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией» расширить действие ряда положений принятого в 2020 году закона, который снял часть ограничений для ускорения железнодорожных строек ОАО РЖД. Так, допускалось, что до конца 2024 года «приоритетные инфраструктурные проекты» можно будет строить в районе Байкала и на других особо охраняемых природных территориях (ООПТ) без государственной экологической экспертизы. При этом для строительства инфраструктуры документ позволял выводить участки из состава региональных природоохранных территорий. Речь шла о магистральных газопроводах, нефтепроводах и нефтепродуктопроводах. Перечень объектов «иной инфраструктуры» должно было определить правительство.

В «Гринписе России» напомнили, что ООПТ занимают 12,5% территории РФ, и высказали опасения, что принятие законопроекта приведет «к массовым техногенным авариям, разрушению особо ценных и уникальных природных экосистем». Против проекта выступили и в думском комитете по экологии: там дали заключение, что большинство ООПТ будут подвергнуты «серьезному негативному воздействию от промышленной деятельности», и назвали этот «ущерб невосполнимым». Тем не менее документ был принят Госдумой в первом чтении. Депутатам пообещали, что исчерпывающий список объектов, для которых сделают экологические послабления, будет разработан ко второму чтению.

В итоге документ был кардинально переработан. Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин пояснил, что «поступили десятки тысяч обращений граждан страны, обеспокоенных судьбой заповедных территорий, которые могли быть затронуты в случае принятия законопроекта в первоначальной редакции». Докладчик, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, заявил, что к документу поступило 60 поправок, а в первоначальном варианте законопроект «не в полном объеме обладал достаточно четкими формулировками». Из документа были изъяты нормы, предусматривающие послабления для строительства на территории Байкала и ООПТ. Вопросов в ходе обсуждения документа в Госдуме во втором чтении у депутатов не возникло.

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна Шувалова считает, что законопроект «был улучшен в сравнении с первой итерацией». «За счет ограничения возможности применения упрощенного режима согласования строительства в ООПТ угроза масштабного хозяйственного освоения земель стала ниже»,— говорит госпожа Шувалова, уточняя, что послабления решено распространить лишь на строительство объектов, «предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В законопроект введены положения о необходимости соблюдения при строительстве требований законодательства об охране окружающей среды, добавляет эксперт. Впрочем, Татьяна Шувалова предупреждает, что нормативный акт позволяет строить газопроводы и нефтепроводы на ООПТ без экологической экспертизы, что все же «повысит риски возникновения техногенных катастроф». «Даже временное ослабление требований к строительству на ООПТ может нивелировать их особое значение для обеспечения экологической безопасности населения, сохранения и рационального использования природных ресурсов»,— добавляет эксперт.

Анна Васильева, Александр Воронов