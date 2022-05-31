Праймериз без сюрприzов

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Сегодня «Единая Россия» подведет окончательные итоги праймериз — процедуры, влияющей на отбор кандидатов партии на предстоящих региональных и муниципальных выборах. Голосование, которое в этом году проводилось только онлайн, завершилось 29 мая. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе партии, конкурс составил 6,5 человека на место, но сюрпризов внутрипартийное голосование не принесло: во многих регионах победили действующие депутаты, хотя их, по данным ЕР, меньше, чем год назад. Характерно, что, несмотря на доминирование ситуации на Украине в информационном пространстве, участники праймериз в своей агитации предпочитали на ней не зацикливаться: по мнению экспертов, кандидаты предпочли сосредоточиться на местных чувствительных вопросах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На региональные и муниципальные выборы «Единая Россия» рассчитывает отобрать кандидатов, способных воспламенить в стране исключительно избирательские симпатии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ На региональные и муниципальные выборы «Единая Россия» рассчитывает отобрать кандидатов, способных воспламенить в стране исключительно избирательские симпатии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Единая Россия» официально подведет итоги предварительного партийного голосования (праймериз) 31 мая, в преддверии старта избирательной кампании. В этом году праймериз проводились исключительно в онлайн-формате с 23 по 29 мая в шести регионах, где состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 регионах, где будут выбирать депутатов административных центров, а также в 72 регионах, в которых пройдут основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Как уточнили в пресс-службе партии, в этом году средний конкурс на праймериз составил 6,5 человека на место (в 2020 году — пять человек на место). Среди кандидатов лишь 15% имеют статус действующего депутата — годом ранее таким статусом обладал каждый четвертый кандидат на местных и региональных выборах.

Тем не менее во многих регионах среди лидеров праймериз по-прежнему хватает действующих депутатов. Так, в Краснодарском крае в праймериз участвовали 32 действующих депутата заксобрания, и все они стали победителями в территориальных группах и в одномандатных округах. Аналогичная ситуация в Саратовской области, где осенью пройдут выборы в региональный парламент: десять действующих депутатов заняли первые места в региональных группах и одномандатных округах, а самый лучший результат получила руководитель приемной спикера Госдумы Вячеслава Володина в регионе Татьяна Ерохина. В Пензенской области предварительное голосование проходило в 18 одномандатных округах, и в 15 победили действующие депутаты. Не стали сенсационными и результаты праймериз в Северной Осетии: первые 25 фамилий из «проходного» списка в республиканский парламент полностью совпали с опубликованным неделю назад в одном из местных телеграм-каналов. Впрочем, к разряду неожиданностей можно отнести отсутствие в «проходной» части бывшего сенатора от Северной Осетии Александра Тотоонова и нынешнего спикера Алексея Мачнева: по данным “Ъ”, республиканское руководство давало обоим основания рассчитывать на места в новом созыве. На Сахалине в большинстве округов победили действующие депутаты или чиновники различного уровня.

Но есть и обратные примеры: в ряде случаев депутатам-старожилам не удалось занять лидирующие позиции в региональных списках. Так, в Удмуртии, где осенью пройдут выборы в заксобрание, проиграли председатель постоянной комиссии Госсовета по АПК и депутат четырех созывов Владимир Варламов, депутат всех шести созывов Софья Широбокова, депутат двух созывов Михаил Лебедев и депутат нынешнего созыва Игорь Стрелков. В целом, по данным пресс-службы «Единой России», проиграли праймериз 50 действующих депутатов заксобраний и административных центров.

Судя по результатам в некоторых регионах, подтвердились предположения экспертов, ожидавших, что в этом году ЕР предпочтет сделать ставку на бизнесменов, которые смогут сами профинансировать свое избрание. Так, первое место в региональном списке в Северной Осетии занял крупный предприниматель Владимир Гуриев, главный кандидат на место сенатора от республики. В Краснодарском крае в списках лидеров предварительного голосования оказались представители бизнеса, в основном крупные застройщики — Николай Лобачев (гендиректор ООО «Метрикс Девелопмент»), Алексей Бузмаков (первый заместитель гендиректора АО РАМО-М) и Анна Невзорова (гендиректор ООО «Метрополис»). По данным пресс-службы ЕР, 32% участников праймериз — представители малого и среднего бизнеса и коммерческого сектора. Кандидаты из сферы образования составляют четверть от всех участников, и еще по шесть процентов — это представители общественности и сферы здравоохранения.

Отметим, праймериз играют важную роль при отборе кандидатов ЕР для участия в выборах, но окончательные списки будут формировать региональные и федеральные органы партии.

По наблюдениям корреспондентов “Ъ”, участники предварительного голосования ЕР предпочитали не акцентировать внимание на повестке, связанной со «специальной военной операцией» на Украине. Среди редких примеров ее упоминания — видеоролик действующего депутата заксобрания Удмуртии, предпринимателя Вадима Исупова, который, как утверждается в видео, находился во время записи на территории Украины, «чтобы максимально сберечь молодых парней» и «узнать, какая именно помощь требуется нашим военнослужащим и мирным жителям». Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов записал агитационное видео в футболке с буквой Z, но про «специальную военную операцию» при этом ничего не сказал.

Политолог Ростислав Туровский объясняет отсутствие украинской темы в повестке праймериз тем, что избиратели ЕР «более чувствительны к местным социально-экономическим проблемам» на региональных выборах по сравнению с федеральными и даже с губернаторскими. «Поэтому "Единой России" важно разнообразить предвыборную повестку, не сводить ее к украинской тематике и получше привязать к ожиданиям общества. Ожидания могут меняться каждый месяц, это требует гибкого подхода на праймериз и собственно выборах»,— отмечает господин Туровский. Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов прогнозирует своеобразное повторение агитационного сценария 2014 года: «Тогда на федеральных сайтах и в риторике большинства федеральных партий была тема Крыма и помощи Донбассу, а в полевой агитации, на встречах с избирателями доминировали более актуальные вопросы внутренней повестки. Обнаружить это можно было только погружаясь в нюансы региональной кампании».

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Мария Макутина; корсеть “Ъ”