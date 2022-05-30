Операции на восточном фонде

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Правящая коалиция и оппозиция в Германии после продолжительных споров договорились об условиях выделения в ближайшие пять лет дополнительных €100 млрд на нужды Бундесвера. Столь радикальное наращивание трат на оборону потребует создания специального фонда и изменения конституции страны. С инициативой резкого увеличения военных расходов власти ФРГ выступили на фоне «специальной военной операции» России на Украине, которую они считают угрозой для всей Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Олаф Шольц надеется, что переоснащение сделает немецкую армию «мощной и ультрасовременной, способной надежно защищать Германию». А глава МИД ФРГ Анналена Бербок добавила, что повышение военных расходов сделает «Бундесвер способным защищать и восточных партнеров Германии по НАТО»

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters Канцлер Олаф Шольц надеется, что переоснащение сделает немецкую армию «мощной и ультрасовременной, способной надежно защищать Германию». А глава МИД ФРГ Анналена Бербок добавила, что повышение военных расходов сделает «Бундесвер способным защищать и восточных партнеров Германии по НАТО»

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Представители трех входящих в правящую коалицию ФРГ партий (социал-демократов, зеленых и свободных демократов) и оппозиционного блока (состоящего из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) после продлившихся почти три месяца консультаций в воскресенье вечером объявили о достижении договоренностей о создании специального фонда для переоснащения Бундесвера. В него будут перечислены рекордные для Германии €100 млрд: за последние десятилетия столь крупных вливаний вооруженные силы страны ни разу не получали. Подобные специальные фонды ранее создавались для восстановления ФРГ после Второй мировой войны (на основе американского «плана Маршалла») и для воссоединения Германии в начале 1990-х.

С инициативой заметного наращивания трат на военные цели правящая коалиция выступила 27 февраля — через три дня после начала «специальной военной операции» России на Украине. Канцлер Олаф Шольц на экстренном заседании Бундестага тогда заявил о грядущей «смене эпох» во внешней и оборонной политике ФРГ и Европы. Конкретно для Германии это означало отход от двух принципов, которых она десятилетиями старалась придерживаться: не экспортировать летальное оружие в горячие точки и избегать резкого увеличения собственных расходов на оборону.

Вооружения и технику Украине Германия уже начала поставлять. Этот процесс идет не так быстро, как того хотели бы в Киеве, однако тот факт, что Берлин согласился передать украинской армии даже тяжелое вооружение (семь гаубиц PzH 2000 из резервов Бундесвера и 15 зенитных самоходных установок Gepard), уже представляет собой определенный слом парадигмы и для властей ФРГ, и для немецкого общества.

Что касается собственных расходов на военные нужды, то Германия все последние годы увеличивала их, но постепенно: с $38,3 млрд в 2015 году до $56 млрд в 2021-м. Однако, несмотря на заметный рост, этот показатель был все еще весьма далек от договоренностей, достигнутых странами—членами НАТО в 2014 году: тратить на армию не менее 2% от ВВП. ФРГ сейчас тратит на оборону около 1,4% от своего ВВП, занимая по этому показателю в НАТО скромное 20-е место (из 30).

Тот факт, что при всей экономической мощи страны власти Германии не спешили избавляться от репутации отстающих, так возмущал бывшего президента США Дональда Трампа, что он даже распорядился вывести с территории ФРГ значительную часть американского континента. Осуществить свой план Дональд Трамп в итоге не успел, а сменивший его Джо Байден не только отменил соответствующее распоряжение своего предшественника, но на фоне наращивания Россией концентрации своих войск у границ Украины направил в Германию дополнительные силы.

Как бы то ни было, вскоре у партнеров ФРГ по Североатлантическому альянсу не будет повода для подобных претензий.

Новый специальный фонд в €100 млрд рассчитан на пять лет, и если эти средства будут распределены более или менее равномерно, то по процентам от ВВП Германия уверенно превысит желанные 2%, а по общему объему военных расходов займет второе место в НАТО после США (сейчас его занимает Великобритания).

Канцлер Олаф Шольц надеется, что переоснащение сделает Бундесвер «мощным и ультрасовременным, способным надежно защищать Германию». Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, добавила, что дополнительные инвестиции сделают «Бундесвер способным защищать и восточных партнеров Германии по НАТО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Ради выделения столь крупной суммы в обход действующих бюджетных ограничений придется вносить поправку в основной закон (то есть конституцию) страны, для чего властям нужна поддержка двух третей депутатов Бундестага. Правящей коалиции пришлось приложить немало усилий, чтобы согласовать все модальности с оппозицией. В итоге их инициативу поддержали все, кроме «левых» (с праворадикальной «Альтернативой для Германии» коалиция переговоры не вела). Они предпочли бы потратить деньги на поддержку малообеспеченных семей. Но, по данным последних опросов общественного мнения, 65–70% немцев выступают за существенное наращивание трат на оборону. До начала российской военной операции на Украине сторонники увеличения соответствующей бюджетной статьи, наоборот, всегда были в меньшинстве.

Внести изменения в основной закон и создать фонд власти ФРГ могут в июне. Список того, на что целесообразно потратить €100 млрд, они уже составляют. По словам министра обороны Кристине Ламбрехт, в обновлении нуждается буквально все — «от приборов ночного видения до раций и тяжелых транспортных вертолетов». Часть средств планируется потратить на закупку у США 35 суперсовременных истребителей F-35 (они должны сменить устаревшие европейские Tornado).

После проведенной проверки Кристине Ламбрехт в конце апреля заявила на слушаниях в Бундестаге, что Бундесвер боеспособен «только на бумаге». Так, из 350 БМП Puma готовыми к применению в бою оказались только 150. А из 51 ударного вертолета Tiger взлететь смогли лишь девять.

Елена Черненко