На Украину ползут гусеничные установки

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Мировые лидеры не оставляют попыток содействовать переводу украинского конфликта в переговорное русло. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник поговорить по телефону с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Турецкий лидер до последнего времени не терял оптимизма относительно перспективы переговоров между РФ и Украиной, но на сей раз и он отметил, что «события развиваются в негативном ключе». Между тем в конце недели президент Путин провел серию телефонных переговоров с западными лидерами, в которых, в частности, указал на опасность, которую несет «накачка Украины» оружием. Президент Зеленский, напротив, надеется, что поставки Западом вооружений смогут позитивно повлиять на ситуацию, которая пока складывается для Украины не лучшим образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США готовы снабдить Украину ракетными системами залпового огня и реактивными снарядами к ним. Но ракет дальностью действия до 300 км, скорее всего, не дадут

Фото: Sean Gallup / Getty Images США готовы снабдить Украину ракетными системами залпового огня и реактивными снарядами к ним. Но ракет дальностью действия до 300 км, скорее всего, не дадут

Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Мы мечтаем, чтобы эта война между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но кажется, что с каждым днем события развиваются в более негативном ключе»,— сказал в воскресенье журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также сообщил, что в понедельник планирует поговорить по телефону с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии»,— сказал президент Турции.

Напомним, что в конце марта в Анкаре состоялась последняя очная встреча российской и украинской переговорных групп, которую называли самой успешной, однако с тех пор переговоры были фактически прерваны. Поводом для этого стала публикация фото- и видеоматериалов из Бучи, которую за несколько дней до этого покинули российские войска. На кадрах были видны тела погибших людей. Киев обвинил Москву в военных преступлениях против гражданского населения, Россия со своей стороны считает произошедшее в Буче «инсценировкой и провокацией».

В Москве неоднократно указывали, что именно Киев отказывается от диалога и в этом его поддерживает Запад. Так, в пятницу в телефонной беседе президента Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, согласно сообщению Кремля, было «указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это «ложью Москвы». «Настоящие переговоры возможны, если Россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг и отведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная “делегация” на линии фронта»,— добавил он. Примерно в том же духе высказывается и президент Зеленский.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров считает такой подход несерьезным. «Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт»,— заявил он на днях в интервью телеканалу RT Arabic.

Тем не менее мировые лидеры не оставляют надежд усадить Россию и Украину за стол переговоров. Помимо господина Эрдогана эту тему подняли в беседе с Владимиром Путиным в минувшие выходные президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

В Берлине сообщили, что в ходе 80-минутного телефонного разговора европейские политики «настаивали на немедленном прекращении огня и выводе российских войск», а также проведении «серьезных прямых переговоров с президентом Украины» и поиске «дипломатического решения конфликта». Согласно пресс-службе Кремля, Владимир Путин вновь заявил о вине Киева в заморозке переговорного трека и подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога.

Обсуждался также вопрос и об обмене пленных украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом же просил Владимира Путина и канцлер Австрии. По словам Карла Нехаммера, российский президент заверил, что «готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах». В российской версии беседы с канцлером эта тема не упоминается.

Москва заострила внимание на вопросах обеспечения безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей и глобальной продовольственной безопасности. По словам Владимира Путина, «попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны» (см. справку). В Москве в очередной раз заявили, что считают виноватыми в создании этой проблемы антироссийские санкции США и Евросоюза.

А в беседе с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем президент Путин отметил, что Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. «Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений»,— подчеркнул он.

Еще одна тема, поднятая президентом Путиным,— поставки Западом вооружения на Украину. По его словам, «накачка оружием» носит опасный характер и ведет к рискам дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса».

Однако эти слова, скорее всего, остались без внимания. Запад не собирается отказываться от снабжения Киева оружием, хотя, к примеру, Берлин очень осторожен в этом вопросе, особенно в том, что касается тяжелого вооружения, за что постоянно попадает под огонь критики со стороны украинских политиков. Накануне разговора с Владимиром Путиным канцлер Шольц заявил, что эта тема «поднимает сложные вопросы политического, этического и личного характера».

«Возникает вопрос, можно ли победить насилие, применяя насилие, и можно ли создать мир, только отказавшись от оружия»,— пояснил канцлер ФРГ. Тем не менее он подтвердил, что Германия продолжит оказывать Украине финансовую и гуманитарную поддержку, а также поставлять вооружение.

«Каждый день работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой»,— заявил в своем видеообращении в субботу Владимир Зеленский, отметив, что «очень многое зависит от партнеров и их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы».

При этом он добавил, что ожидает «хороших новостей по поводу этой уже следующей недели». Украинскими СМИ слова господина Зеленского были восприняты как косвенное подтверждение публикаций в американских СМИ, которые сообщили, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО). По информации источников The New York Times, американские РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на этой неделе.

Предположительно речь идет о гусеничных установках M270 MLRS и колесных M142 HIMARS. Эти машины могут применять 227-миллиметровые реактивные снаряды, в том числе управляемые M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), а также оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS. Максимальная дальность стрельбы 227-миллиметровыми снарядами в зависимости от типа достигает 45–70 км, а ракеты ATACMS могут поражать цели на дистанциях около 300 км.

В то же время, по данным The Washington Post, в Госдепартаменте есть опасения, что поставки РСЗО максимальной дальности действия могут привести к серьезной эскалации, так как вооруженные силы Украины получат возможность «запускать ракеты по территории России». Со своей стороны, в Пентагоне подчеркивают, что США еще не приняли окончательного решения относительно РСЗО.

Пока США размышляют, Украина получила существенную помощь от «датских партнеров с участием британских друзей». Таким образом украинский министр Алексей Резников сообщил о поступлении противокорабельных ракет Harpoon для обороны в Черном море. Договоренность была достигнута после второй встречи руководителей оборонных ведомств около 40 стран в формате «Рамштайн», которая прошла 23 мая по видеосвязи. Группа по координации оказания военной помощи Киеву получила название по месту первой встречи, которая состоялась в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Третья встреча состоится 15 июня в Брюсселе на полях совещания министров обороны НАТО. Там планирует присутствовать господин Резников. В Киеве на эту встречу возлагают большие надежды. Так, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович отметил: «После 15–16 июня ситуация (на фронтах.— “Ъ”) может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии».

Ранее в Киеве говорили о непростой ситуации «на земле» на фоне активизации наступления российских войск и сил Луганской и Донецкой народных республик на востоке Украины. Продолжается битва за Северодонецк — административный центр подконтрольной Киеву части Луганской области. Бои идут уже на территории города.

Марианна Беленькая