Заграницу сбросят со счетов

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Частным инвесторам могут запретить приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) иностранные активы. При этом для повышения привлекательности предполагается увеличить сумму ежегодных взносов до 3 млн руб. По оценкам экспертов, изменения коснутся ИИС, которыми пользуются до 7% инвесторов. Профучастники выступают за сохранение ограниченного использования иностранных активов, особенно в условиях дефицита российских инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российским инвесторам могут запретить покупать иностранные ценные бумаги за счет имущества, учитываемого на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). С копией соответствующего законопроекта за подписью главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова ознакомился “Ъ”. Еще одно новшество — увеличение суммы ежегодных взносов с 1 млн руб. до 3 млн руб. Как пояснил “Ъ” господин Аксаков, сейчас документ проходит процедуру согласования в правительстве, поскольку речь идет о налоговой льготе, затрагивающей бюджет. В пояснительной записке к проекту сказано, что на 1 мая 2022 года договоры на ведение ИИС заключили более 5,1 млн человек.

Источник “Ъ” на финансовом рынке отметил, что на начальных этапах проект продвигал Банк России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина еще год назад предлагала предоставлять налоговые вычеты по ИИС исключительно при инвестициях в российские бумаги.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что поддерживают «ограничение предоставления инвестиционных налоговых вычетов в отношении иностранных финансовых инструментов на ИИС». Одновременно ЦБ «положительно относится к предложению об увеличении максимального лимита взносов» до 3 млн руб. в год. В

Минфине не стали комментировать ситуацию.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, «с высокой вероятностью этот законопроект направлен на ограничение рисков, связанных с блокировкой зарубежных активов и ограничением по закрытию ИИС». При этом, по мнению источника “Ъ” на финансовом рынке, бумаги иностранных эмитентов с российскими корнями (например, Yandex, Ozon, Х5) потеряют какое-то количество потенциальных инвесторов. Впрочем, ряд российских компаний, у которых на Московской бирже торгуются депозитарные расписки, рассматривают возможность смены юрисдикции на российскую, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Тем не менее, по его словам, на российском рынке представлено не такое большое число компаний из разных отраслей, а потому запрет на вложения в иностранные акции делает ИИС менее привлекательным инструментом.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 16 сентября 2021 года: «Мы хотели бы, чтобы была дедолларизация, в том числе инвестиционных портфелей наших граждан».

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, туда законопроект направлен на отзыв) Алексей Тимофеев сказал “Ъ” в кулуарах конференции Cbonds Investfunds Forum, что ассоциация считает разумным не полный запрет инвестиций в иностранные ценные бумаги на ИИС, а ограничение их доли. Сейчас, по его словам, на иностранные бумаги приходится около 16% совокупного портфеля граждан. Адекватным ограничением доли Алексей Тимофеев считает 20–30%, что позволит инвесторам с ИИС диверсифицировать портфель. Соответствующее предложение НАУФОР планирует отправить в отзыве на законопроект.

Заместитель гендиректора «Открытие Инвестиции» по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко согласен, что следует рассмотреть возможность внедрения «более сложной конструкции, нежели прямой запрет иностранных бумаг». Механизм мог бы предполагать исключение льготы в отношении инвестиций в иностранные ценные бумаги, но с сохранением возможности их приобретения на ИИС.

Однако Анатолий Аксаков настаивает, что при приобретении иностранных ценных бумаг льготы предоставляться не должны. «Странно, если мы поощряем покупку иностранных бумаг, а льгота — это фактически поощрение»,— подчеркнул депутат.

Одновременно участники рынка отмечают, что от увеличения размера взносов выиграют только инвесторы, выбравшие налоговый вычет с полученного дохода (второй тип). По мнению Андрея Салащенко, такой шаг делает счета второго типа экономически сопоставимыми со счетами первого типа (налоговый вычет с инвестируемой за год суммы до 400 тыс. руб.,), «если гражданин может вносить соответствующие суммы». Но таких инвесторов, по оценке Дмитрия Леснова, лишь 5–7% от общего числа владельцев ИИС. Поэтому господин Салащенко предлагает рассмотреть дополнительные стимулы использования ИИС второго типа, например «в виде возможности изъятия через определенное время внесенных средств».

Ксения Куликова