Лизингодатели защищаются от ставок

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Лизингодатели просят финансовые власти защитить отрасль от роста ставок и предоставить другие меры поддержки. Пока ситуация складывается так, что под действие законов о кредитных каникулах и поддержке бизнеса лизингодатели не попадают и на меры поддержки претендовать не могут. Минфин уже разрабатывает введение лизинговых каникул, однако в Банке России сомневаются, что можно осуществить поддержку без контроля по ее исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, на состоявшейся в начале недели встрече в Госдуме прошло обсуждение комплекса антикризисных мер для поддержки лизинговой отрасли и клиентов лизинговых компаний. Об этом “Ъ” рассказали несколько участников обсуждения. Во встрече участвовали депутаты, представители Минфина, Банка России, Минэкономики, Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА), Лизингового союза, а также крупнейших компаний отрасли (ГТЛК, «Росагролизинг», «Сберлизинг», «Альфа-Лизинг»). Как отметила руководитель управления госрегулирования и комплаенс в «Альфа-Лизинге» Римма Иващук, отрасль лизинга практически не попала в законопроект, позволяющий претендовать на меры государственной поддержки. Кроме того, кредитные каникулы по закону 106-ФЗ не распространяется на МСБ, в нем указано, что критерии помощи отраслям еще будут определяться, но непонятно, под какие критерии попадет лизинг, указывает госпожа Иващук.

По итогам встречи были сформулированы антикризисные меры, письмо с которыми было направлено председателю комитета Госдумы по защите конкуренции Валерию Гартунгу и первому зампреду комитета по экономической политике Денису Кравченко, возглавившему рабочую группу по вопросам лизинга в Госдуме. Аналогичные письма была направлены в Минфин, ЦБ и Минэкономики.

Согласно документу, с которым ознакомился “Ъ”, лизингодатели просят обеспечить возможность получения льготных кредитов при условии последующей трансляции полученных льгот на лизингополучателей, субсидировать выпадающие доходы в размере скидки, предоставленной лизингополучателям на разницу между действующими и увеличенными ставками. Кроме того, отрасль просит ввести мораторий на пересмотр банками условий кредитных договоров, заключенных до 24 февраля 2022?года, в части пересмотра ставок. Также лизингодатели просят ввести для банков мораторий на досрочное истребование кредита в связи с нарушением лизинговой компанией.

В ЦБ на запрос “Ъ” не ответили. Однако в материалах к совещанию, с которыми ознакомился “Ъ”, позиция регулятора обозначена жестко. «Реализация положения проекта федерального закона, регулирующего исключительно особенности предоставления "лизинговых каникул", может быть затруднена в связи с отсутствием механизма контроля и мониторинга за принятым решением об их предоставлении»,— считает регулятор. В Минфине заявили, что прорабатывают «меры, связанные с поддержкой, в частности рассматривается вопрос предоставления лизинговых каникул». По словам Дениса Кравченко, уже достигнуты договоренности о внесении в Минэкономики законопроекта, который призван регламентировать порядок выкупа по договорам лизинга, что в конечном счете направлено на защиту интересов лизингополучателей. 5 апреля законопроект был направлен в правительство. По предварительным оценкам, его исполнение может обойтись бюджету в 40 млрд руб.

Кредитные ресурсы активно используются лизинговыми компаниями. По данным их финансовой отчетности на 1 января 2022 года, на краткосрочные и долгосрочные кредиты приходится 40–80% от привлеченных средств. Президент ОЛА Алексей Киркоров отметил, что 40% объемов финансирования было привлечено по плавающим ставкам. Ставка по этим кредитам увеличилась в среднем на 11 процентных пунктов, что приводит к увеличению расходов лизинговых компаний на 86 млрд руб. в год. До реструктуризаций дело пока не дошло, но сейчас речь идет о том, чтобы не росла ставка, поясняет эксперт. «Плавающая ставка предполагала меньший размер, но большие риски. Но никто не мог ожидать, что риски будут такие»,— говорит господин Киркоров. По прогнозам НРА, падение нового бизнеса по итогам года может составить 50–60%, а доля лизинга в ВВП упасть до 1,1%.

Полина Трифонова