Кому меньше всех надо

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Дания и Голландия пополнят перечень стран, которые перестанут получать российский газ из-за отказа платить за него в рублях. Поставки по контрактам с датской энергокомпанией Orsted и голландским газовым трейдером GasTerra могут остановиться с 31 мая. Таким образом, внедрение новой схемы оплаты привело к отказу от российского газа пяти стран ЕС, что сократило контрактный портфель «Газпрома» примерно на 26,5 млрд кубометров в год, или на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Дания и Голландия могут стать следующими странами, в которые «Газпром» прекратит поставки природного газа. Датская энергокомпания Orsted заявила, что отказывается идти на уступки и продолжит платить за российский газ в евро, последний срок оплаты — 31 мая. «Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта»,— заявили в компании.

«Газпром» уже остановил поставки газа в Финляндию, Польшу и Болгарию, которые не согласились перейти на оплату поставок российского газа по новой схеме: покупатели должны вносить евро или доллары на счет в Газпромбанке, где банк конвертирует их рубли и переводит платежи на счет «Газпрома».

Долгосрочный контракт на поставку Orsted до 2 млрд кубометров газа из РФ (до 83% от общего импорта газа в Данию в 2021 году) по «Северному потоку» действует до 2030 года.

Поставки осуществлялись по газотранспортной системе Германии. Датская компания отмечает, что теперь планирует закупать эти объемы газа на рынке.

Крупнейший голландский газовый трейдер GasTerra, в свою очередь, заявил, что платежи в рублях могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также «существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты». В частности, по мнению компании, открытие счетов по российскому законодательству и «контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск». «Газпром экспорт» сообщил, что в связи с решением GasTerra и отсутствием оплаты за апрель в рублях поставки прекратятся с 31 мая.

Долгосрочный контракт «Газпрома» и GasTerra был заключен в сентябре 2000 года на 20 лет, затем он был продлен до 1 октября 2022 года. Как сообщили в GasTerra, прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября компания не получит примерно 2 млрд кубометров газа. По данным «Газпром экспорта», в 2020 году трубопроводные поставки в Нидерланды составили 11,8 млрд кубометров при потреблении в 36,6 млрд кубометров.

Таким образом, Голландия и Дания, вероятно, станут последними европейскими покупателями, отказавшимися от поставок со стороны «Газпрома», поскольку 1 июня завершится переходный период, определенный президентом Владимиром Путиным на изменение схемы платежей.

Объем портфеля «Газпрома», который приходится на страны, отказавшиеся от российского газа,— около 26,5 млрд кубометров газа в год. В прошлом году «Газпром» продал в Европу 145 млрд кубометров, объем контрактного портфеля составлял около 200 млрд кубометров.

Как отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, потребление газа в Дании последовательно снижается с пиковых значений, достигнутых в 2003 году, параллельно с падением собственной добычи. Текущий спрос на газ в Дании находится на уровне 3 млрд кубометров, при этом страна, судя по статистике, экспортирует весь добываемый в стране газ — около 1,5 млрд кубометров. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны занимает 16% и последовательно сокращается, Дания намерена в четыре раза увеличить выработку энергии ВИЭ (включая биотопливо и отходы) к 2030 году. По оценке эксперта, в кратко- и среднесрочной перспективе страна сможет заместить российский газ путем сокращения своего экспорта, а также за счет увеличения закупок в Норвегии (в том числе, например, по строящемуся в Польшу и идущему транзитом через Данию газопроводу Baltic pipe) или на спотовом рынке в Германии.

Решение GasTerra, по ее мнению, также можно назвать ожидаемым из-за скорого истечения долгосрочного контракта. «Нидерланды могут продолжить получать газ российского происхождения, покупая его на споте в той же Германии»,— заключает Мария Белова.

Татьяна Дятел