Спекулянты отыгрались на «Газпроме»

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Ожидания выплаты дивидендов по акциям «Газпрома» спровоцировали спекулятивную игру с этими ценными бумагами. В середине торговой сессии крупная заявка обвалила котировки почти на 13%, что даже развернуло индекс Московской биржи. Однако решение компании выплатить рекордные дивиденды вернуло котировки к максимальному значению с конца февраля. Эксперты отмечают, что причиной колебаний могла быть манипуляция либо ошибка трейдера, усиленная технической продажей большого объема бумаг. В ЦБ говорят о возможности начала расследования этой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Котировки «Газпрома» 26 мая, в день заседания совета директоров компании по дивидендам, неожиданно рухнули в середине торгов на Московской бирже. В 13:41 буквально за минуту они обвалились почти на 13%, достигнув 245 руб. и фактически откатившись к значению недельной давности.

Портфельный менеджер управляющей компании отметил: было похоже, что крупный инвестор «спешил выскочить из бумаги и делал это очень грубо». В моменте падение развернуло индекс Московской биржи, который снижался на 2,5%, до 2327 пунктов. Такое движение в глазах инвесторов свидетельствовало об отказе компании от выплаты дивидендов.

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В этом году компании, даже получив прибыль, не спешат выплачивать дивиденды. Из крупных эмитентов их одобрили, например, ГМК «Норильский никель», «Татнефть», МТС, «Интер РАО», «Трансконтейнер», НОВАТЭК. Однако многие, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, «отказались или еще думают».

Так, на прошлой неделе правительство поручило Минфину не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, чистая прибыль которого за 2021 год составила 1,25 трлн руб. Между тем пессимистичные ожидания в отношении «Газпрома» не оправдались.

Совет директоров рекомендовал выплатить за 2021 год рекордные дивиденды в объеме 1,24 трлн руб., или 50% от скорректированной чистой прибыли. В расчете на акцию это составило 52,53 руб., что обеспечивало более 19% доходности к текущей цене. На этих новостях акции компании прибавили почти 10%, приблизившись к 300 руб.

Участники рынка считают, что на торгах наблюдалось «что-то похожее на манипулирование либо на ошибку трейдера». Наиболее вероятно, что кто-то поддался эмоциям, «отреагировал на распространенный фейк», и это спровоцировало волну продаж, которая, впрочем, быстро закончилась, считает Георгий Ващенко.

Действительно, сразу после снижения котировок в различных источниках распространился фейковый скрин якобы новости о переносе дивидендов «Газпрома» с сайта РБК, источник которого не ясен, пояснил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Впрочем, в Telegram-канале издания уверяют, что «такой материал никогда не мог выйти на РБК».

На слабо ликвидном рынке новости-«молнии» играют определяющее значение, а можно ли это считать манипуляцией — определять регулятору, подчеркнул руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Павел Макаров не исключает срабатывания большого количества стоп-заявок (когда продаются ценные бумаги при достижении котировки определенного значения).

В ЦБ подчеркнули, что ведут «мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения аномалий, являющихся искусственными». При этом регулятор имеет право провести разбирательство «в случае выявления устойчивых признаков манипулирования либо инсайдерской торговли».

По итогам торгов акции «Газпрома» выросли более чем на 9%, остановившись на отметке 296 руб. Индекс Московской биржи поднялся на 3,1%, до 2413 пунктов на фоне стремительного ослабления курса рубля. Объем торгов превысил 66,5 млрд руб. и оказался максимальным в мае. Более половины этого объема пришлось на акции «Газпрома», отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. По мнению ведущего аналитика ПСБ Алексея Головинова, в случае сохранения позитивных настроений на рынке в пятницу индекс может достичь отметки 2500 пунктов.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев