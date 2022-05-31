Туристы разошлись по домам

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Начавшийся кризис заставил россиян пересмотреть планы на отпуск. Доля тех, кто планировал отдохнуть за рубежом, сократилась втрое. Зато до 70% выросло число россиян, готовых провести отпуск в домашнем регионе. При этом туристы, переориентировавшиеся на внутренний рынок, выбирают межрегиональные поездки на поезде и автомобиле. В результате увеличивается спрос на экскурсионные направления и снижается интерес к курортам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Доля россиян, планирующих отпуск за границей, резко сократилась — с 18% в конце февраля до 6% в конце мая, следует из результатов опроса центра социального проектирования «Платформа». Доля респондентов, планирующих провести отпуск в домашнем регионе, выросла с 57% до 69%. Число планирующих путешествовать по стране не поменялось и составляет 25%. Рост цен, западные санкции и ограничения авиасообщения стали новыми барьерами для привычного отдыха россиян, констатирует гендиректор «Платформы» Мария Макушева.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ожидает в этом году заметного спада турпотока по всем открытым направлениям. Он связывает это с ограниченным объемом авиаперевозки: если до кризиса в Турцию ежегодно летали 6–7 млн россиян, то в этом году даже при позитивном сценарии ожидается только 3,5 млн. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов также говорит об общем снижении числа организованных туристов, отправляющихся за рубеж.

Впрочем, системы самостоятельного бронирования фиксируют восстановление активности российских путешественников после двух лет пандемии. С 4 марта по 30 мая этого года на долю стран ближнего зарубежья в структуре забронированных авиабилетов пришлось 15–20%, других стран — 5–10%, говорит руководитель «Яндекс.Путешествий» Ирина Рейдер. До середины февраля эти показатели были на уровне 10–15% и 5% соответственно, а весной прошлого года еще ниже — 4–7% и 1–3%. Госпожа Рейдер связывает эту тенденцию, с одной стороны, со снижением продаж билетов по России из-за ограничения работы южных аэропортов, с другой — с восстановлением интереса к зарубежным направлениям из-за ослабления пандемийных ограничений.

В «Платформе» называют главным фактором отказа от турпоездок за рубеж дороговизну такого отдыха: 70% респондентов пересматривают планы, если стоимость выросла в полтора раза и более. 33% опрошенных отказываются ехать за границу из-за негативных высказываний или действий в отношении россиян в стране. Еще 27% отказываются отдыхать за границей из-за необходимости стыковок при перелете, 24% — из-за проблем с использованием российских банковских карт за границей. Игорь Блинов констатирует, что эти опасения касаются в основном европейских направлений, но не Турции, Египта и ОАЭ.

По данным «Платформы», 23% респондентов еще не определились с планами на летний отдых и допускают, что могут их скорректировать. Госпожа Макушева говорит, что сейчас наиболее выраженно стал проявляться переток туристов на внутренние направления. Но гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин не исключает, что общий внутренний турпоток в этом году снизится на 5–7% год к году. «Рост показывают все экскурсионные направления, но его недостаточно, чтобы перекрыть потери на пляжных»,— добавляет он.

Основатель «Суточно.ру» Юрий Кузнецов говорит об увеличении интереса к поездкам на Кавказ, в Карелию, Приморье и Петербург. А в ЮКаssa заметили 20-кратное увеличение за год числа заказов у работающих с сервисом турагентств на фоне снижения среднего чека на 86%. Это говорит о перераспределении спроса в пользу межрегиональных поездок: до места отдыха туристы добираются на машине, поезде или автобусе. Сергей Ромашкин подтверждает, что в ситуации нестабильности многие туристы стараются не уезжать в отпуск далеко от дома, чтобы быстро вернуться в случае необходимости.

Александра Мерцалова