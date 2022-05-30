Туристы следуют за курсом рубля

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Россияне, забронировавшие в феврале—марте отдых за рубежом по высокой цене из-за резкого скачка курса доллара и евро, после укрепления рубля аннулируют их в надежде купить новые дешевле. Турбизнес пытается противостоять, не продавая путевки по новым расценкам тем, кто возвращает деньги за прежние брони,— юристы признают такие действия законными. В результате участникам рынка удается сдерживать эту практику, она еще не стала массовой. Однако нестабильность валютных курсов оказывает все более негативное влияние на туристический рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Укрепление рубля в апреле—мае привело к тому, что туристы начали аннулировать брони на летний отдых за границей, приобретенные в феврале—марте, когда курс критично снизился по отношению к доллару и евро. На полученные средства они пытаются покупать новые туры, но по более низкому курсу, рассказали “Ъ” в нескольких турагентствах.

В конце января установленный ЦБ курс составлял 78,95 руб./$, 28 февраля — 83,55 руб., 28 марта — 95,7 руб. (11 марта — более 120 руб.), 28 апреля — 72,9 руб., а 28 мая — 66,4 руб. Для туристов, покупающих туры за рубеж, номинированные в долларах или евро, конечный курс, как правило, бывает выше официального. «Обычно к курсу ЦБ добавляется 2–3% — это стоимость конвертации валюты»,— поясняет собеседник “Ъ” в отрасли. С началом военных действий на Украине реальный и официальный курсы разошлись еще дальше, особенно на фоне разнообразных комиссий, которые вводил и отменял ЦБ.

Председатель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов знает о случаях перебронирования по новому курсу, но утверждает, что практика пока не носит массового характера. Многих туристов останавливает необходимость в большинстве случаев выплатить операторам фактически понесенные расходы, поясняет он. Их конкретный размер указывается в каждом договоре с клиентом.

Туроператоры, по словам одного из них, пытаются противостоять действиям клиентов, не подтверждая тем, кто хочет перебронировать тур по выгодному для себя курсу, новые пакеты, даже если они есть в наличии. Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт не видит в этом нарушения прав потребителей: «Нормы гражданского законодательства предполагают в данном вопросе принцип свободы».

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева поясняет, что при раннем бронировании туров на лето туристы обычно вносят 20–30% от их стоимости. Оставшиеся средства клиенты в большинстве случаев должны оплатить не позднее чем за две недели до вылета по курсу на день бронирования.

Георгий Мохов говорит, что судебной практики по изменению стоимости заключенных ранее договоров пока нет, но к нему за консультацией уже обращались представители турбизнеса, столкнувшиеся с подобными требованиями клиентов. Речь, по его словам, идет о дорогих турах, где из-за скачков курса суммы могут быть существенными. В одном из случаев спор возник из-за тура стоимостью 3,5 млн руб., добавляет эксперт. Он указывает, что оснований добиваться компенсации у туристов обычно нет: в договорах, как правило, говорится, что расчет ведется по курсу компании на день оплаты. Подписывая такой договор, стороны принимают на себя риски, связанные с колебанием курсов, поясняет Павел Иккерт.

Заметные колебания курса рубля стали серьезной проблемой и для самой туротрасли. «Вечером в рублях была установлена одна стоимость тура, а утром она заметно выросла. Это негативно сказывается как на продажах, так и на настроении клиентов»,— говорит один из туроператоров. На этом фоне Альянс туристических агентств уже обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой призвать туроператоров к корректному поведению на рынке: менять курс, по мнению организации, они должны не чаще одного раза в день.

Александра Мерцалова