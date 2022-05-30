Владимир Зеленский наступает на Петра Порошенко

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Служба безопасности Украины намерена допросить бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу МВД Арсена Авакова по делу о госизмене, фигурантом которого выступает экс-президент Петр Порошенко. Этому предшествовали две неудачные попытки Петра Порошенко выехать в Литву для участия в заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Новая атака на экс-президента началась после признания оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщившего подробности деятельности Петра Порошенко в период его правления. Давление на оппозицию происходит на фоне растущего в обществе недовольства, связанного с неудачами на фронте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Порошенко и Арсений Яценюк

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ Петр Порошенко и Арсений Яценюк

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ

Намеченный на 30 мая допрос бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главы МВД Арсена Авакова станет уже второй попыткой получить показания членов ближайшего окружения Петра Порошенко, подозреваемого в «государственной измене и финансировании терроризма».

В направленном им тексте повесток с вызовом в СБУ на 19 мая говорилось, что они должны явиться для дачи показаний по уголовному делу о поставках на Украину угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Фигурантом этого дела также выступает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

После того как все трое высокопоставленных свидетелей в СБУ не явились, им были направлены повторные повестки, которые, судя по всему, будут опять проигнорированы. «Получил из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов»,— написал в своем Telegram-канале Александр Турчинов.

Повторному вызову в СБУ соратников Петра Порошенко предшествовали две его неудачные попытки выехать в Литву для участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Первая попытка была предпринята в пятницу вечером, вторая — в субботу, при этом основания для решения погранслужбы Украины не дать Петру Порошенко покинуть страну остались не вполне ясными.

Как сообщила в ночь на субботу депутат Рады от возглавляемой господином Порошенко партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, пограничники не пропустили его потому, что посчитали распоряжение о его командировке, подписанное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, «поддельным или отмененным». Во время прохождения паспортного контроля пограничники якобы не смогли считать QR-код в документе о командировке.

Во второй раз с QR-кодом было уже все в порядке, однако пересечь границу Петру Порошенко все равно не удалось. Как сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, «пограничники теперь говорят, что им предоставили не все документы, но не говорят какие».

Петр Порошенко планировал принять участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО в составе парламентской делегации Украины и провести ряд встреч с руководством Литвы и депутатами парламентов стран—членов НАТО и Европарламента.

Уголовное дело о госизмене и содействии терроризму путем организации поставок угля на Украину из непризнанных республик Донбасса в 2014–2015 годах было возбуждено еще осенью прошлого года. Однако все попытки Государственного бюро расследований Украины добиться избрания Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, предпринятые в начале этого года, оказались безрезультатными.

Адвокаты и политические соратники Петра Порошенко развернули кампанию по дискредитации обвинения, называя его попыткой «уничтожить оппозицию». Сам же господин Порошенко, прилетев прямо на суд из Варшавы, где он провел несколько недель, заявил, что власть «перешла красные линии», и предупредил, что за это «придется отвечать». В итоге суд избрал ему самую мягкую меру пресечения. Правда, при этом его участие в проходившем в конце январе в Брюсселе заседании Межпарламентского совета НАТО—Украина было сорвано.

Поводом для возобновившегося наступления на Петра Порошенко стало распространенное СБУ 23 мая признание находящегося под арестом главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. На видеозаписи одетый в непривычную для него толстовку господин Медведчук, который выглядит осунувшимся и похудевшим, рассказывает, как при Петре Порошенко работала схема вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара—Западное направление для прокачки по нему дизельного топлива.

Описывая, как работала эта схема, Виктор Медведчук детализирует роль в ней Петра Порошенко, который обеспечивал принятие решений во всех необходимых инстанциях. «Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. Порошенко решал все вопросы как судебной системы, так и вопрос административных органов через возможности президентской должности. Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет Украины, Фонд госимущества — все они принимали решения в личных интересах Порошенко»,— признался Виктор Медведчук.

«По нашему мнению, Медведчук подтверждает доказательства и версии, которые собрала Служба безопасности Украины и на основании которых ранее предъявили обвинение и господину Медведчуку, и господину Порошенко, а именно в государственной измене и финансировании терроризма»,— прокомментировал заявление опального лидера ОПЗЖ глава СБУ.

«Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. Платой за эти "показания" было улучшение условий содержания и обещание обмена»,— отреагировала на показания Виктора Медведчука партия «Европейская солидарность».

Примечательно, что давление на Петра Порошенко и его окружение усиливается на фоне серии ощутимых ударов по имиджу властной команды в Киеве и продолжающейся сдачи ВСУ все новых населенных пунктов на востоке страны. Широкий резонанс на Украине в конце прошлой недели вызвало заявление советника президента Зеленского Алексея Арестовича о том, что в зоне противостояния в Донбассе «ситуация аховая». Первому подобному признанию за три месяца спецоперации на Украине предшествовало заявление главы МИДа страны Дмитрия Кулебы о том, что ситуация «чрезвычайно плоха». Кроме того, все чаще появляются видеообращения сдавшихся в плен бойцов ВСУ или продолжающих сражаться подразделений, бойцы которых весьма нелестно высказываются о действующей власти в Киеве.

На этом фоне консолидация первых трех месяцев противостояния уступает место новой борьбе за власть, учитывая растущее недовольство командой Зеленского как в центре, так и в регионах. Одним из первых на заявление Алексея Арестовича предельно резко отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. «Скажите, коллеги, облегченные властью, а я разве не предупреждал, что ваша информационная политика — это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей»,— написал в Telegram-канале мэр Филатов.

Сергей Строкань