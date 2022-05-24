Турфирмы недобрали доверия

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Долги, накопленные туроператорами перед клиентами вначале из-за пандемии, а потом из-за российско-украинского конфликта, могут стать причиной системного кризиса доверия к отрасли. Туроператорам и агентам уже доверяют лишь 30% потребителей, заметно меньше, чем перевозчикам и системам бронирования, выяснили аналитики Ipsos. Но участники рынка не ждут снижения доли организованных туристов. Продолжать пользоваться их услугами россиян вынуждают ограничения на работу платежных карт и сложности с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ipsos предоставил “Ъ” свое исследование, из которого следует, что в России туроператорам и агентам доверяют только 30% потребителей. Это минимальное значение в отрасли. Железнодорожным перевозчикам доверяют 55% потребителей, сервисам онлайн-бронирования билетов — 44%, авиакомпаниям — 43%, отелям — 41%, сервисам бронирования гостиниц — 38%. Аналитики констатируют, что компании, специализирующиеся на перевозке и бронировании билетов, демонстрируют в целом высокий уровень доверия, несмотря на отмену и перенос многих рейсов, закрытие популярных направлений.

Источник “Ъ” в туротрасли считает, что кризис доверия на рынке организованного туризма возник из-за больших долгов турфирм перед клиентами. Из-за ограничений в пандемию долги бизнеса перед туристами в 2020 году Ростуризм оценивал в 44 млрд руб. Многие клиенты не смогли оперативно вернуть средства за несостоявшиеся туры, срок их выплат правительством продлен до 2023 года. К началу этого года задолженность сократилась до 6,5 млрд руб. Но с началом геополитического кризиса, что привело к сокращению зарубежных авиаперелетов, общий размер долгов снова достиг 40 млрд руб., указывали ранее в Ростуризме. Принципиальных решений по порядку выплат по «военным» турам принято не было: туристы в индивидуальном порядке решают вопросы с туроператорами. «Клиенты этой ситуацией справедливо недовольны»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова настаивает, что эти долги образовались у турбизнеса «из-за обстоятельств непреодолимой силы». На этом фоне, по ее мнению, реального кризиса доверия на рынке пока нет: массовых случаев отказа туристов от услуг операторов в пользу самостоятельных бронирований не наблюдается. Впрочем, она не исключает, что по некоторым направлениям увеличилась доля самостоятельных туристов, например в Крым, куда из-за отсутствия авиасообщения турбизнес не может формировать чартерные рейсы и турпакеты.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что на внутреннем рынке ситуация проще: бизнес смог быстрее рассчитаться с пострадавшими туристами, а доля организованных путешественников в целом ниже и стабильно составляет 25–30% от всего потока. Негативным настроениям на выездных рынках же могли способствовать и риски банкротства крупных компаний, уверен он. Уход с рынка в прошлом году греческой Mouzenidis Travel способствовал аннуляции туров на 1 млрд руб. Коэффициент выплат клиентам составил 5,04–13,83% от выплаченных за тур средств, следует из информации страховой компании ТИТ. «Перевозчики банкротятся реже, и власти охотнее берут на себя ответственность за пассажиров»,— говорит господин Ромашкин.

С кризисом доверия турбизнес сталкивается не впервые. Похожая ситуация на рынке уже складывалась дважды: в 2011–2012 годах из-за банкротства туроператоров «Капитал тур» и «Ланта тур» и в 2014–2015 годах после ухода с рынка турфирм «Нева», «Идеал-тур» и последовавшей за этим волны банкротств. «Тогда на восстановление доверия туристов требовался год»,— вспоминает собеседник “Ъ” на туррынке. Сейчас, по его мнению, может быть проще: рынок сильно консолидировался, и вместо 2,7 тыс. туроператоров, как в начале 2010-х годов, работают 350.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что на организованных туристов приходится 60–70% выезжающих за рубеж. Поводов для снижения показателя эксперт не видит: в условиях осложнившейся логистики, ограничений на работу банковских карт за рубежом туристам проще планировать отдых через операторов. Этот же аргумент приводит и Сергей Ромашкин, добавляя, что в условиях неопределенности туристам при поездках за рубеж важна и информационная поддержка.

Александра Мерцалова