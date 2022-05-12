Санкции многогазового использования

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РФ фактически начала вводить поэтапное эмбарго на поставки газа в ЕС: из-за принятых Россией санкций «Газпром» больше не будет поставлять газ в Германию по трубопроводу Ямал—Европа, а также снабжать свои бывшие сбытовые предприятия в стране. Но формулировки контрсанкций обернулись и против самой России. Теперь НОВАТЭК, возможно, не сумеет продать 3 млн тонн СПГ в год «Газпрому», а сам «Газпром» — до 1 млн тонн с проекта «Сахалин-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Газпром» прекратит поставки газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа после ответных санкций России в отношении западных компаний. Москва 11 мая ввела ограничения против Gazprom Germania GmbH и ее структур, которые до конца марта принадлежали «Газпрому», а потом управление ими перехватил энергетический регулятор Германии. Всего в списке 31 компания: теперь с ними запрещены любые сделки, а также заход их судов в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами. В перечень вошла, в частности, Europol Gaz, где у польской PGNIG — 51,18%, у «Газпрома» — 48,82%.

«Для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего EuRoPol Gaz газопровода для транспортировки российского газа через Польшу»,— заявил 12 мая официальный представитель монополии Сергей Куприянов. Он подчеркнул, что польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol Gaz, а 26 апреля внесла монополию в санкционный список, заблокировав для нее возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol Gaz, а также получать дивиденды.

Ямал—Европа способен транспортировать до 33 млрд кубометров газа в год через Белоруссию и Польшу в Германию. С конца 2021 года Газпром почти не загружал маршрут, используя его как балансирующий.

Из активных мощностей у «Газпрома» остаются только «Северный поток», чья загрузка сейчас на пике (всего 55 млрд кубометров газа в год), а также ограниченные из-за военных действий транзитные мощности через Украину (по контракту составляют 110 млн кубометров в сутки). Киев на этой неделе заблокировал возможность поставок российского газа на одной из двух точек входа в свою транзитную систему, в пункте «Сохрановка». 12 мая через пункт «Суджа» «Газпром» поставит всего 50,6 млн кубометров газа.

При этом санкции РФ, возможно ненамеренно, нанесли удар и по операциям российских компаний с СПГ. Так, под ограничения попало бывшее подразделение «Газпрома» GM&T Singapore, через которое «Газпром» закупает до 2,9 млн тонн СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ», чтобы затем поставить их в адрес индийской Gail. Также под санкциями Gazprom Global LNG, через которую «Газпром» продает до 1 млн тонн СПГ в год с проекта «Сахалин-2». Теперь работать через этих трейдеров невозможно, поскольку постановление правительства устанавливает запрет «на вывоз за пределы РФ продукции или сырья, производство или добыча которых осуществляется на территории РФ, при условии, что такие продукция или сырье поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями». Как будут дальше реализовываться эти объемы, пока не решено, пояснил один из собеседников “Ъ”. «Газпром» и НОВАТЭК не стали это комментировать.

По мнению Марии Беловой из Vygon Consulting, отказ от польского транзита не окажет существенного влияния на общий уровень поставок в Европу: «В последние полгода этот газопровод использовался от случая к случаю, а в апреле поставки по нему полностью прекратились».

Эксперт отмечает, что у РФ еще остаются возможности поставок по «Турецкому потоку», а «Северный поток-2» «готов к запуску в любой момент». Но по большому счету развод «Газпрома» с Европой уже начался, полагает эксперт: «Жить в парадигме, что объем поставок будет увеличиваться, теперь нельзя, так что РФ придется распределять по газопроводным маршрутам гораздо меньший объем поставок, чем раньше».

Татьяна Дятел