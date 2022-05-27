Несвободная касса

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Власти столицы нашли новый имиджевый проект — возрождение работы бывших заведений McDonald’s. «При поддержке правительства Москвы российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания»,— цитировал «Интерфакс» презентацию к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на конкурсе «Лидеры России» 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Позднее источник «Москва 24» сообщил, что первая обновленная точка сети под новым брендом символично откроется в День России, 12 июня. Причем это должно быть легендарное заведение у метро «Пушкинская», где 31 января 1990 года заработал первый McDonald’s в Москве и стране в целом.

Трудно не заметить узнаваемый стиль столичных властей: приурочить события вроде открытия станции метро или сквера к празднику, сделав таким образом «подарок москвичам».

Тем более повод такой благодатный. Уход McDonald’s «все обсуждали как громадную потерю и катастрофу», а оказалось, что 95–98% используемых продуктов и технологий — российские, потому остается только «все это правильно сложить, упаковать и продать», радовался 26 мая Сергей Собянин. Проблем с этим возникнуть действительно не должно. Как отмечают источники в отрасли, в сетевых проектах такого уровня операционной деятельностью занимается команда на местах, которая пока остается прежней. Головной офис обеспечивает координацию, маркетинговую поддержку, дает доступ к IT-инфраструктуре и т. п. Судя по выступлению мэра, должна сохраниться даже рецептура блюд, которая обычно принадлежит владельцу бренда, а значит, требует согласия McDonald’s. Впрочем, как компания может помешать? Все активы РФ за границей уже и без того арестованы, а российские судьи тоже наверняка любят чизбургеры.

Мэрия же может продемонстрировать сохранение привычной городской среды с работающими ресторанами McDonald’s — пусть и под другим брендом.

Учитывая, что заведения простояли закрытыми недолго, сохранили команду и поставщиков, бизнес должен пойти примерно в прежнем русле. И это, конечно, делает выбор проекта для публичной поддержки простым, безопасным и гарантированно приятным для граждан.

Но не для всех. Торжество сохранения крупнейшего игрока явно не пойдет на пользу его воодушевившимся было конкурентам. Еще недавно мэрия активно продвигала программу грантов, на которые российские рестораторы должны были заменить уходящие из страны западные сети. Поддержку успел получить «Теремок», до 30 июня заявки еще принимаются. Но в продлении этой программы есть серьезные сомнения. Рестораны KFC и Burger King продолжают работать по франшизе, McDonald’s тоже на месте. Собственно, больше нет необходимости никого замещать.