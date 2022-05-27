«Лидеров России» позвали в разведку

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В четверг стартовал суперфинал курируемого Кремлем кадрового конкурса «Лидеры России». Перед его участниками выступили куратор российской внутренней политики Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Их выступления, хоть и разные интонационно, фактически дополнили друг друга: господин Кириенко сказал, что кризис — это новые возможности, а господин Собянин, что Россия — это страна кризисов. Как убедился корреспондент “Ъ”, участники конкурса установки впитали и с готовностью прониклись оптимизмом и даже готовностью ехать в Донбасс в случае необходимости.

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Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал 26 мая в павильонах московского Гостиного Двора. До пандемии конкурс два раза проводился в Сочи, а один раз, из-за пандемии, в подмосковной мастерской управления «Сенеж». «Ну какие Сочи? Какие наставники сейчас туда поедут. У них проблемы поважнее»,— обсуждали в кулуарах перенос форума поближе к центру. Напомним, кадровый конкурс «Лидеры России» был запущен еще в 2017 году. Его куратор, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко не перестает напоминать, что этот проект создан по поручению президента, а его цель — поиск наиболее талантливых управленцев для «прорывного развития России». Первый день суперфинала считается установочным.

Установки начал задавать сам Сергей Кириенко. Его нынешняя речь многим напоминала предыдущие, произнесенные перед участниками марафона «Знание». Чиновник много говорил о «войне», на этот раз — о «комбинированной»:

«Мы все с вами понимаем, что сейчас против России идет комбинированная война. Война горячая, потому что в специальной военной операции вооруженным силам России противостоит не украинская армия, а объединенные силы НАТО. И это такой системный, цивилизационный, если хотите, конфликт».

Дальше господин Кириенко вновь развил свой излюбленный тезис о том, что кризис представляет возможности. С его точки зрения, восточное проклятие «чтоб ты жил в эпоху перемен» — для управленца вовсе не проклятие: «Для людей, которые выбрали путь лидера и управленца, время перемен — это время возможностей». Россия должна стать суверенной в том числе и с точки зрения качества управления, считает господин Кириенко.

Следом слово взял один из наставников конкурса, мэр Москвы Сергей Собянин. Хотя в начале речи он упомянул хорошую погоду, слова его звучали не так оптимистично, а порой и вовсе почти трагически. «Россия — не просто страна возможностей, но и страна проблем, войн, революций, и потом — страна возможностей, и в конечном счете — страна победы»,— напомнил столичный градоначальник и подкрепил тезис примерами бед, выпавших на российскую долю. Он упомянул, в частности, защиту Европы от «восточного нашествия», а затем войну с самой Европой во времена Наполеона и обе мировые войны, в ходе которых, по оценке мэра, Россия воевала со всем миром. Господин Собянин также заявил, что внешние угрозы всегда создавали трудности для России, но они несопоставимы с «разрушениями» от проблем внутренних — как в 1917-м и в 1990-е. «Сегодня, когда мы столкнулись с новыми вызовами, новыми кризисами, звучат голоса: "Давайте что-то такое революционное сделаем",— подходил Сергей Собянин к главному.— Нас не победить извне, мы только сами можем создать себе проблемы. Поэтому консолидация вокруг президента, поддержка государственной политики, направленной на суверенитет страны, сегодня более важны, чем все остальное, вместе взятое». После этого мэр пообещал слушателям, что они все «преодолеют», и привел пример собственного преодоления — в борьбе с московскими пробками. По словам господина Собянина, ему на этом пути пришлось принимать решения, на которые не решался и Сталин: речь, впрочем, шла о реорганизации пассажирской железной дороги в черте города.

В соответствии со сложной международной обстановкой в конце дня пред участниками впервые в истории конкурса выступили бывшие разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова: они более 20 лет работали в Канаде и США, прежде чем были арестованы в 2010 году и позже вместе с еще несколькими разведчиками обменяны на четверых россиян. Бывшие разведчики рассказывали участникам о премудростях формирования системы информаторов и другого «нетворкинга». Господин Безруков, в частности, призывал всегда четко понимать, зачем им нужен тот или иной контакт и в чем его польза, а его супруга поясняла, что для формирования отношений нужно учитывать и эмоциональную связь.

На конкурс заехал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Отвечая на вопрос “Ъ”, он заявил, что успел пообщаться с некоторыми участниками по поводу перспектив их работы на территории Донбасса: «Да, говорили. Они готовы. Я их никуда не зову, ребята инициативные... Кто-то хочет поехать работать туда и там работать в исполнительной власти».

Конкурсанты действительно проявляли энтузиазм. «У меня возникло воодушевление и оптимизм,— сказал “Ъ” глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов.— Очень понравилось, как Сергей Семенович рассказывал, как наш мегаполис Москва становится по ряду показателей самым крутым в мире. Это работа команды. Это значит, что мы можем, несмотря ни на что. А Сергей Владиленович очень правильно сказал, что любые перемены — это возможности. Я с этим согласен». «Я во многом принимаю и разделяю оценки Сергея Владиленовича,— сказала сотрудница золотодобывающей компании Юлия Шайхразеева.— Сейчас не один черный лебедь, а стая черных лебедей, которые спустились на нас одновременно. С другой стороны, действительно нужно искать новые возможности». Оба конкурсанта оказались не против поработать и в республиках Донбасса. «Куда родина прикажет»,— сказал господин Юнусов корреспонденту “Ъ”. «Это можно рассмотреть в какой-то перспективе»,— более осмотрительно выразилась госпожа Шайхразеева.

Андрей Винокуров