С партии по нитке

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Представители российских партий рассказали в четверг на круглом столе, как и чем помогают специальной военной операции на Украине. Как выяснилось, «Новые люди» решили сфокусироваться на поддержке бизнеса в условиях «экономической войны» Запада против России, эсеры — на правовой поддержке жителей Донбасса, а единороссы и вовсе заявили, что намерены стать центром консолидации общества. При этом представителей КПРФ, по инициативе которой и состоялось признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, на мероприятии не оказалось: как сообщили “Ъ” в партии, их на круглый стол никто не звал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прошедший 28 апреля очередной круглый стол близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) был посвящен роли и месту российских партий в специальной военной операции на Украине. К участию были приглашены представители разных политических сил, в том числе пяти парламентских партий, но пришли только четыре: коммунисты, по словам организаторов, не нашли возможности посетить мероприятие. Однако в КПРФ заявили, что никого из ее руководства на круглый стол ЭИСИ не приглашали. «Если бы позвали, то пришли бы»,— заверил “Ъ” первый зампред ЦК партии и депутат Госдумы Юрий Афонин. Напомним, именно КПРФ подготовила обращение к президенту о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, которое 15 февраля было принято большинством голосов.

Первым из присутствующих партийцев выступил заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он сразу же заявил, что его партия не просто выступает за консолидацию общества, но и намерена стать ее центром, и объяснил, почему никто другой с этим не справится. Отражать сегодня натиск врагов Россия способна именно благодаря принятым в разные годы единороссами решениям, среди которых, например, ускоренное возвращение долгов МВФ, монетизация льгот, введение «бюджетного правила», сохранение высокого уровня расходов на оборонный комплекс, перечислил депутат. Также, по его словам, «Единая Россия» — единственная партия, не отвергающая никаких исторических периодов, в отличие от либералов или коммунистов.

О роли единороссов непосредственно в Донбассе рассказал другой зампред фракции Игорь Кастюкевич, который много времени проводит в ДНР и ЛНР. «Обычно так смотришь телевизор год назад, и каждая партия себя хвалит. А сейчас могу сказать: а не надо скромничать. У "Единой России" достаточно серьезный и комплексный подход»,— заявил депутат. По его словам, гуманитарная помощь от ЕР касается разных вопросов — от лечения детей до оказания содействия в поиске близких.

Заместитель главы фракции «Новые люди», вице-спикер Думы Владислав Даванков сообщил, что его соратники решили сосредоточиться на поддержке предпринимателей в условиях «самой настоящей экономической войны» против России. Так, партия уже подготовила 70 законотворческих инициатив на эту тему. «Новые люди» также намерены заняться обучением молодых жителей Донбасса ведению бизнеса после окончания спецоперации, добавил вице-спикер.

«Справедливая Россия — За правду» в «новой политической реальности» сосредоточилась на правовой поддержке жителей Донбасса, рассказал первый зампред фракции Дмитрий Гусев. «Мы одна из первых партий, кто признал в 2014 году ДНР и ЛНР,— напомнил он.— Мы одна из первых партий, которая открыла свое представительство в виде центра защиты прав граждан». Эсеры также готовят пакет мер по поддержке беженцев, в частности, с целью уравнивания их прав с правами жителей России в сфере трудоустройства. Кроме того, вместе с КПРФ справороссы намерены инициировать законопроект о приравнивании добровольцев—участников спецоперации на Украине к ветеранам боевых действий.

Завершавший выступления от парламентских партий зампред Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) больше говорил об идеологических вопросах, чем о роли его партии в спецоперации. Он отметил, что ЛДПР уже давно выступала за «русский мир» и в защиту русского языка, но до спецоперации эти инициативы воспринимались с юмором. Затронул депутат и поднятую ранее тему «консолидации общества», напомнив, как сплотила россиян новость о начале Первой мировой войны. Вступление России в войну люди восприняли с воодушевлением, «упали на колени и пели "Боже, царя храни"», но потом из-за «предателей в руководстве страны» это решение привело к чудовищным последствиям, подчеркнул господин Чернышов. «Но тогда не было ЛДПР как патриотичной политической силы, которая способна четко и жестко отстаивать позиции»,— оптимистично резюмировал либерал-демократ.

От «малых» партий на круглом столе выступили лидеры «Родины» и «Зеленой альтернативы» Алексей Журавлев (избран в Госдуму по одномандатному округу, входит во фракцию ЛДПР) и Руслан Хвостов. Первый тоже рассуждал о способах достижения консолидации общества, а второй рассказал о поддержке животных на «освобожденных» территориях Украины.

Подытожили прозвучавшие выступления присутствовавшие на круглом столе политологи.

Евгений Минченко отметил, что, несмотря на очевидные точки соприкосновения, между партиями существует и несколько «разделительных линий». Есть, например, «радикальный лагерь» и есть умеренные партии, сторонники миролюбивой политики; одни делают основной акцент на поддержке армии, другие — на защите экономики. По-разному высказываются партии и о так называемой пятой колонне: кто-то предлагает жесткие меры «зачистки», а у кого-то вообще нет этой темы в повестке, продолжил эксперт. И эти разделительные линии, по его мнению, не позволят партийному пространству слиться «во что-то единое».

Политолог Александр Асафов подсчитал, что в связанную со спецоперацией повестку включились 9 из 14 активных партий. Однако помимо вопросов гуманитарной помощи им стоит сосредоточиться и на разъяснительной работе с избирателями, посоветовал эксперт. «В обществе существует запрос на проведение информационной работы, работы по объяснению происходящего, по донесению до людей, до своего электората сути происходящего. С этим наблюдается определенный дефицит»,— сказал он.

Елена Рожкова, Мария Макутина