Пятеро сказали: надо!

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В один день, 10 мая, президент России принял отставку пяти губернаторов. В один день назначил временно исполняющих их обязанности. В один день встретился с каждым из них. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников не скрывает: хотелось бы понять и объяснить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мазур в отличие от коллег не сделал ни одной ошибки за встречу с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Мазур в отличие от коллег не сделал ни одной ошибки за встречу с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин встретился с каждым из пяти назначенных им врио глав пяти российских регионов. Все это происходило в один день и не заняло много времени. Спецоперация, в отличие от некоторых других, была проведена стремительно и оглушающе эффективно.

Можно было, конечно, сделать вид, что губернаторы в течение пары недель принимают трудные для себя решения оставить каждый свой регион (в покое). И в другое время так и происходило бы. Но не сейчас. Времени на раскачку нет: в тылу полыхают пожары, на фронте — тем более. Перегруппировка сил, которые куют победу глубоко за линией фронта, происходит стремительней, чем на передовой, то есть за те несколько минут, что находит для этого в графике Верховный главнокомандующий. Условности вроде общественного мнения, способного обратить внимание: «А чего все в один не то что день, а час-то?» — не интересуют. Не до них. Ни до чего.

В том числе они не интересуют и само общественное мнение. Оно поглощено созерцанием теле-, а также телеграф- и Telegram-каналов, где в режиме реального времени — сюжеты, на фоне которых Голливуд с его амбициями выглядит бессмысленным лубком.

Но есть формальности, с которыми следует смириться. Среди них — встреча с назначенными врио. Можно было бы встретиться сразу со всеми. Но было бы неверно.

Ведь это решение каждого из них в отдельности (да, пусть в один и тот же час), а не выигранная, например, в один и тот же день единого голосования предвыборная кампания.

И вот Владимир Путин встречается с каждым. От сменяющихся на экране компьютера в его кабинете односложных лиц немного рябит в глазах. Да, непросто. Но ничего. Есть в конце концов справка, в которой все написано. Главное — чтобы перед тобой лежала та справка, которая надо. И сразу скажу: удалось ничего и никого не перепутать. Смогли. Потому что работали профессионалы.

И вот председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл.

— Я хотел бы вас услышать, Юрий Викторович, как вы после ознакомления с делами в Марий Эл... что вы считаете наиболее важным, на что считаете необходимым обратить особое внимание,— предлагает президент господину Зайцеву.

— На сегодняшний день, конечно же, я ознакомился с основными параметрами республики,— разъясняет тот.— Основная картина у меня сформирована, но что бы я хотел вам сказать и как я планирую в ближайшее время все-таки погрузиться непосредственно в тематику региона...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым

Фото: пресс-служба президента РФ

То есть она была сформирована пока что без погружения. Немного рискованно, да. Но смело. Понятно, что за спиной у человека — работа на большом госпосту и он в состоянии сформировать картину и без погружения. Но это не отменяет планов все-таки погрузиться в тематику...

— Социально-экономическая ситуация — это немаловажно,— разъясняет Юрий Зайцев.— Чем живет народ, какие чаяния, какие проблемы, беды... Когда я это все сформулирую, сформирую уже в некую полноценную программу, я буду готов — опять же если вы позволите, может быть, даже в очном формате,— я бы свое видение вам доложил, как в дальнейшем я намерен развивать регион.

И тут следует тяжелый удар.

— Юрий Викторович,— говорит ему президент,— я думаю, что вы оговорились, когда сказали, что надо посмотреть, чем живет народ... Что это тоже немаловажно...

Юрий Зайцев с экрана компьютера всматривается в президента тревожно и даже с какой-то мольбой. Он очень хочет, но не может понять: да как же это он оговорился? Да где?! У него же все вроде по плану было...

— Это главное! — констатирует Владимир Путин.

То есть не то что «немаловажно». А главное!

Да, это не закрытый, а открытый перелом.

И даже Юрий Зайцев вздыхает с облегчением. Ясность дороже всего. Понятно теперь, в чем состояло его падение в бездну. И уж теперь надо думать, как извлечь себя из нее. Какими словами и поступками. Какой новой бдительностью. Каким порядком побить миропорядок.

— Согласен, Владимир Владимирович, абсолютно!..— выдыхает Юрий Зайцев.— Принял, Владимир Владимирович. Все отработаю.

Авансы он отработает? Доверие? Нет. Он же был председателем правительства региона. И там люди произносят другие слова своего смысла. То есть он отработает эту ситуацию. Которая вдруг накалилась.

Павел Малков назначен врио губернатора Рязанской области. А до этого работал главой Росстата.

— Меня ваша биография привлекает особенно тем, что вы были заместителем председателя правительства в данном случае Саратовской области,— говорит ему президент.— То есть вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин с врио губернатора Рязанской области Павлом Малковым

Фото: пресс-служба президента РФ

Конечно, на должности главы Росстата, дает понять Владимир Путин, не понять, что такое реальная жизнь. Неужели правда то, о чем мы все хоть иногда пусть раз в жизни да подумали: что, цифры эти врут? О, похоже на то.

— Люди — это главный приоритет,— безошибочно сообщает Павел Малков.— В первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей, и точечно начать их решать.

Да, тут, похоже, другая проблема: этот спешить не будет...

Александр Соколов, бывший глава департамента в администрации президента, назначен врио губернатора Кировской области.

— Александр Валентинович,— обращается к нему президент,— у вас было такое благородное начало трудовой деятельности — воспитатель группы продленного дня в школе.

Первый раз в жизни, наверное, Александр Соколов благодарит Бога, а не проклинает его за то, что поработал воспитателем среди этих душителей и резателей всего живого, среди этих малолетних преступников, которых он где-то, не признаться самому себе, успел и полюбить...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым

Фото: пресс-служба президента РФ

— Да, было такое в моей биографии,— уклончиво подтверждает господин Соколов.

— Потом, смотрю, так все развивалось у вас энергично, вплоть до окончания МГИМО. МГИМО вы заканчивали?

— Я начинал как учитель истории...— отчего-то и вовсе не отвечает на вопрос Александр Соколов.

— А когда вы работали первым заместителем губернатора Костромской области, что входило в ваши обязанности? — интересуется президент.

— Я был заместителем по внутренней политике,— сознается он.— Кроме этого я курировал культуру, культурное наследие и молодежь.

Александр Соколов не рубил сплеча, он отделял культуру от культурного наследия. И особняком от того и другого стояла молодежь. Нервно курила в сторонке.

— В круг моих сейчас обязанностей,— Александр Соколов говорит уже про Кировскую область, он весь в ней, и, что ж, ему зачтется,— входит взаимодействие с региональными органами власти, поэтому, конечно, регионы я изучаю, Кировскую область посмотрел! Не скажу, что знаю назубок все проблемы, которые там есть, но я понимаю, что это и серьезный лесопромышленный комплекс, это и промышленные предприятия, тяжелая промышленность...

Ну и что, что не знает назубок про лесопромышленный комплекс Кировской области? Всегда можно проконсультироваться, например, с господином Навальным. Или хотя бы попытаться, если разрешат свидание.

— Думаю, что сможем вместе с людьми, которые там работают, вместе с предпринимателями, вместе с главами муниципальных образований решить многие вопросы,— добавляет Александр Соколов.

Нет, вместе с предпринимателями лучше не надо. Предпринимателей можно в лучшем случае привлекать (для этого даже с господином Навальным консультироваться не надо). А то привлекут тебя.

— Я думаю,— не стесняется Александр Соколов говорить вроде бы не совсем по делу,— что опираться нужно на инициативу людей! А в Кировской области народ и инициативный, и, что очень важно, крайне патриотичный — патриотичный и по отношению к России, и к своему родному краю!

Умиляемся вместе с ним.

Но было бы странно, если бы человек, занимающийся внутренней политикой, взял и промолчал о таком.

Роман Бусаргин назначен врио губернатора Саратовской области, а был председателем ее правительства. То есть, с одной стороны, недалеко ушел. А с другой — высоко.

— В прошлом году регион закончил — впервые за десять лет — бюджет с профицитом! — с восторгом сообщает Роман Бусаргин, и тут, конечно, возникает только один вопрос: а зачем тогда менять губернатора, если все настолько беспрецедентно хорошо?.. Ах да, они сами уходят...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным

Фото: пресс-служба президента РФ

— Поэтому,— без паузы продолжает Роман Бусаргин,— если вами будет оказано доверие, то постараюсь весь свой опыт максимально приложить и его (же.— А. К.) оправдать!

Да, и в нем чувствуется та чиновничья жилка, благодаря которой эти люди так говорят и так дышат. И говорят, как дышат.

Владимир Мазур, бывший замглавы управления по внутренней политике администрации президента, назначен врио губернатора Томской области.

— Владимир Владимирович, я посмотрел, вы так хорошо начинали трудовую деятельность: были рядовым колхозником, причем в Сибири, Сибирь знаете хорошо! (То есть всем бы так. Так вот она какая, образцовая биография.— А. К.) После этого получили такое блестящее образование без всякого преувеличения! Кандидатскую защитили! — сообщает президент.

Да, тут все, кажется, безукоризненно. И главное, отчества-то, отчества совпадают. Я уж не говорю об именах.

— Семья у вас такая мощная — пятеро детей,— продолжал наслаждаться президент.— Все ваши дети, да?

— Все мои дети,— признался Владимир Мазур.— Сын, дочь и тройняшки-дочери еще.

— Здорово, поздравляю! — констатировал президент.— Это уже большой жизненный успех!

Собственно, на этом встреча могла и закончиться, а управлению по внутренней политике, в недрах которого на должность врио главы Томской области была выбрана кандидатура замглавы этого управления («Но почему я?!..» — «Да, но кто, если не ты?...»), предстояло искать в своих недрах такого же достойного человека. Хотя где же найти еще одного такого? Да именно там только и найти...

— Мы вместе с людьми, учитывая опыт, вас не подведем!...— Владимир Владимирович первый, кто безупречен с Владимиром Владимировичем.— Достигнем хороших результатов, я в этом уверен!

— Хорошо, Владимир Владимирович,— говорит Владимир Владимирович.— Я желаю вам успехов, удачи.

— Спасибо большое,— отвечает Владимир Владимирович.

Ну да, голова кругом.

В этом, может, и задумка.

Андрей Колесников