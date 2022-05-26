«Вечные» фьючерсы ищут инвестора

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«Вечные» фьючерсы, запущенные на Московской бирже месяц назад, пока не заинтересовали значительное число инвесторов. Объем торгов этими инструментами в десятки и сотни раз отстает от более популярных срочных контрактов. Эксперты объясняют ситуацию сложностью расчетов и настороженностью инвесторов. Биржа обещает совершенствовать инструмент с учетом пожеланий клиентов, а участники рынка ожидают привязки «вечных» контрактов к базовым активам, что позволит реализовать арбитражные возможности инструмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Месяц назад, 26 апреля, Московская биржа запустила новый вид фьючерсов — «вечные» контракты на три валютные пары (рубль/доллар, рубль/евро, рубль/юань). Однодневный контракт продлевается автоматически, а его стоимость равна курсу валюты с расчетами «завтра» на биржевом валютном рынке. На презентации инструмента отмечалось, что в пиковые периоды на срочных торгах всего присутствовало 125 тыс. инвесторов в месяц и что этот показатель планируется довести до 500 тыс. инвесторов (см. “Ъ” от 21 апреля).

За прошедший месяц «вечный» фьючерс пары рубль/доллар вышел на четвертое место среди всех валютных контрактов, однако все еще значительно отстает от срочного фьючерса на ту же валютную пару.

Так, количество сделок для «вечного» фьючерса доллар/рубль за последние десять дней составляло 7–23 тыс. шт., а для контракта с поставкой в июне — 2–5 млн шт., для июньского контракта рубль/евро — 63–150 тыс. шт. На бирже отметили, что за первый месяц сделки с бессрочными фьючерсами заключило более 5 тыс. инвесторов, их общий объем превысил 10,5 млрд руб., а дневной объем операций достигал 1,5 млрд руб. Площадка отмечает, что «все больше частных инвесторов пробуют различные стратегии, комбинируют бессрочные фьючерсы с другими контрактами и спот-рынком валюты».

Интерес к «вечными» фьючерсам на валюты у инвесторов пока сдержанный, подтверждает начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. По мнению эксперта, причина в том, что при покупке срочного контракта можно рассчитать полную стоимость хеджа — это зависит от ставки swap (операция по переносу позиций) и ключевой ставки (в настоящее время 14%). В «Открытие Инвестиции» считают, что инвесторы ведут себя настороженно, поскольку следят за трансформацией экономики и рынков и ждут дальнейшей либерализации в части движения капиталов и снятия ограничений.

Пока инвесторы еще не расторговали новый инструмент, ценообразование там не рыночное, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Основная цель, по мнению господина Ващенко,— дать возможность игрокам торговать валютой с плечом, пока на валютном рынке такие сделки были запрещены. «В результате оборот валютных пар на срочном рынке был даже больше, чем на спот-рынке, за счет роботов и возможности торговать без ограничений. Сейчас с разрешением маржинальной торговли (см. “Ъ” от 20 мая) интерес к такому фьючерсу не очень большой»,— считает он.

Вместе с тем Георгий Ващенко не исключает, что в перспективе интерес к контрактам повысится, что может произойти, если по ним будет несколько крупных маркетмейкеров. «Вечные» фьючерсы необходимо «привязать» физически к их базовым активам, чтобы участники могли реализовать арбитражные возможности, полагают в «Открытие Инвестиции». В настоящее время существует разница между ценой исполнения контракта и стоимостью валюты на пострынке, а выйти из контракта можно, только заключив обратную сделку. Если же появится возможность выхода в валюту по курсу спот-рынка, то станет возможен быстрый арбитраж, а значит, во фьючерс придет и ликвидность, отметили в «Открытие Инвестиции». По информации профучастника, биржа планирует это сделать на следующем этапе. На Московской бирже заявили, что планируют «совершенствовать инструмент с учетом пожеланий и обратной связи клиентов».

Ксения Куликова