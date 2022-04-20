Инвесторов ждет вечное будущее

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На следующей неделе Московская биржа планирует начать торги «вечными» фьючерсами. Этот инструмент не имеет срока исполнения, а потому избавит инвесторов от необходимости «переоткрывать» позиции с близкой датой. Для повышения ликвидности инструмента биржа утвердит специальные тарифы для маркетмейкеров. Однако льготы для них зачастую отменяют после «раскачки» торгов, предупреждают эксперты, а других причин продвигать продукт клиентам у брокеров может не оказаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Московская биржа анонсировала запуск с 26 апреля «вечных» фьючерсов. Сначала инвесторам будут доступны контракты на три валютные пары — рубль/доллар, рубль/евро, рубль/юань. Расчетный однодневный фьючерсный контракт будет продлеваться автоматически. Цена контракта всегда будет равна курсу валюты с расчетами «завтра» на валютном рынке Московской биржи, но каждый день придется платить за продление фьючерса по ставке денежного рынка. Размер биржевой комиссии составит 0,00154% от суммы сделки.

На пике на срочном рынке торговало 125 тыс. клиентов в месяц, говорит управляющий директор по деривативам биржи Владимир Яровой. В планах довести этот показатель до 500 тыс. клиентов.

Летом могут быть запущены «вечные» фьючерсы на индекс недвижимости, позднее — на commodities.

О планах предоставить клиентам доступ к «вечным» фьючерсам сообщили в «Финаме», «Открытие Инвестициях», БКС и «Фридом Финанс». В Альфа-банке и «Тинькофф Инвестициях» рассматривают такую возможность. Самым востребованным может оказаться инструмент рубль/доллар, считает глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Участники рынка называют важным преимуществом инструмента отсутствие затрат на роллирование, то есть закрытие позиций с близкой датой экспирации и одновременным открытием позиций с более поздней датой. Для «вечных» фьючерсов будут отсутствовать риски, связанные с сильными изменениями ожиданий — контанго (ситуация, когда дальний контракт торгуется дороже ближнего), бэквордация (ситуация, когда дальний контракт торгуются дешевле ближнего), заметил начальник управления финансовых рынков «Открытие Инвестиций» Александр Логвинов.

Возможно, инвесторы будут закрывать позиции в течение дня, чтобы не платить за их перенос. Однако, как отмечает господин Леснов, массовое использование такого «маневра» маловероятно, поскольку при закрытии сделки с клиента удерживается брокерская комиссия, «которая может свести на нет "выгоды" от экономии на переносе позиции».

Еще один риск связан с ликвидностью нового инструмента, считает Александр Логвинов. Эту проблему биржа собирается решить за счет новых правил работы для маркетмейкеров. Предполагается, что любой участник или инвестор (в том числе маркетмейкер, предоставляющий ликвидность) будет совершать сделки бесплатно. Комиссия будет взиматься со стороны сделки, которая забирает ликвидность с рынка, что «позволит простимулировать рыночную активность, увеличить ликвидность и одновременно улучшить условия работы маркетмейкеров», ожидают на бирже. Впрочем, отмечает исполнительный директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров, задача спецусловий обычно — «раскачать» торги в начале, а когда оборот достигнет достаточных значений, программа маркетмейкинга может быть свернута.

Сейчас рынок производных финансовых инструментов не очень интересен брокерам: комиссии на нем максимальны, а главное, они лишают брокера возможности заработать на маржинальном кредитовании, отметил господин Александров. Операционный директор «Фридом Финанс» Галина Карякина отметила, что сам по себе фьючерс — это спекулятивный инструмент, но «вечные» контракты будут больше востребованы у долгосрочных инвесторов. Господин Александров убежден, что вне использования для хеджирования рисков при перекладке в новый контракт после экспирации бессрочные фьючерсы — однозначный инструмент для спекулянтов.

Ксения Куликова